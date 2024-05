Alto y claro

Una calculadora y una escritura de compraventa de una hipoteca. / EUROPA PRESS

Según datos del Banco de España un 26,4 % de los hogares de nuestro país están hipotecados. Una tendencia que se mantiene en los dos últimos años, tras el fin de la pandemia, donde algunas familias pasaron estrecheces que ahora empiezan a despejarse. Nuestra sociedad ha priorizado, a diferencia de la de otros países europeos, a la titularidad de unas viviendas, dejando al lado el alquiler de estos inmuebles. Vivimos, pues, por encima de nuestras posibilidades reales, a partir de los ingresos mensuales, que, en momentos imprevistos, nos hacen echar manos de los pocos ahorros que tenemos o de la ayuda del resto de la familia. Pagar cada mensualidad de manera satisfactoria puede aportarnos un valor de orgullo y de pertenencia, de reconocimiento del esfuerzo del trabajo, pero no deja de potenciar el riesgo que supone bajar los ingresos e incluso perder el trabajo. La preocupación del futuro, sobre todo en préstamos a largo plazo, puede potenciar la ansiedad o el estrés frente a una realidad que puede dar un giro inesperado.

Por todo ello, a pesar de la parte positiva de la situación, cuando liquidamos un préstamo de estas características, sentimos una liberación y una tranquilidad difícil de explicar. Estamos frente a un logro que en muchas ocasiones llega a la edad cercana a la jubilación, como es el caso de mi generación. En mi caso, hace casi ocho años que cancelé mi última hipoteca. Se trata de un hito importante en la trayectoria de cada uno que, más allá de la consecución completa de una propiedad, nos provoca el alivio de la desaparición de la cita mensual del cargo en nuestra cuenta corriente. Después de cancelar una hipoteca, es común que reflexionemos sobre nuestros próximos pasos financieros sea para ahorrar, invertir o simplemente disfrutar de otras actividades y metas personales. Te sientes un privilegiado, sobre todo si en tu entorno acabas siendo la excepción que confirma la regla. Todo un juego en un mundo marcado por las pautas bancarias y de las subidas y bajadas de los tipos de interés, en el caso de tener un préstamo de cuota variable.

Esta misma sensación la podemos experimentar cuando no tenemos hipotecas, o sea, deudas emocionales o laborales con nuestro entorno. Me refiero al punto exacto en nuestra vida cuando nos sentimos libres de condicionantes externos para actuar como queremos. Experimentamos una sensación de libertad personal y de autonomía en las relaciones interpersonales, decisiones profesionales o elecciones personales. Sin ataduras, percibimos la autenticidad de nuestro yo, expresando nuestros valores, deseos y emociones sin miedo al juicio o la influencia de los demás. Tomamos decisiones sin presiones externas para elegir el camino que mejor se alinee con nuestros objetivos personales y valores, sin sentirnos obligados por expectativas externas. Para ello, tomad nota, hay que ser valientes y decididos, aunque nuestro círculo de relaciones no lo entienda o nos intente condicionar. Un empoderamiento personal que tiene su coste, sobre todo si hemos vivido la mayor parte de nuestra vida a la sombra de otros colegas o compañeros que se habían acostumbrado a rendir cuentas sobre nuestro comportamiento con una cierta periodicidad.

Reivindico, pues, la toma libre de decisiones, sin ningún tipo de hipotecas por favores prestados o por alineamiento con algún sector o grupo de presión. Ser libre es eso, actuar con plenitud y satisfacción, con respeto al colectivo, pero exigiendo que este sea consciente de nuestra propia decisión. Tal vez nos adviertan de nuestra posible equivocación al desmarcarnos del resto, de los riesgos de tomar decisiones por nosotros mismos, pero tenemos que aclarar que, a partir de la mayoría de edad, con la madurez, podemos cometer errores o no, aunque siempre sean consecuencia de nuestra capacidad individual de decisión. Nuestro desarrollo personal depende de ello, de la facultad de retomar el propio camino, aunque a algunos les duela. Ser valiente representa no tener miedo. Las presiones externas pueden ofrecer condicionantes similares al vértigo que representa toda escritura hipotecaria, pero el reto de cada individuo es saber limitar esta situación y emprender en solitario, en coordinación con el resto, su perfil propio. Sólo así nos sentiremos libres y satisfechos, coherentes con nuestro pensamiento, aunque esa decisión conlleve la revisión de nuestras agendas y de la condición de afecto real y compartido con cada entrada nominal de nuestro cuaderno. Esa es la primera consecuencia de vivir sin hipotecas y decidir por nosotros mismos los retos del futuro. Vale la pena, os lo aseguro.