Tráfico colapsado

Dos autobuses municipales de la ciudad de Alicante. / INFORMACIÓN

Es inaudita la escasa agilidad del tráfico en el centro de Alicante. Los autobuses urbanos que tomo diariamente en el tramo que va desde la estación de tren y la Explanada invierten más de un cuarto de hora en recorrerlo, al que hay que añadir la espera de paso. Ni que decir tiene que andando llegaría antes al destino, pero caminar con mucho peso cuando las articulaciones dicen mírame y no me toques no es lo más aconsejable. Una derivada de esta cuestión nos plantearía el porqué la madre de todos los supermercados siempre se ha negado en los últimos treinta años a abrir uno entre la zona del Postiguet, casco antiguo y Rambla; ellos sabrán.

Volviendo al transporte público, no tiene ningún sentido que los autobuses presenten sus modelos más sofisticados, mientras a la hora de la verdad tienen que pasar por el aro de Alfonso el Sabio, Luceros, Soto, Maisonnave y la plaza de la Estrella, convertidos en un atasco permanente. Cuando tomo las líneas 2, 5, 12, 21 o 22, recorro la etapa prólogo o la etapa final y salgo hastiado. Me solidarizo con los usuarios que inician entonces su trayecto o están llegando a su destino. Es de todo punto incomprensible la falta de agilidad en una ciudad como la nuestra, con un centro urbano tan pequeño, máxime cuando existe un carril bus. Está claro que el diseño semafórico no ayuda nada. Como tampoco los pasos de peatones. Me parece un abuso que un vehículo público con cuarenta pasajeros a bordo tenga que detenerse para cederle el paso a un señor o una señora en plena calle del Teatro. Yo jamás permito que un autobús se detenga por mí. Gesticulo como un director de orquesta en un ‘allegro’ para que prosiga su marcha.