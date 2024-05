El cartel de "La mesita del comedor" / INFORMACIÓN

Los distribuidores no se atrevieron a estrenarla en las salas de exhibición y solamente algunos directores de festivales de cine audaces la programaron en sus eventos. Acertaron. La mesita del comedor, rompiendo moldes, acaparó todos los premios. No es plato para todos los gustos ni para todas las sensibilidades. Eso sí, es cine español del bueno. Original, potente, realizada con poderío. Plagada de sorpresas. De las que no se olvida jamás.

Este fin de semana llega a Filmin, la plataforma de los cinéfilos. Esa que habría que inventar si no existiera, y que sobrevivirá cuando todas las demás se fusionen. Aunque los hábitos cambien y los espectadores convencionales se saturen de series y películas, y colapsen al darse cuenta de que no pueden asimilar las infinitas horas de ficción producidas en los 30 días que tiene el mes, siempre quedaremos los inextinguibles. Una minoría de insobornables hacia los clásicos, el cine de género, los títulos malditos, lo atemporal.

Volviendo a "La mesita del comedor", conviene verla sin saber nada de ella. Que a nadie se le ocurra gastar la broma de contar un spoiler. Hay que enfrentarse al juego macabro al que nos invita Caye Casas con valor y coraje. Recuerdo que en las tertulias cinematográficas que coordino en la Sede de la Universidad de Alicante desde hace 12 años en vísperas de los Goya, seleccioné como una de las cinco mejores películas de 2017 "Matar a Dios", la opera prima de Casas junto a Albert Pintó, para sorpresa de mis compañeros de mesa. Tuvimos la suerte de que fue estrenada en los Kinépolis. No iba, pues, desencaminado en mi apuesta. Caye Casas, como Filmin, son catalanes. Cuánto debe la cultura a Cataluña, siempre por tan adelantada.