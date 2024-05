Abuelos y nietos trabajarán juntos. / INFORMACIÓN

Leí hace unos años una frase que no se me ha olvidado por se, a mi juicio, ingeniosa y certera: “El mundo sería mejor si antes de ser padres pudiéramos ser abuelos”. La encontré en el interesante libro de Octavio Salazar “El hombre que (no) deberíamos ser”.

La Editorial Graó publicó hace años un libro sobre la experiencia de dieciséis abuelos y abuelas docentes. Un hermoso libro en el que esos veteranos profesores y profesoras escriben sobre sus vivencias, sus emociones y sus responsabilidades en el ejercicio de la abuelidad. Y le pusieron al libro un título magnífico, que muestra de manera contundente la complicidad de la pareja indisoluble nieto-abuelo: “No se lo digas a mamá”. Una petición que no solo hace el nieto cuando el abuelo le compra unas chucherías que están tajantemente prohibidas por los padres sino que la abuela se lo pide al nieto cuando le deja ver la televisión a unas horas inaceptables por la autoridad paterna.

La psiquiatra argentina Paulina Redier acuñó en 1980 el concepto de abuelidad para denominar la relación y función de los abuelos con respecto a los nietos y los efectos psicológicos y sociales del vínculo. El término se asocia con sus equivalentes paternidad y maternidad.

La noción de abuelidad y, principalmente, la precisión del vínculo y la importancia social de las relaciones entre abuelos y nietos, es un fenómeno relativamente reciente, ligado al desarrollo de la gerontología y los derechos de los ancianos, así como al fenómeno del alargamiento de la vida humana y de la noción de la llamada tercera edad. Ha tenido también que ver con el trabajo de las mujeres fuera de la casa.

A los fines de definir el término en español, la doctora Redier, introductora del mismo, consultó en 1981 con la Academia Argentina de Letras, sobre la posibilidad de utilizar "abuelidad" o "abuelitud", considerándose más adecuada la primera.

En Argentina, la Asociación de Abuelas de la Plaza de Mayo, una organización de abuelas dedicada a buscar y recuperar a sus nietos y nietas (ya adultos) secuestrados y privados de su identidad cuando eran bebés, por la última dictadura militar (1976-1983), buscaron un método para establecer un índice de abuelidad en el caso de que los padres falten.

El Índice de abuelidad es una fórmula estadística que, a partir del material genético de los individuos involucrados, establece con una precisión indubitada la probabilidad de parentesco entre una abuela y su nieto o nieta. La doctora Mary Claire King trabajó con otros científicos en la formulación de este índice.

La doctora Redier ha destacado y analizado la importante significación psicológica de la abuelidad, definiéndola como una fase del desarrollo de un individuo, caracterizada por el efecto que en su organización psíquica resulta de "tener un nieto y ser y amarse a través de los nietos". El momento, habitualmente coincide con una etapa de la trayectoria de vida en la que se producen importantes pérdidas (viudedad, jubilación, enfermedades, etc.) que obligan a una reorganización psíquica y relacional.

Gloria Ferrero ha señalado que el rol de la abuelidad se vincula con "la función de la transmisión del conocimiento generacional", a la vez que, al mantener una relación con los nietos menos tensada por las relaciones de autoridad que estos mantienen con sus padres, los abuelos están en mejores condiciones de "escuchar, comprender y sostener a sus nietos en ocasiones que sus padres no pueden hacerlo...". Juegan de este modo un papel esencial en el proceso de "transmisión intergeneracional", proceso ligado estrechamente al de la construcción de la identidad.

Se puede decir que la relación abuelos-nietos es una de las más hermosas, gratificantes y fructíferas experiencias humanas. Pero en ocasiones, con el paso de los años, los abuelos tienen que seguir asumiendo responsabilidades y cargas familiares (algunas económicas) muy superiores a lo que sus capacidades física y mental pueden soportar. Llegado el momento los varones son más directos al proclamar su incapacidad para asumir cargas excesivas pero, por el contrario, algunas mujeres, con excesivo sentido de la responsabilidad y el pudor, se obstinan en negar y ocultar su propio agotamiento y se empecinan en seguir haciendo más de lo que pueden, para no molestar o defraudar a sus hijos, que delegan en ellas demasiadas cargas familiares. El sobreesfuerzo prolongado puede provocar o agravar diversas enfermedades, que no curarán adecuadamente hasta que sus propios hijos sean consecuentes y liberen a la abuela de su “voluntaria esclavitud”. Esta situación se conoce desde 2001 como “síndrome de la abuela esclava”.

