Las potencialidades de la Comunitat Valenciana: la Agenda 2030 / DomènecRuizDevesa

La Comunitat Valenciana, territorio prácticamente coincidente con el del antiguo Reino de Valencia, ha superado ya las cuatro décadas de vida como estructura política, si tomamos como referencia la aprobación de su Estatuto de Autonomía en 1982. Mucho ha cambiado nuestra tierra desde entonces, y para bien, en el marco de un proceso de modernización general de España, y con el apoyo de Europa, pero también dotado de una dinámica propia fruto del desarrollo autonómico. El balance general del período autonómico es positivo (mejora de la «renta per cápita», bienestar social, infraestructuras, etcétera), si bien en el debe hemos de anotar los excesos urbanísticos en el conjunto del período y del territorio, sobre todo en el litoral, la corrupción y el despilfarro en la época del PP de Zaplana y Camps, y la inestabilidad en torno a la identidad valenciana y el uso de la lengua propia.

Con todo, y precisamente por estar la Comunitat dotada de instituciones propias con competencias legislativas y administrativas en sectores clave como economía, industria, agricultura, comercio, pero también en servicios sociales, sanidad, educación, y medio ambiente, es tarea de los partidos políticos autonómicos, pero también de sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones, universidades, intelectuales, periodistas, y de cualquier ciudadano interesado, analizar los principales indicadores económicos, sociales, y medioambientales de la Comunitat con vistas a proponer programas para su continua mejora. Esto puede resumirse en alcanzar una sociedad de pleno empleo, con un crecimiento del producto bruto constante pero sostenible, es decir, que no requiera de explotar recursos adicionales finitos ni de añadir nuevas emisiones de C02 a la atmósfera, preservando además el medio ambiente, del que se derive un reparto de la renta cada vez más equitativo, y dotado de un Estado del Bienestar potente y bien financiado para garantizar una red de seguridad y combatir la pobreza. La Comunitat, a pesar de los avances del Botánic, se encuentra todavía lejos de realizar esta visión, para lo cual necesita también resolver cuestiones de fondo como la financiación autonómica, y con carácter general, el concurso del Gobierno de España, en el marco de sus competencias.

La propia Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de las Naciones Unidas (a la que España junto con la gran mayoría de los Estados del mundo se ha sumado, al igual que la Unión Europea), ofrece una guía perfecta de lo que se quiere alcanzar, ya que incluye una serie de indicadores en todas las dimensiones relevantes, lo que permite medir el progreso hacia los ODS en, potencialmente, cualquier nivel de gobierno o gobernanza (local, comarcal, provincial, regional, nacional, europeo, y mundial).

Si nos tomamos en serio este planteamiento, las distintas administraciones han de incorporar con carácter transversal la Agenda 2030 al conjunto de políticas públicas. En el caso de la Comunitat Valenciana esto puede concretarse en la atribución a una de las consellerías o a la propia Presidencia de la Generalitat, de una función de análisis integrado de la realidad de nuestra tierra (social, económica, medioambiental, etcétera), y de seguimiento horizontal de los indicadores de la Agenda 2030, la cual también tendría la función de dar el necesario impulso político, con ideas y recomendaciones a los diferentes departamentos, con la finalidad de frenar retrocesos, o de avanzar más rápidamente hacia el cumplimiento de los ODS. Con carácter más general, esta Consellería o departamento de la Presidencia podría encargarse además de evaluar de manera continuada el programa de gobierno.

La planificación estratégica de la Agenda 2030 no deberá en cualquier caso llevarse a cabo de modo centralizado y burocrático, sino que debe de ser el fruto de un proceso participativo que incluya al conjunto de la sociedad, mediante la constitución de un Consejo Asesor. Les Corts podrían también desempeñar un papel central, a través de propuestas no de ley, e incluso mediante la aprobación de una ley valenciana para la implementación efectiva de la Agenda 2030.

Dicho todo esto, no parece que el actual Consell del Partido Popular y Vox tenga intención de hacer nada remotamente cercano a lo que aquí se propone, ya que la ultraderecha se ha declarado rotundamente contraria a los ODS, situando de facto a la Comunitat Valenciana fuera de la esfera europea e internacional. ¿Quiere esto decir que en la legislatura autonómica 2023-2027 no se puede avanzar en favor de articular una planificación estratégica del desarrollo social y económico, sostenible y equitativo? En absoluto. Por un lado, desde la oposición se puede visibilizar esta necesidad, planteando desde ahora una perspectiva de futuro anclada en la visión y planificación de la Agenda 2030. Por otro, la Comunitat Valenciana no se agota en la Generalitat, sino que cuenta también con sus entes locales, sobre todo Ayuntamientos y Mancomunidades, los cuales pueden decidirse a aplicar el modelo de implementación de los ODS que propongo en este artículo. De hecho, muchos de ellos ya lo están haciendo, de una manera o de otra, como miembros la «Red de Entidades Locales para la Agenda 2030» de la Federación Española de Municipios y Provincias. En la Comunitat Valencia existe además la «Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible», creada por el Consell del Botánic en 2016.