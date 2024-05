No se aclaran con las Clarisas

Mazón y Ruz en su visita a las Clarisas en abril del año pasado. / Áxel Álvarez

Ya dice la famosa Ley de Murphy que todo lo que puede salir mal seguro que saldrá mal. Es lo que está pasando con las Clarisas en Elx, el antiguo convento de la Merced en el centro de la ciudad.

A pesar de la enorme importancia histórica del edificio y de su emplazamiento privilegiado, el estado físico del inmueble deja bastante que desear. Las humedades, falta de mantenimiento, desinterés, etc., motivan preocupaciones más que justificadas por la situación de las cubiertas, capilla gótica, antiguas celdas, etc. Ello ha provocado multitud de visitas institucionales, y un aluvión de promesas de actuación de cada alcalde que ha pasado por allí. En 2022, ante la delicada situación, el Ayuntamiento creó una partida, de 300.000 euros, para algunas actuaciones urgentes, de las que no hizo ninguna. Tratándose de un antiguo convento, lo de las promesas no suena raro, pero hora sería de que alguna mejora se concretara. Y es que lo de «prometer no es dar trigo», sigue estando vigente.

Pareciera que el Ayuntamiento no sabe, o no quiere saber, qué hacer con las Clarisas. Tanto esfuerzo para que fuera público el edificio para, ahora, tenerlo así. Y menos mal que no salió adelante la propuesta inicial del anterior equipo de gobierno para darlo, en concesión, a una empresa privada para hacer un hotel de lujo por 50 años prorrogables. Al quedarse solo el PSOE con la propuesta no pudo llevarla adelante, aunque amenazó con hacerlo si volvían a la Alcaldía.

Y, mientras, los partidos de derechas, PP-Vox, que hoy gobiernan y estaban entonces en la oposición, exigían una rehabilitación del edificio y un uso cultural para el mismo. Para reforzar esta idea, el entonces candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, prometió (otra más) que, si gobernaba, dedicaría las Clarisas a crear allí el Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana.

Mazón lleva casi un año de presidente y, de este tema, si te he visto ni me acuerdo. Parece haber olvidado esa promesa, como tantas otras: tranvía, Palacio de Congresos, etc. Y, lo peor, desde el Ayuntamiento de PP-Vox, no se atreven a recordárselo, por lo que pudiera pasar. Así que las Clarisas siguen acumulando promesas. Pero el tiempo pasa y aquello no se arregla solo. Si todos reconocen que está mal, que hay peligro de desprendimientos puntuales, que habría que reforzar algunas partes, etc., lo incomprensible es que ni unos ni otros hagan nada.

La partida de 300.000 euros que se creó, hace dos años, para una actuación urgente no se ejecutó por el anterior equipo de gobierno. Y el actual, que se la encontró tramitada y lista para formalizarla, conociendo el estado del inmueble, ha preferido, según denunciaba este lunes la concejala socialista Patricia Maciá, eliminar dicha partida destinando su importe a otros conceptos. Y, además, hecho con poca transparencia, ya que el acuerdo se tomó en junta de gobierno el pasado 25 de abril sin dar cuenta pública alguna. Se les olvidó decirlo o les daba reparo dar esa noticia. Lamentable proceder ante la ciudadanía, y preocupante desinterés por el patrimonio histórico más necesitado.

El futuro de las Clarisas se oscurece cada vez más. Nadie le da soluciones, sólo promesas. Hasta el actual alcalde, Pablo Ruz, en contra de lo que se preveía al tratarse del antiguo convento, ha unido su nombre a la lista de sus antecesores poco cumplidores con el escaso patrimonio ilicitano.

Y el próximo sábado, 18 de mayo, es el Día Internacional de los Museos. Las Clarisas debería conseguir ser ese Museo de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana que se nos prometió y sin más engaños. Y mejorar la gestión en el tema. Lo de la reforma del MACE ha sido un proceso vergonzoso por su lentitud y desidia.

En otro orden de cosas, también el día 18 hay un acto, a las 11, en el Hospital del Vinalopó, para reivindicar su gestión pública. Algo muy necesario para todos. La salud no debe ser un negocio privado. Acudamos.