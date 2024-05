Aguantamos todo

Javier Cansado, Javier Coronas y Pepe Colubi. / JESÚS APARICIO

En poco más de dos meses hemos tenido elecciones en Galicia, en Euskadi, en Cataluña. Hemos afrontado tener al presidente en un rincón de pensar de La Moncloa durante cinco días. También tenemos en marcha una comisión de investigación en el Senado que no sirve para nada, y está en camino otra del Congreso que servirá para lo mismo. Por si todo esto fuera poco, cada dos por tres tenemos que sufrir otra remontada del Madrid en los minutos finales (lo peor no es eso, sino la glosa que hacen los ilustrados merengones después: Valdano al borde de la lágrima diciendo que todo es magia, Jabois literariamente extasiado, Roncero a punto de ahogarse con la bufanda blanca en riguroso directo). En Eurovision (impresionante la limpieza étnica realizada en los últimos años para eliminar a los malditos espectadores masculinos de piel blanca, raíz cristiana y gustos heterosexuales) volvemos a los bajos fondos de la clasificación. Y no contentos con todo esto vamos a finalizar el próximo 9 de junio con otras elecciones, las europeas, llenas de atractivo, de propuestas, de ilusión y de buen clima entre los contendientes a uno y otro lado del muro.

España es un país que lo aguanta todo: como decía un historiador anglosajón, «España es un país tan rocoso que ni los españoles, por más que lo intentan, son capaces de cargárselo». Tanto aguante tiene que es un país que pesa, que angustia, que obsesiona, y de vez en cuando hay que quitárselo de en medio para oxigenarse, para relativizar, para tomar aliento. Nunca estamos todos de acuerdo en algo. Y ya no damos más abasto a interpretaciones partidistas, a encuestas teledirigidas, a extremismos ideológicos. No veo ya ventajas en la conllevancia orteguiana, ni me convencen las bondades abstractas de la plurinacionalidad, y me pongo de uñas cuando oigo hablar de los regímenes fiscales singulares. Yo solo creo ya en la tortilla de patatas, que nos gusta a todos y en todos los territorios, ya seamos constitucionalistas pesimistas, desencantados independentistas, podemitas melancólicos o iracundos cristianoliberales. También creo que habría quórum en todos y cada uno de los territorios de este viejo estado-nación (Felipe dixit: había días en que Felipe repetía hasta tres veces lo del estado-nación…) que es España en afirmar que quizá, quizá, Rafa Nadal haría bien en retirarse; que Yolanda Díaz da la impresión de estar siempre metida en un pozo de aguas movedizas, braceando sin poder salir; o de que en todos sitios se apoyaría montar un partido político y transversal para exigir que baje el precio del aceite de oliva y los kiwis amarillos. Y para terminar, también habría unanimidad en proponer a Ilustres ignorantes para el premio Nobel, y que mandaran a Coronas y a Cansado, nuestros mejores filósofos en la actualidad, a recogerlo cuando lo ganaran, haciendo en Oslo un gran discurso marinando la inasible metafísica de Cansado con la oscura hiper-realidad de Coronas, y mezclando el castellano con el catalán, el euskera, el gallego y el valenciano, acabando con un ripio de bable al final. Y vestidos de baturro ambos, fundamental. A ver si de una puñetera vez eliminamos la leyenda negra ante el mundo. Hay que ver, siempre pensando en ser como Suecia, Francia o Alemania y resulta que cada vez nos parecemos más a Italia, Bélgica o a la antigua Checoslovaquia. País…