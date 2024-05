Un aula de la EOI de Elche. / INFORMACIÓN

El otro día, vagando por el mundo virtual, di con una imagen de esas creadas para ser compartidas en la que había un texto que decía algo así como: “cuando no puedas más, recuerda: I’m not a robot”, en alusión a la casilla que tenemos que marcar cuando realizamos ciertas operaciones en el ciberespacio.

Frena, no te exijas tanto; no eres una perfecta, inmutable y tremendamente productiva caja de metal, sino un ser de carne y hueso, humano, con un corazón (y, quién sabe, quizá también con un alma). No eres un robot. ¿De verdad no somos robots? Vivimos en una sociedad que nos trata cada vez más como tales, hasta el punto de que podemos llegar a dudar de nuestra valía, a dejar de creer en nosotros mismos, si no tenemos un cuerpo perfectamente funcional.

Mi amiga Gemma, inspiradora, me habló de ello tras su tercer calvario, su segunda recaída en el linfoma. Con una enfermedad crónica se sentía excluida, apartada, “no productiva”. Si pensáis un poco, estoy segura de que podéis darme también vosotros ejemplos de que nuestro modelo de sociedad nos exprime, nos estruja, quiere sacar el mayor beneficio de nosotros… Robots. ¿Has nacido dependiente, has caído en las garras de la enfermedad o de la vejez? Entonces encuentras ya pocos espacios en los que ser, no tienes cabida. Ǫuizá sí, entre “los tuyos”. Pero el mundo no es inclusivo.

Creo firmemente en que la sociedad debería servir para aliviar a los más desfavorecidos, para tenderles un cable, para que sepan que también ellos cuentan. Todos envejeceremos, enfermaremos, necesitaremos de los otros en algún momento, dejaremos de ser productivos. ¿Ǫué nos quedará, entonces, más allá del núcleo familiar? La esfera pública debería garantizarnos que, cuando las cosas se ponen difíciles, la comunidad nos abre un espacio para ser… y, por qué no, para brillar. Ahí radica nuestra humanidad. I’m not a robot, tengo corazón, y soy capaz de ver al otro como alguien con cosas que aportar; aunque no sea productivo no es menos que yo, sino un igual.

Pero ¿nos ofrece esta sociedad espacios integradores, en los que personas de toda índole y condición se puedan unir? ¿espacios que den un sentido a la vida de quien está en “los márgenes”? No sé, pensad a ver… nombradme alguno, aunque sea solo uno… ¿No os viene nada a la cabeza? Yo lo tengo muy claro, porque trabajo en un maravilloso espacio: la Escuela Oficial de Idiomas.

En las EOI, a diario, se desarrolla el milagro y la magia de la integración, la empatía, el cariño y el buen humor. Si os parece una exageración preguntadle a Paloma, la alumna de 77 años que lleva ya 16 estudiando en nuestra EOI y dice que llegó a Altea sola y ahora tiene un montón de amigos y recuerdos bonitos y una colección de carcajadas acumuladas en nuestras aulas. Hablad también con Bárbara, joven traductora en silla de ruedas, que en las clases de italiano brilla más que cualquier astro y ha aprendido tan bien el idioma que yo digo siempre que podría ser mi asistente.

Paloma y Bárbara comparten clase con Marina, de nacionalidad inglesa, Javi, nuestro viajero, Reyes y su eterna sonrisa, Esteban y sus modi di dire, Carmen, la reina indiscutible del léxico, y M José, super trabajadora. Ocho alumnos a los que he tenido el placer de acompañar durante los años que llevan estudiando el italiano, y que no bastan para que Conselleria considere que deben abrirles un grupo para que puedan seguir aprendiendo. Así funciona su razonamiento: “¡Solo ocho! Es un nivel B1, debería haber un mínimo de 15 alumnos, esa clase no es rentable. Estamos tirando el dinero.”

Un momento… ¿en serio? ¿Vamos a medir cualquier cosa siempre y solo a base de números, de rentabilidad entendida según criterios economicistas? ¿Somos robots? ¿O no lo somos?

Señores responsables de la Conselleria d’educació de la Comunitat Valenciana, les pido humanidad, corazón. O, cuanto menos, les pido justicia social. Porque a eso es a lo que cualquier sociedad que se precie de ser llamada humana debe aspirar. No nos fallen, no me decepcionen. Espero que estas palabras hayan podido mover sus conciencias y piensen de nuevo en cómo medir el servicio que las EOI estamos dando a la ciudadanía, y que puedan así valorarnos y dejar de menguarnos. Y no nos vengan con lo de la enseñanza online: siempre se han ofrecido grupos online, no es una novedad, y sustituir presencial por virtual es desvirtuar la enseñanza, separarnos, desunirnos, perder la esencia de las clases, el contacto emocional. I’m not a robot. Ojalá que lo tengan en cuenta.