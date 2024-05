¿Cómo actuar ante la ocupación ilegal de pisos?

Una de las escaleras del barrio de San Antón, con pisos tapiados para evitar okupas / AXEL ALVAREZ

Cada día 40 viviendas están siendo ocupadas ilegalmente en nuestro país, siendo éste uno de los más graves problemas que existen en la actualidad, y que se ha perpetuado en el tiempo sin que se hayan adoptado medidas para luchar contra un fenómeno detrás del cual la sensación de la sociedad es que existe una absoluta impunidad ante el gran retraso que existe en dar una respuesta inmediata y eficaz a un problema grave para los titulares de vivienda que con mucho esfuerzo económico y privaciones han comprado una vivienda que es ocupada.

Por ello, el fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles sigue preocupando a muchos ciudadanos por el temor de que en cualquier momento que abandonen su lugar de residencia puedan regresar al mismo y esté ocupado por personas que han entrado con la intención de quedarse en el inmueble. Y no solamente su lugar de residencia, sino cualquier inmueble que tengan en propiedad y que esté vacío u ocupado por su titular, ya que igual de dañino es que ocupen un inmueble que es la morada de los propietarios, que se trate de un inmueble que no se utilice provisionalmente, pero que, al fin y al cabo, es propiedad de sus titulares, y con derecho a que nadie pueda entrar en el mismo. Porque cualquier ciudadano tiene derecho a hacer lo que quiera con su propiedad, ocuparla o dejarla vacía, y nadie tiene derecho a privar a nadie de la posesión.

De esta manera, el apoderamiento de la posesión ajena se ha convertido en una vía para disponer de vivienda bajo el argumento de que esa falta de vivienda les legitima para poder entrar en cualquier inmueble que esté vacío y despojar de su posesión a sus legítimos titulares, así como obligarles a emprender, en muchos casos, un largo camino para obtener la recuperación posesoria. Y las cifras que ha facilitado el Ministerio del Interior evidencian que se registran al año unas 16.000 denuncias por okupación, es decir, entre 40/50 al día.

El propietario de un inmueble no es el que debe resolver el problema de la carencia de viviendas de algunos ciudadanos, y que no puede soportar la “servidumbre” de que deba esperar a que la Administración conceda una vivienda a quien no dispone de ella y ha llevado a efecto un acto de ocupación ilegal de un inmueble. Por ello, el problema de la vulnerabilidad del “okupa” no le puede ni debe afectar al propietario desposeído de la posesión, ni es un factor a tener en cuenta a la hora de agilizar la ejecución de la devolución posesoria.

Para tratar de ofrecer soluciones a este problema acabo de publicar un manual práctico titulado “¿Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble? que aparece publicado en la web de la editorial La Ley-Aranzadi con 71 preguntas y respuestas que dan solución a las dudas sobre este fenómeno y 10 formularios acerca de cómo presentar una denuncia o cómo solicitar una medida cautelar de expulsión ante un caso de ocupación ilegal, siendo ésta la vía más eficaz para obtener la recuperación del inmueble urgente, habida cuenta que pocas situaciones llevan más urgencia de la adopción de medidas cautelares que le devuelvan al titular de un piso la posesión de la que ha sido privado por la fuerza.

Por otro lado, la vulnerabilidad del “okupa” no es un factor que afecte al propietario de la vivienda ocupada, pero sí que será un factor a tener en cuenta por la Administración competente en proveer de vivienda a quien carece de ella y ha ocupado un inmueble. Pero los plazos de desalojo de los “okupas” no pueden hacerse depender de la vulnerabilidad de éstos, o de los tiempos en que se tarde para encontrarles vivienda.

El propietario de inmuebles no puede verse perjudicado por la circunstancia de que la Administración no disponga o localice bienes inmuebles donde “realojar” a los “okupas”, ya que ello es competencia de la Administración competente y responsable y no trasladable a los propietarios de inmuebles que son las víctimas del fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles.

Así, lo que está ocurriendo en la actualidad es que se produce un traslado de esa carga de la carencia de viviendas por la Administración mediante la aprobación de normas que hacen recaer en los ciudadanos la problemática del “realojo” de los okupas, y esto no corresponde resolverlo a los ciudadanos a los que se les ocupan sus viviendas.

En la actualidad se está tramitando una proposición de ley que incluirá un nuevo art. 544 sexies en la ley procesal penal, que esperemos sea aprobada con urgencia, para otorgar a los titulares de inmuebles ocupados, sean morada, o no, estén siendo usados o vacíos, para que el juez acuerde la inmediata expulsión y sea la Administración la responsable del realojo, sin afectar ello a los titulares de viviendas ocupadas. Es lo justo para todos: para propietarios y para quienes carecen de vivienda.