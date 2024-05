Adiós al euskera en la Escuela de Oficial de Idiomas de Alicante

Protesta en la EOI Alicante. / UGT

La Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana, en aras de una “optimización de recursos”, ha planteado para el próximo curso un drástico recorte de la oferta formativa, reduciendo o eliminando enseñanzas de algunos idiomas - entre ellos el euskera - en las sedes de las Escuelas Oficiales de Idiomas de la Comunitat Valenciana. Llamar “optimización” a lo que es a todas luces un notable empeoramiento de los servicios, no deja de formar parte de una estrategia que trata de obviar que vivimos en un país plurilingüe; un país con una riqueza y diversidad cultural envidiable al que le está haciendo falta mucha empatía y tolerancia. Si nos conociéramos más, desconfiaríamos menos. Aprender un idioma te sumerge en la riqueza de otra cultura; te brinda la oportunidad de comunicarte con otras personas; te permite ver más allá de las lenguas dominantes y apreciar la diversidad lingüística.

El interés que despierta nuestra lengua y nuestra cultura en el mundo se mantiene vivo gracias a aquellas personas de origen euskaldún que viven fuera de Euskal Herria y que se reúnen en las “Euskal Etxeak”, también conocidas como casas vascas, que son entidades asociativas que surgieron a finales del siglo XIX en ciudades con una importante presencia de emigrantes vascos. Su objetivo principal es ayudarse mutuamente, mantener vínculos con la cultura vasca y con su tierra de origen. Más de 70 Euskal Etxeak en todo el mundo enseñan euskera con el apoyo del Instituto Vasco Etxepare. Las universidades en el extranjero tampoco han sido ajenas a la singularidad de nuestro idioma y ofrecen estudios y lectorados en lugares tales como Nevada, California, Idaho, Gales, Japón… y en el Estado Español, las Escuelas Oficiales de Idiomas son las garantes de cumplir esta misión.

Es innegable la estrecha relación existente entre el País Vasco y la Comunitat Valenciana. Aquellos que ya estamos entrados en años, aún recordamos con nostalgia el “Sol de Levante”, aquel interminable tren nocturno, de salidas diarias desde Bilbao y San Sebastián que unía el Cantábrico con el Mediterráneo. Un cordón umbilical que se rompió en aras de la modernidad. ¿Cuántos aitonas y amonas (abuelos y abuelas) no han calentado huesos en las playas de la costa valenciana?; ¿Y quién no se ha tomado un “pintxo-pote” en la “Calle de los Vascos” en Benidorm? Ahora el flujo turístico va en sentido contrario: Bilbo, Gazteiz, Donostia están de moda y no son pocos los valencianos que se acercan a las costas del Cantábrico. Sienten curiosidad por una tierra que les acoge con la misma calidad con la que antes han acogido ellos. Vuelven habiendo aprendido a decir: “Egunon”, “Bi zurito, mesedez”, “Eskerrik asko”, “Kalea”…Y descubren paisajes y paisanaje. Quizás a algunos de ellos se les despierte la curiosidad por saber y aprender más sobre esta cultura.

En la actualidad, en la Comunidad Valenciana, residen unas 20.500 personas nacidas en Euskal Herria; 30.000 personas con segundas residencias; más de 350.000 turistas vascos y hay alrededor de 120 personas aprendiendo euskera. Las motivaciones para aprender euskera pueden ser muy distintas: conocer las raíces y la cultura de los padres/abuelos para aquellos que, aún no habiendo nacido en Euskal Herria, tienen allí su origen; poderse comunicar con sus parejas o amistades euskaldunes (vasco-parlantes); curiosidad por la diversidad cultural del país; interés lingüístico en las lenguas minorizadas… Sea cual fuere el motivo, emplean tiempo y no poco esfuerzo en conocer una de las lenguas más antiguas de Europa.

Es a esas personas y a las que en un futuro puedan tener interés en saber más sobre nuestra lengua y cultura, a las que la Consellería está cerrando puertas con su decisión de eliminar aulas y profesorado. Las clases on-line que proponen no son una panacea. En la comunicación verbal hace falta proximidad. En la escuela este año hemos celebrado el Olentzero; hemos cantado en Santa Águeda; hemos visto cine en euskera; hemos cantado el “Txoria txori”; hemos bailado; hemos reivindicado la Korrika y nos hemos sentido parte de algo muy grande y muy bonito. La decisión de Consellería cierra el acceso a todo ello. Por eso reivindicamos que las Escuelas Oficiales de Idiomas deberían seguir siendo un nexo de unión entre las diferentes culturas que conforman nuestro país.

No queremos dejar de decir también que el recorte no sólo nos afecta a nosotros (el alumnado de euskera), sino que, además, de manera inexplicable, se aplica a otros idiomas. El español para extranjeros sufrirá también una drástica reducción en su oferta. Nuestra total solidaridad.

“Euskara, jalgi hadi plazara, jalgi hadi mundura”

“Euskara, sal a la plaza, sal a todo el mundo”

Linguae Vascorum Primitiae (Bernat Etxepare, 1545)

¡NO A LOS RECORTES EN LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA!