Cuarenta metros de cable de cobre

La estación de Montcada Bifurcació / ZOWY VOETEN

El pasado domingo, coincidiendo con las elecciones catalanas, nos despertamos con una noticia desconcertante. Buena parte de los trenes de Rodalies con destino o salida en Barcelona se encontraban interrumpidos por el robo de cobre en los cables de la estación de Montcada Bifucarció, afectando a toda la red. El suceso podría ser uno más de los delitos de sustracción de cobre que periódicamente se producen en las infraestructuras ferroviarias, desgraciadamente con demasiada frecuencia e impunidad. Sin embargo, algunos detalles de este asalto arrojaban una fundada preocupación.

Por un lado, su coincidencia con el día de votación en las elecciones al Parlament de Catalunya, una jornada en la que debe garantizarse la libre circulación de personas. Demasiada casualidad. Al mismo tiempo, los ladrones actuaron sobre un punto estratégico de la red ferroviaria, provocando una sobretensión que causó diferentes incendios en el cableado, afectando a todas las circulaciones que discurren por el túnel de la plaza de Catalunya. El caos en las llegadas y salidas desde la capital catalana fue monumental, obligando a poner en marcha de manera precipitada un dispositivo alternativo de transporte con autobuses.

Rápidamente comenzaron las acusaciones y recriminaciones en un día políticamente tan señalado, escuchándose críticas y reproches desde partidos catalanistas contra el Ministerio de Transportes de tal calibre que parecía que este organismo se hubiera llevado el cobre. Sin embargo, nada se dijo del fracasado plan de los Mossos d’Esquadra contra el robo de cobre, anunciado tres meses antes, que ponía en marcha una unidad aérea con 24 drones y una aeronave de ala fija no tripulada para evitar estos robos en todas las líneas férreas. Un simple robo de cuarenta metros de cobre había sido capaz de mostrar las debilidades, miserias y contradicciones de la política catalana, poniendo al límite su estabilidad en un día tan importante.

Y es que Catalunya vive en la cuerda floja desde hace años, en manos de una política encanallada de ensoñaciones, acusaciones y promesas vacías que han inflamado la sociedad hasta el límite. Las llamas de esta política de pirómanos no han parado de ser alimentadas por quienes, lejos de aplacar los fuegos, no dejan de echar más y más gasolina a la hoguera, felices ante las brasas de su calculada irresponsabilidad. Y es en este contexto en el que hay que leer los resultados de las elecciones del pasado 12M al Parlament de Catalunya y sus consecuencias.

Mientras Feijóo y su cúpula madrileña de Génova no dejan de repetir que los resultados demuestran que “Pedro Sánchez ha resucitado el procés”, otros barones territoriales y el propio líder del PP catalán, Alejandro Fernández, han repetido que “el veredicto de las urnas es inapelable al trasladar el sentir de los catalanes de que el procés se acabó”. La cúpula del PP se niega a comprender la gramática política y soltar el hueso que lleva años mordiendo, que le sirve para sacudir a Pedro Sánchez, al PSOE, a la Generalitat, a los partidos independentistas y a todo aquel que no sea del PP. Es la misma política que llevan años manteniendo sobre ETA, predicando que esta banda terrorista no ha desaparecido y que está más viva que nunca, como han llegado a afirmar de manera insultante algunos de sus dirigentes, repartiendo acusaciones de proetarras a diestro y siniestro. Todo lo que le sirva al PP para mantener sus guerras y avivar sus hogueras, le servirá para su política de tierra quemada que parece querer seguir practicando.

Si Feijóo no quiere comprender el cambio de ciclo que se ha producido, que mire lo ocurrido con Ciudadanos, surgido al calor del proceso independentista en Catalunya y que, sin olvidar el catálogo de disparates y barbaridades que han cometido sus dirigentes por toda España en su corta andadura, ha desaparecido del mapa precisamente en el territorio que les dio origen y sentido. Nunca un partido que llegó a ser la primera fuerza política en el Parlament catalán en 2017, con más de un millón cien mil votos, fue tan ineficaz, como han certificado los electores.

Pero quien realmente se enfrenta a auténticos dilemas son los partidos independentistas catalanes, divididos, enfrentados y fragmentados, que tienen en sus manos unos resultados endiablados que suponen toda una enmienda a esa huida hacia adelante llamada procés, con el que llevan años prometiendo felicidad y prosperidad ilimitada a una población que está dejando de creerles y apoyarles. ERC, la gran derrotada, se encamina a una travesía del desierto en medio de dimisiones en su cúpula dirigente, descabezada y con un paso por la Generalitat que ha sido un fiasco. La verticalidad política de Junts sigue en manos de uno de los dirigentes más ensimismados y ajenos a la realidad política como es Carles Puigdemont, sustentado en la guerra identitaria sobre la que ha construido su política de permanentes amenazas, habiendo convertido Catalunya en un proyecto político personal, lo que hace que cualquier cosa pueda ser posible. Mientras tanto, surgen escisiones como el partido xenófobo, de extrema derecha e independentista (ahí es nada) Aliança Catalana, que muestra los cimientos podridos de la post-convergencia.

Pero al igual que la red de cercanías en Catalunya, que puede ponerse en jaque por cuarenta metros de cable de cobre, la estabilidad política catalana (y de España) puede depender del carrete que algunos quieran dar a su cometa, aunque ya no vuele.