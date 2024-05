"El viajante de calzado", un artículo de Manuel González Bleda / INFORMACIÓN

La estructura tradicional de la industria del calzado en nuestra ciudad, compuesta en su mayor parte por pequeñas fábricas con venta directa a los comercios minoristas, ha contado tradicionalmente con la figura imprescindible de el viajante. Así es como nos referimos popularmente al agente de ventas, ese profesional que viajaba con las muestras de la fábrica y que tras visitar a los comerciantes trataba de conseguir pedidos con una fecha de servicio determinada.

De esa tarea dependía el futuro de la fábrica. Había que conseguir faena para la temporada y la buena gestión del viajante era primordial para afianzar la supervivencia de la empresa. Todos conocemos el carácter temporal de la producción de calzado. Se trata de un ciclo que se repite año tras año: temporada de primavera-verano y temporada de otoño-invierno. La elaboración de un muestrario lleva mucho tiempo y es muy compleja, ya que el modelista debe diseñar los nuevos modelos y, tras múltiples pruebas de ajustes, de corte, de aparado y de montado el muestrario quedará listo para que los viajantes de cada zona inicien sin demora su trabajo, siempre con la ilusión y la esperanza de que los nuevos modelos tengan una buena acogida entre la clientela y la labor del viajante sea fructífera para asegurar una temporada más de trabajo para todos. Desde sus orígenes este ha sido el cometido y la función del viajante, además de intervenir en la realización del muestrario aportando las sugerencias recogidas de los clientes.

A lo largo de los años, las formas de viajar han ido evolucionando. Desde los viajes en tren o autobús de los años 30 y 40, cargando con maletas que eran baúles y recalando en fondas, pasando por los años 70 y 80 en lo que ya se viajaba en automóvil pero por unas carreteras intransitables en pésimas condiciones, con maletas ya más ligeras pero con alojamiento en hostales u hoteles baratos. En la actualidad, el viaje se hace mucho más cómodo, con coches modernos, circulando por autopistas y pernoctando en mejores hoteles, incluso exponiendo los muestrarios en sus salones.

Por encima de las circunstancias que han marcado cada época, la figura del viajante ha tenido tintes románticos y heroicos y creo que ha sido precisa una fuerte vocación unida a la necesidad, claro, para ejercer esta misión. El ámbito geográfico de su trabajo se divide en zonas como Andalucía, Castilla y León, Cataluña, el Norte, etc. Cada uno desempeña su tarea en una zona determinada y a considerable distancia de casa por regla general, de manera que durante muchos años la duración del viaje ha sido de entre seis y ocho semanas. Todo este tiempo fuera de casa, lejos de la familia y yendo de ciudad en ciudad no se puede soportar si no eres un verdadero amante de tu profesión. Indudablemente, debe gustarte tu trabajo y no todos los que iniciaron el viaje con gran ilusión consiguieron continuar en él.

Otro aspecto a destacar de nuestra profesión ha sido la independencia laboral. Hemos sido trabajadores autónomos, a comisión, de manera que cada cual podía decidir cuántas y qué tipo de empresas quería representar. Esto, unido a la temporalidad de los viajes, ya que solo había que salir dos veces al año, hacía, indudablemente y a simple vista, nuestro trabajo muy atractivo. No cabe duda de que la libertad siempre ha estado muy relacionada con nuestro trabajo. Precisamente por este motivo hemos podido disfrutar de tiempo libre para desarrollarnos en otros aspectos de nuestra vida. También nuestra jubilación la hemos podido prolongar hasta avanzada edad y así hemos conocido a compañeros en la ruta con setenta años y más.

Desde 1973 y durante casi 50 años esta ha sido mi profesión. Fue un 15 de mayo de 1973 cuando inicié mi primer viaje en un viejo 600, a tope de maletas llenas de muestras y yo, con tan solo 21 años, repleto también de ilusiones y confianza en el futuro. Sin relación de clientes conocidos y sin experiencia en este trabajo, solo confiaba en que visitando los comercios que en la ruta fuese encontrando conseguiría los pedidos necesarios para que mi primer viaje mereciera la pena.

Mi ruta: Castilla y León, Asturias, Cantabria y País Vasco.

