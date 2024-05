Joan Iborra, maestro y amigo

El director Joan Iborra. / Alex

Se nos ha ido Joan Iborra, el amigo, el maestro, el músico excepcional, el que amaba la vida y la compartía con quien a él se acercaba. Se nos ha ido un trozo de historia, la que hacen los pocos que se comprometen con el destino y llevan de la mano a quienes quieren hacer camino, solo hacerlo sin importar la meta. Deja una huella indeleble en tantos, que su memoria será imperecedera. No morirá nunca en el alma y el corazón de los que lo queríamos y así no envejecerá nunca, pues el recuerdo, confundidos el presente y el y los pasados, forjarán una imagen del niño que nunca quiso crecer y que, con la inocencia y el valor de los que no sucumben a la mayoría de edad, defendía sus principios al precio que fuera. Distinguía muy bien la diferencia entre valor y precio. Eso lo hizo ser como fue: ejemplo de fe, de fidelidad a sí mismo y a quienes a su lado estuvieron, aunque a condición de que fueran sinceros, nobles, personas en una palabra.

Se nos ha ido y deja un poso de tristeza infinita. Ya no habrá más tardes de canciones y guitarra, de abrazos y sueños, de notas elevadas al aire que inundaban su presencia, espacios de pasión intangible, de insensata felicidad, de bohemia enhebrada con la palabra y la mano siempre presta al amigo leal. Se nos ha ido sin molestar, avisados todos desde hace tiempo esperábamos un milagro imposible que él sabía que lo era, pero luchó hasta la extenuación por seguir respirando esta tierra que tanto le dio y a la que tanto amó. Porque vivió cada día, cada minuto como si fuera el último. Fue un sabio que se deleitó con las armonías y cadencias de lo común hecho pasión. Pero no pudo ser y al final ha vencido la maldita parca que a todos visita, aunque como ahora, con excesiva prisa e injusticia, siempre insolidaria, siempre fatal.

Echaremos de menos sus vivencias, sus encuentros, sus paisajes, una vida concentrada en la música, el centro que explicaba su ser, su pensar, su soporte vital. No había nada que no explicara sin recurrir a las notas, los acordes, las cuerdas, vientos, metales y, cómo no, la percusión. El escenario era “su” lugar, lo engrandecía con el vaivén de un cuerpo todo entregado a las notas que dirigía y quería siempre salidas del alma. Cuando dirigía la música surgía de sus manos; no necesitó nunca la rigidez de la batuta frente a las manos expresivas y vivas. Sus manos eran alas que movían hacia arriba y hacia adentro, hacia lo más profundo y recóndito del corazón humano. Técnica, sí, pero sentimiento por encima de todo, como expresión pura de la música que perfecciona la poesía y la hace perfecta.

Cuando cantaba con él, cuando lo veía ensayar con la Orquesta Sinfónica de Alicante, transmitía esa necesidad urgente de dar vida plena a las interpretaciones, de insuflarles eso que late en el interior y que las partituras no contienen, propio de cada uno, aunque conjuntado en una sola voz. Y lo conseguía y revoloteaba en cada teatro y sala lo que pocos logran elevar, pues es propio de quien siente, de quien goza, de quien sueña. Y la música, ajena al tacto y a la vista, es eso: un sueño que cada cual forja a su manera y que construye recuerdos tan etéreos, como inaccesibles. O al menos inaccesibles para quienes, a diferencia de Joan, viven en mundos tan oscuros como ajenos a la utopía y apegados a la seguridad de lo que no inspira pasión.

Estar con Joan en un escenario, en un estudio de grabación era vivir una experiencia única y los que la hemos vivido lo sabemos. Todo era perfecto solo cuando la música se hacía vida. Y entonces te impulsaba hacia donde siempre debió estar lo que vale la pena.

Joan ha sido maestro de grandes percusionistas, ha dejado su impronta, ha creado escuela. Ha sido un músico excepcional porque fue una gran persona. Qué poco le gustaban aquellos que miraban desde la distancia a sus semejantes, aunque fueran dominadores de la técnica más depurada. Joan es irrepetible porque era Joan.

Deja su orquesta ahí a la espera de que la asuma quien tiene que hacerlo, una orquesta que abrió camino en tiempos en los que el vacío era casi absoluto. Por ella han pasado gigantes que forman parte de un proyecto antiguo y vivo, de una realidad que queda en lo hecho con la magia y la maestría inalcanzable de un hombre, en el sentido más perfecto y pleno de la palabra.

No quería lágrimas, pero son muchas ya las vertidas por su ausencia que se hará mayor cuando tomemos conciencia del vacío, solo lleno con el recuerdo, que se llevará la mitad como dice Serrat, dejando, para nuestra desgracia y pena, la parte mejor.

La Orquesta Sinfónica de Alicante “Joan Iborra”, como debe llamarse en el futuro por inspiración de su “bruixeta”, seguirá y lo hará anunciando cada día su nombre. Estoy convencido de que así se debe hacer por justicia y deber moral. Conservar su recuerdo es transmitir a los que vengan detrás que hubo una persona, un hombre, que la hizo, que su sueño se pudo palpar y sentir, que deja un legado que recibimos con humildad, pero a la vez con inmenso orgullo.

Que allá donde estés no te olvides de hacerlos felices como nos hiciste a quienes te quisimos.

Un beso amigo y maestro.