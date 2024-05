Hablando catalán en la intimidad

Pere Aragonès y Oriol Junqueras la noche electoral del 14-F. / Alberto Estévez / EFE

La incógnita sobre el resultado de las elecciones catalanas no se va a resolver hasta el día siguiente de las elecciones europeas. Hasta el día 10 de junio, lunes. Ese día se constituye el Parlamento catalán, y en él se elige la Mesa de la Cámara. La composición de la Mesa nos mostrará cuál es el futuro pacto de Gobierno en Cataluña. Lo demás son cábalas.

El día 25 se celebra el primer debate de investidura para elegir presidente de la Generalitat. La votación será el día 26. Por cierto, es la Mesa de la Cámara quien propone al candidato en caso de que haya dos. Por supuesto, yo no descarto la candidatura de Puigdemont. A pesar de lo dicho no se le ve intención de retirarse. Los 20 votos de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) tiene la clave para manejar el fiel de la balanza inclinándolo hacia uno de los dos candidatos. Si ERC se abstiene en medio de la depresión de la derrota el fiel de la balanza pasaría a manos….. del Partido Popular catalán que sería capaz de votar a Puigdemont, al líder de Junts, siempre que éste vote a Feijóo en las Cortes Generales. ¿Se lo imaginan?. Las europeas ya habrían pasado y la amnistía estaría aprobada. Yo no lo descarto. Tengo serias dudas de que los populares mantengan la convocatoria de manifestación contra la amnistía. De hecho, el PP ya no habla de recurrir ante el Constitucional la amnistía, ni ha hablado en contra durante la campaña catalana. Los buenos oficios de la patronal catalana Fomento del Trabajo- la cantera de Convergencia- se pueden hacer notar a medio plazo. Feijóo podría estar empezando a “hablar catalán en la intimidad”, siguiendo el camino que trazó Aznar. Si ERC se abstiene, o vota a Puigdemont, da la hegemonía en Cataluña de nuevo a Junts y perdería el poder que tendría en una coalición de izquierdas: PSOE, En Comú, y ERC. Oriol Junqueras tendrá que demostrar si es capaz de mantener unida su organización entre el nacionalismo y la izquierda sin ponerse de nuevo a remolque de Junts. Apoyar ahora a Junts- que le abandonó- sería un giro estratégico peligroso para la propia Esquerra.

Una encuesta del CIS (Barómetro de mayo de 2024 nº 3457) le da al PSOE cinco puntos de ventaja sobre el PP. Las dos derechas sumarían 40,6% y los partidos del gobierno un 45,7. En los meses de febrero, marzo, y abril el PP estuvo por delante, del PSOE en las encuestas del CIS hasta en tres puntos. La encuesta flash de “los cinco días de reflexión” supuso un giro importante: 38’6% PSOE; y, 29,2 el PP. Ahora la ventaja es de cinco puntos, más reducida que en la encuesta flash de finales de abril. A tres semanas de la votación europea lo más seguro es que el PSOE gane las elecciones. La probabilidad de que el PSOE, y en general la izquierda, gane las elecciones europeas es alta. Los distritos electorales no son provinciales, son distritos estatales y eso reduce el efecto del sistema D’Hont de reparto de los escaños. Ahora el que mas votos obtiene, obtiene siempre mas diputados. El distrito electoral es España.

La campaña electoral de las europeas ya ha comenzado y en ese ámbito Sánchez se desenvuelve como pez en el agua; mientras Feijóo apenas ha empezado a desenvolverse. Lógicamente el PSOE tratará de centrar los debates y la campaña en temas de ámbito internacional. El acuerdo de la Unión Europea con Gran Bretaña sobre la frontera gibraltareña y la relación del Gibraltar con la Unión puede ser un tema clave si se consigue cerrar en estas fechas. El papel de España en la Unión Europea, en el aspecto de defensa con Borrell o medioambiental con la ministra Teresa Ribera, o el reconocimiento del Estado Palestino que ha liderado Sánchez suma votos entre los jóvenes. Por el contrario, el papel de Esteban González Pons en Europa no ha sido muy lucido y menos en la negociación con la mediación Europea del Consejo General del Poder Judicial del que evitan hablar. Esperemos que haya debates

La composición de la Mesa del Parlament, las reacciones ante la Ley de Amnistía, dominar el inglés mas allá de las fronteras, eliminar la valla en Gibraltar y , desde tiempo ha, hablar catalán aunque sea en la intimidad son detalles a tener en cuenta. Al menos hasta las europeas.