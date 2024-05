Proyecto Víbora I (1991). Orígenes

Vista aérea del Proyecto Víbora de 1991 en Elche / INFORMACIÓN

Durante los meses de noviembre y diciembre del año 1988 el colectivo de artistas plásticos Esbart Zero (Andreu Castillejos, Casto Mendiola y Juan Llorens), de Elche, viaja por Nicaragua para cumplir con su itinerario de exposiciones – Managua, León y Granada-, organizado por la ASTC (Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura). Fue en la capital del país, Managua, donde Esbart Zero conectó con un grupo de muralistas de varios países que estaban pintando en las paredes de un parque. Se denominaban Fusión Internacional, con sede en Dinamarca. Intercambiamos las direcciones, nos escribimos algunas cartas y para el día 1 de mayo de 1990 Esbart Zero y Fusión Internacional pintábamos juntos en los parques y espacios culturales de Copenhague. Al finalizar las jornadas, rodeados de cervezas y bebidas vikingas, surgía la idea de que ahora les tocaba a ellos venir a Elche.

Barajamos todas las posibilidades de espacios libres en nuestra ciudad para una obra comunitaria y no tardamos mucho en estar de acuerdo, el mejor sitio para poder pintar todos al mismo tiempo sería el lecho de cemento del río Vinalopó a su paso por la ciudad. Que ya había comenzado a tener sus primeras pintadas de carácter activista y transgresor.

Desde un principio se pensó en las pinturas murales sobre el suelo de cemento como una alfombra que uniera las dos partes de la ciudad divididas por el río Vinalopó. El carácter serpenteante del cauce del río y los diseños totalmente libres de las representaciones inspirarían el nombre de «Proyecto Víbora». La primera mano de pintura sobre el suelo de cemento consistiría en bandas de colores que emulaban la piel de la serpiente coralillo venezolana: rojo, negro y amarillo.

Cada parcela artística tenía unos cien metros aproximadamente de recorrido por catorce de ancho. Alternaríamos tramos de imágenes con tramos de palabras, poemas. Y por primera vez en el panorama artístico ilicitano se incluía el trabajo de los niños en una obra comunitaria. Mi parcela de mural se puso íntegramente a disposición de los niños, yo tan sólo preparaba las pinturas y orientaba en las composiciones.

Regalo

La idea era hacer un regalo completo de los artistas a la ciudad, sin tocar el erario, pero teníamos que conseguir el mecenazgo de las marcas de pintura más famosas. Los gerentes de la pequeña empresa ilicitana Pintures El Peix, Pepe y Ramón Agulló, enamorados del proyecto, hicieron lo imposible para que así fuera. Todo eran comidas de trabajo para convencerlos de la enorme rentabilidad publicitaria, pero a todos les venía muy grande la aventura; los jefes de la pirámide estaban muy lejos… Nos quedaba la generosa alternativa por parte de Pintures El Peix: si las empresas proveedoras aportaban los pigmentos y demás componentes, Pepe y Ramón fabricarían la pintura gratis.

Gracias a las empresas Bayer, Comercial Química Saura SA y Hoechst Ibérica, que regalaron los componentes, Pintures El Peix nos hizo expresamente los mejores colores para soportar las inclemencias del tiempo y las futuras riadas. En adelante, esas mismas formulaciones servirían para mejorar las exploraciones artísticas de sus clientes más sofisticados: murales, cuadros de los pintores y actividades escolares. La pintura «Víbora» se hacía famosa en los círculos artísticos.

PROYECTO VÍBORA I (1991). ORÍGENES / JuanLlorens

Un portavoz del grupo de los daneses, Milton Charruti Blanc, se desplazó a Elche con el fin de llevarse a Copenhague una invitación oficial firmada por el alcalde de Elche, Manuel Rodríguez, para realizar el Proyecto Víbora en las primeras semanas del mes de agosto de 1991. La organización artística del Proyecto Víbora en Elche estaría a cargo de Esbart Zero, de Elche, y Jorge Andrada, de Argentina; y en Copenhague por parte del grupo Kunst for Livet (Arte por la Vida), derivado de Fusión Internacional. El comisario general del proyecto fue el secretario de la Alcaldía, Vicente Pérez Sansano. El encargado de protocolo e imprevistos fue Diego Miñano, hombre de confianza del alcalde.

Los artistas venidos de fuera comerían y cenarían en el Parque Municipal. Dormirían en el Centro de Formación Agraria, en la carretera de Dolores. Disfrutarían de los mejores asientos para ver el Misteri. Fueron llevados a visitar el paraje natural de El Hondo y tuvieron la oportunidad de asistir a una descomunal mujolada con allioli preparada por la Guardia Civil. Tendríais que haber visto a los vikingos cogerse la lengua con las servilletas.

