Alicante y la mediterraneidad (+)

Pedro Sánchez asiste al acto en Casa Mediterráneo por el Día del Exilio / Rafa Arjones

Las ciudades tienen lazos distintos con el mar, unas se limitan a estar en su orilla, otras se fusionan con él. Alicante era una ciudad que en el pasado se fundía con el mar, como nos recuerda el hermoso texto del alicantino Gabriel Miró que se inicia así: “Mi ciudad está traspasada de Mediterráneo”.

Sin embargo, con el trascurrir del tiempo, Alicante ha perdido el mar, y en la actualidad es más una “ciudad en el mar” que una “ciudad del mar”. Naturalmente, se trata de una pérdida en sentido metafórico, pero que tiene un significado real. Para los gestores culturales, políticos y económicos de esta ciudad, el mar se ha convertido, en una extensión de la ciudad turística, en un medio a explotar, ya sea cubriendo los espejos de agua de las dársenas portuarias de aparcamientos de barcos, coches y restaurantes “flotantes”, o como camino de los cruceros cargados de turistas ávidos de consumir ciudad. “Alicante es en su totalidad turismo”, es el inequívoco eslogan breve, rotundo e imperativo que proclama su alcalde, y que resuena como un eco en las diferentes instituciones y sectores que rigen la ciudad.

Este clima político, económico y cultural le da un sentido especial al acto que protagonizamos hoy aquí, impulsado por la “Federación de Vecinos del Sur de Alicante”. Una reivindicación, no “del mar” sino de “un mar”, el Mediterráneo, representado por “Casa Mediterráneo”, una institución en la que convergen las diferentes miradas que constituyen ese fenómeno que se ha llamado “mediterraneidad”, un concepto cultural de múltiples implicaciones y significados. Como ha dicho el gran investigador y ensayista del Mediterráneo, Predag Matvejevic, la mediterraneidad no se hereda, se alcanza. Es un honor y no una ventaja. No se trata sólo del pasado o de las tradiciones, la historia o el patrimonio, la memoria o la pertenencia: el Mediterráneo es el destino.

E.M.Forster, autor de obras tan conocidas como “Una habitación con vistas” o “Pasaje a la India”, entre otras, estaba enamorado del mar Mediterráneo, quizás por haber nacido y crecido entre las brumosas tierras de las islas británicas. Vivió años en Alejandría, una ciudad mítica mediterránea donde fue amigo de Kavafis, el gran poeta de este mar. Me he detenido en Forster porque me parece muy oportuna en este momento su definición de la “mediterraneidad” como “la norma humana”, dos palabras que rebosan espíritu clásico, presente en el pensamiento filosófico, político o artístico griego, y reflejado en las obras de Aristóteles o Fidias, pilares de una cultura clásica fundada en la moderación y en la armonía, dos virtudes nacidas en este mar nuestro que deberíamos recuperar en un mundo donde se estimula la desmesura y la ausencia de límites.

El espíritu de la mediterraneidad como norma humana ahora está roto. En sus riberas mueren hombres, mujeres y niños indefensos en guerras genocidas o ahogados en el mar buscando llegar a un lugar seguro para trabajar y vivir en paz. El Mediterráneo se ha convertido en un mar de muerte, que además sufre una creciente degradación ambiental tanto en sus aguas como en los paisajes litorales devastados por la voracidad urbanística de un desarrollo turístico sin límite.

Las decisiones esenciales que afectan al Mediterráneo se suelen tomar fuera del entorno de este mar sin la participación de los países ribereños. Habría que reivindicar y recuperar el Mediterráneo como espacio común de los ciudadanos y de las ciudadanas que habitan sus litorales. Este acto es un paso en este sentido. Han sido los vecinos del sur de la ciudad quienes ven en “Casa Mediterráneo” a una institución que contribuye a que Alicante recupere su mediterraneidad perdida.

Termino mi intervención trayendo aquí algunos versos de un poema de Kavafis, como recuerdo y homenaje a los cientos de niños, mujeres y hombres, ahogados en el Mediterráneo buscando encontrar una vida mejor A pesar de los cien años transcurridos desde que fue escrito, siguen teniendo actualidad porque la belleza de sus palabras no envejece, y porque lo que evoca se dirige al corazón de las personas que también es eterno:

“El mar habla con voz secreta,

Una voz que tu corazón

entiende, que lo conmueve

y maravilla.

-----------------------------------------------------------------

¿Esa canción no será el lamento de los ahogados?

El trágico llanto de la muerte

que en los cristianos cementerios languidece.

Una tumba, que las lágrimas riegan

y amadas manos adornan con flores,

donde el sol da calor y la luz es misericordiosa.”

(+) Este texto forma parte de la intervención de su autor en el acto de reconocimiento que la “Federación de Vecinos del Sur de Alicante” dedicaron a la “Casa Mediterráneo” el pasado 27 de abril.