Durante este tiempo he podido comprobar cómo ha ido evolucionando nuestra profesión, he acumulado experiencias y he sabido apreciar la importancia de nuestro trabajo, que en el transcurso de los años ha atravesado diferentes etapas hasta llegar a la situación actual.

Al inicio del viaje, en una ruta desconocida y sin clientes, tu tarea consiste en visitar a todos aquellos comercios que consideres, por el tipo de calzado expuesto en el escaparate, supones que pueden interesar los zapatos que tú representas. Presentarte, y de la manera más amable y educada posible, ofrecerte a enseñar las muestras, asegurando que serán de su interés. Entrar sólo con una maleta o dos, con lo más representativo del muestrario, para no cansar demasiado y esperar que haya suerte y, si compra, que sea un cliente solvente. Así, visita tras visita y temporada tras temporada, puedes hacerte con una buena cartera de clientes, contando con que las fábricas que llevas sean serias, que fabriquen bien y sean puntuales en su servicio.

El contacto con los clientes y la venta, hasta hace diez o quince años, se ha hecho siempre en el comercio. Los muestrarios de las diferentes fábricas representadas suponían no menos de diez maletas, que había que descargar del coche y entrarlas en la tienda. Extenderlas en el mostrador, a veces en horario de comercio o en otros casos al cierre. Previamente, has debido encontrar un aparcamiento, no muy lejos a ser posible y acarrear las maletas hasta la tienda con un carrito plegable. Esta manera de trabajar decimonónica era agotadora. Al cabo del día, no podías hacer más de tres o cuatro visitas y no terminabas antes de las diez de la noche. Este proceder fue desapareciendo debido, sobre todo, a la peatonalización del centro de las ciudades y a la falta de plazas de aparcamiento. Afortunadamente los hoteles ya disponen de salones adecuados, donde poder exponer nuestros muestrarios. Este sistema de trabajo es mucho más cómodo, tanto para el cliente como para el viajante.

Un aspecto que creo que es digno de mención es lo relativo a la convivencia entre los diferentes colegas. En cada capital siempre ha habido uno o dos hoteles de referencia en los que solíamos recalar los viajantes. En los primeros años, cuando en las habitaciones no había televisión, solíamos reunirnos en el salón o en la cafetería para ver algún partido o película, jugar a las cartas o establecer animadas tertulias los fines de semana. En algunos sitios el día de San Crispín lo celebrábamos con los clientes. Incluso hemos ido a ver al Elche cuando ha jugado un partido en la ciudad donde estábamos. La convivencia entonces era muy viva. Pero por diferentes motivos, y sobre todo con la jubilación de los más veteranos y la consiguiente disminución de compañeros, esas relaciones se han ido perdiendo.

Podemos decir que somos una especie a extinguir por múltiples razones. Las importaciones sin límite de todo tipo de calzado, la concentración de casi toda la oferta en unas pocas marcas de prestigio o la irrupción del comercio por internet han provocado el cierre progresivo de muchas pequeñas fábricas. Por otra parte, la venta de calzado en grandes superficies o cadenas textiles está ocasionando el cierre de los pequeños comercios. Además, muchas empresas dedican gran parte de su producción a la exportación, o bien contactan directamente con sus clientes mediante catálogos digitales o en las ferias, eliminando así la tradicional necesidad del viajante. En resumen, esto nos ha llevado, como señalaba T. Martínez Blasco ya en el año 2012, a que «lo que fue la gran voz ilicitana « se vaya apagando progresivamente.

Al final de mi etapa profesional no puedo por menos que recordar con cariño y nostalgia esos maravillosos años vividos y como les manifestaba en mi carta de despedida a mis clientes: «Puedo decir que mi profesión me ha dado mucha felicidad durante todos estos años. El viaje me ha permitido descubrir en vosotros y vosotras a personas extraordinarias, amables, cercanas y siempre acogedoras. Con el tiempo hemos establecido vínculos que han trascendido lo meramente profesional, me han enriquecido como persona y siempre recordaré. También he podido descubrir y disfrutar de la cultura, de la gastronomía y del paisaje de vuestra tierra». Más no se puede pedir.