El grupo Kunst for Livet (Arte por la Vida) se forma en 1990 en Dinamarca como una agrupación de artistas de varios continentes que anteriormente habían trabajado juntos en grupos más pequeños en Nicaragua, Colombia y Dinamarca. La primera vez que aparecían con este nombre era en Elche. «Arte por la vida es nuestro mensaje de comunicación entre personas a través de las fronteras. Arte por la vida es universal»: Milton Charruti Blanc, de Uruguay; Aka Hoegh, de Groenlandia; Thomas Kruse, de Dinamarca; Yukari Ochiai, de Japón; Erik Styrbjorn Pedersen, de Dinamarca; Anne Tholstrup, de Dinamarca; Dea Trier Morch, de Dinamarca. Independientemente, también vendría desde Copenhague Ruhul Amin Kajol, de Bangladés.

Murales en el río

Para Esbart Zero y Kunst for Livet las pinturas murales en el río, de carácter efímero y democrático, formaba parte de los principios fundamentales de nuestro Museo de Arte Contemporáneo de Elche, de compromiso social, de acercar el arte a la gente. Asombrosamente, la ciudadanía podía participar y colaborar en un asunto artístico.

El Ayuntamiento de Elche editó un magnífico cartel anunciador del Proyecto Víbora, dibujado por mi hijo Sergio, de 17 años, donde figura el nombre de todos los participantes venidos desde Dinamarca, tanto escritores como pintores y colaboradores. Y un elocuente catálogo con los cuadros a exponer por los organizadores en el Museo del Parque Municipal, con portada de Casto Mendiola y presentación de Andreu Castillejos. Por su parte, el grupo Kunst for Livet aporta el libro de poesía danesa Kunst for livet –Arte por la vida, con ilustraciones de los artistas de los grupos Kunst for Livet y Esbart Zero y Jorge Andrada, publicado en la editorial Husets Forlag de Aarhus, Dinamarca, tanto en danés como en español.

El orden de actuaciones artísticas registradas en el catálogo del Proyecto Víbora sería: del 1 al 12 de agosto, pintada mural en el lecho del río Vinalopó, desde el Puente del Ferrocarril hasta la Pasarela de Albarranch (1.200 metros de largo por 14 de ancho); día 8 de agosto, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Elche, presentación del libro de poesía danesa actual Kunst for livet-Arte por la vida; del 9 al 31 de agosto, exposición de arte actual en el Museo del Parque Municipal, Esbart Zero, Kunst for Livet (Arte por la Vida) y Jorge Andrada.

Países participantes

La participación y colaboración en las pinturas murales estaba abierta a todo el mundo y va a ser imposible nombrar a todos los implicados sin que se olvide alguno, pero a modo de homenaje constará aquí la lista base que figura en el cartel y el catálogo del Proyecto Víbora: Muniam Alfaker, Irak; Jorge Andrada, Argentina; Andreu Castillejos, Estado Español; Milton Charruti Blanc, Uruguay; Gloria Galindo, Chile; Lene Gram, Dinamarca; Aka Hoegh, Groenlandia; Helge Krarup, Dinamarca; Ana Kruse, Dinamarca; Sara Kruse, Dinamarca; Thomas Kruse, Dinamarca; Marianne Larsen, Dinamarca; Aqqaluk Lynge, Groenlandia; Juan Llorens, Estat Español; Nina Malinovski, Dinamarca; Casto Mendiola, Estado Español; Anne Mette, Dinamarca; Yukari Ochiai, Japón; Skot Pedersen, Dinamarca; Lillian Polack, Dinamarca; José Luis Posada, Argentina; Flemming Rogilds, Dinamarca; Erik Stinus, Dinamarca; Eryk Styrbjorn Pedersen, Dinamarca; Pia Tafdrup, Dinamarca; Anne Tholstrup, Dinamarca; Ebbe Traberg, Dinamarca; Dea Trier Morch, Dinamarca; Sara Trier, Dinamarca; Morti Vizki, Dinamarca, Maj-Britt Willumsen, Dinamarca.

Una imagen de cómo quedó la segunda edición del Proyecto Víbora en el cauce del Vinalopó. / Antonio Amorós

Otros artistas que se sumaron al Proyecto fueron: Grupo Renacimiento (Toni López, Darío Herrera, Antonio Gonzálvez), de Murcia; Sixto Marco; Antonia Henarejos y su hija Begoña; María Dolores Mulá; José García Poveda; Víctor Serna; Francisco Sánchez Sanjuán; Vicente Albarranch; José Luis García Hernández; Bartolomé Vaccarezza; Simón; Pepe Gómez Manresa; Alfonso Vidal, Arlette; Guilles; Jacques; Marina; Adrián…

El último día de trabajo el alcalde, Manuel Rodríguez, apareció por el río con unas botellas de champán bien fresquito y pronunció las míticas palabras que ya son historia: «Sabeu lo que vos dic, crec que aveu deixat el riu millor que estaba». A continuación, se tiraron un par de cohetes.

El Ayuntamiento de Elche encargó a la empresa Paisajes Españoles las fotografías aéreas que documentarían el resultado final del Proyecto Víbora. Con la creación de cuatro magníficas fotografías de gran tamaño que servirían para variadas ediciones de protocolo y cortesía: calendarios, tarjetas postales, memoriales y homenajes, etcétera. En la actualidad estas fotos están en manos del comisario del Proyecto Víbora, Vicente Pérez.

El Proyecto Víbora figuró en el Libro Guinness de los Records de ese año como «Mural más grande del mundo». Continuará…