Pese a que el rol familiar de los abuelos ha recibido muy poca atención hasta hace muy poco tiempo, hay un amplio consenso sobre la importantísima influencia que los abuelos tienen en la educación de los nietos incluso cuando estos ya son adultos. Cabe destacar entre los elementos beneficiosos que los abuelos tienen para los nietos el de ser guías y consejeros, el trasmitir conocimientos y valores o el dar un sentido de patrimonio familiar y estabilidad. Los abuelos proporcionan una ayuda crucial a todos los niveles: económico, emocional y de cuidado. Saben escuchar a sus nietos y estos les escuchan a ellos en cuestiones relevantes.

Algunos estudios sugieren, en primer lugar, que los abuelos reconocen la importancia de involucrarse en la socialización de los nietos como apoyo a los padres y la necesidad de adaptarse a los cambios sociales. En segundo lugar, destacan su papel significativo en la transmisión de valores tradicionales, los cuales percibían que están en decadencia en comparación con el hedonismo y el relativismo moral, y la combinación de calidez e implicación como la mejor vía para ayudar a los nietos a interiorizar los valores. En tercer lugar, perciben que la interacción con los nietos les ayuda a sentirse activos y útiles, aumenta su expectativa de vida y les da una segunda oportunidad de disfrutar de aspectos que no pudieron con sus propios hijos. En cuarto lugar, algunos abuelos también acusan la carga ante el exceso de horas de cuidado y conflictos intergeneracionales asociados a la ambigüedad de rol y a la falta de límites. Estos resultados muestran la importancia de desarrollar políticas familiares que reconozcan el papel socializador de los abuelos. Además, se deben desarrollar intervenciones que permitan a los abuelos desempeñar su papel con más éxito y hacer frente a posibles conflictos familiares.

La mayor importancia dada por los abuelos y abuelas a los valores interpersonales y los de capacidad y conocimiento respalda la idea de que los abuelos enfatizan los valores que mejoran el bienestar de los nietos, reflejando la importancia de los abuelos como agentes de socialización.

Un grupo de voluntarios de Asturias contó en una jornada de convivencia que cada día atendían los pasos de peatones cercanos al Colegio. Ayudaban a pasar sin riesgo a los niños y a sus acompañantes. Uno de los voluntarios contó con enorme emoción lo que le dijo un niño mientras le ayudaba a cruzar la calle:

- ¿Y usted querría ser mi abuelo?

No le podía haber hecho un regalo de mayor valía.

Conocí y disfruté en mi pueblo leonés de Grajal de Campos (León) a mis cuatro abuelos. Mi infancia no hubiera sido la misma sin ellos y ellas.

Vivían a trescientos metros en la misma calle San Pelayo, números 19 y 22. Mi abuelo Timoteo fue alcalde de la República y mi abuelo Julio era un destacado militante de la CEDA, tanto es así que le apodaban Gil Robles.

En esa compleja simbiosis aprendí a respetar a quienes piensan de forma diferente.

Si os sobra un tiempecito y queréis leer la historia de una dramática relación abuelo/nieto poneos a leer la última novela de Fernando Aramburu titulada “El niño”. Qué gran historia basada en hechos reales, relacionados con una mortífera explosión acaecida en 1980 en un colegio del pueblo vasco de Ortuella.

Las profesoras María Isabel Mendoza y Emilia Moreno han escrito un interesante libro titulado “La longevidad como transformación social en el siglo XXI” para el que me pidieron el Prólogo. Dicen que las personas mayores necesitan y merecen el reconocimiento y el afecto que durante tantos años han brindado a los demás. Uno de los termómetros más fieles para medir la ética de una sociedad es la forma en la que trata, cuida y valora a los abuelos y a las abuelas.