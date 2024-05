Ventura y riesgo del acrónimo "DANA"

Consecuencias de la DANA de 2019 en Dolores. / Áxel Álvarez

Estos últimos años se han producido un par de hechos relevantes, previstos y anunciados, en torno al acrónimo “DANA”: ha desbancado y reemplazado por completo a expresión tan esparcida, arraigada y familiar como “gota fría”, denominación abreviada y habitual de “gota de aire frío”; y, en estrecha relación con este proceso, las siglas se han lexicalizado con gran rapidez y singular amplitud, al extremo de convertirse en un criptónimo, ya que la casi totalidad de usuarios desconocen su motivación y origen, mientras una elevada mayoría ignora o ha olvidado el propio significado de las cuatro iniciales. Así pues, el éxito arrollador y la extraordinaria difusión, como instrumento de comunicación y, por ello, término de empleo común, queda fuera de toda duda, son incuestionables. Sin embargo, esta buenandanza no carece de riesgos ni está exenta de contingencias; hasta cierto punto similares, coincidentes, con los que acabaron por desvirtuar, en nuestro país, el concepto prístino de “gota de aire frío”, relegado, sino al olvido total, al casi completo desuso.

Acuñada la noción de “Kaltlufttropfen” a finales de la cuarta década de la centuria precedente por el meteorólogo alemán Scherhag, en España no comenzó a llegar al gran público sino transcurrido más de un cuarto de siglo, cuando una “gota de aire frío” prototípica ocasionó las catastróficas inundaciones de 19 de octubre de 1973 en tierras murcianas y almerienses, con fortísimas crecidas de los ríos-rambla Guadalentín y Almanzora, si bien el mortífero cataclismo lo desencadenó la descomunal llena (1.974 m3/s) de la rambla de Nogalte en la localidad murciana de Puerto Lumbreras, con 80 víctimas y daños cuantiosísimos. Tal y como la había concebido Scherhag, la “Kaltlufttropfen” era una depresión marcada en las troposferas media y superior e inexistente o poco acentuada en la inferior. La aludida desnaturalización del concepto sobrevino por doble vía: llamar “gota fría” a configuraciones o perturbaciones que no lo eran (borrascas frías, desarrollos ciclogenéticos, …); y, aún más, al generalizarse una sinonimia improcedente, abusiva y errónea, la que identificaba “gota fría” con diluvio; olvidando o desconociendo que la gran mayoría de las “gotas frías” no originan diluvios y que estos quedan lejos de tener por causa única y exclusiva una “gota fría”. Para que una “gota fría” se traduzca en aguacero muy copioso e intenso es indispensable su ensamblaje o acoplamiento con una situación propicia en superficie: en la Región climática del Sureste Ibérico resulta necesaria la alimentación en superficie de aire supramediterráneo de elevada humedad específica y alto grado higrométrico, capaz de evolucionar desde nivel de mar o apenas por encima con reducido gradiente pseudoadiabático, es decir, sumamente inestable; conducido por vientos de componente este, primordialmente levantes y gregales.

Antes que concluyeran siglo y segundo milenio, era bien patente el deterioro conceptual de la expresión “gota fría”, convertida en galimatías con extensiones o correspondencias inadecuadas e improcedentes. Resultaban evidentes tanto la necesidad de repristinación del concepto de “gota de aire frío”, hasta reintegrarlo a la definición originaria de “Kaltlufttropfen”; como la conveniencia de disponer de un nuevo concepto de gran amplitud para referirse a los embolsamientos de aire frío en altitud. Con esta finalidad y la conjunta de honrar la memoria de un brillante compañero desaparecido, distinguido por sus valiosas investigaciones sobre aguaceros copiosos e intensos, el esclarecido meteorólogo Francisco García Dana, en AEMET se elaboró el acrónimo “DANA”, siglas que coincidían con el segundo apellido del expresado científico. Así, este pasó a significar “Depresión Aislada en Niveles Altos”. En las troposferas media y alta la presencia de aire frío implica baja presión, la única exigencia del concepto “DANA” es que hace referencia explícita a depresión; y ello supone la existencia de un área de baja presión cerrada por las isolíneas, isohipsas en este caso. Sinónimos de DANA son embolsamiento de aire frío, depresión fría en altitud y baja desprendida en niveles superiores. Obviamente, y conviene tenerlo bien presente, las vaguadas, sean meridianas o retrógradas, tras las que empuja aire frío, no son danas, por tratarse de áreas depresionarias no cerradas, abiertas; cuestión distinta es que, en el transcurso de su evolución, pueda registrarse el estrangulamiento o seclusión de isohipsas, con génesis de danas.

La dana es concepto de enorme amplitud, que incluye y cobija todas las estructuras báricas que rematan con depresión fría en altitud; es decir, “gotas frías”, desarrollos ciclogenéticos, borrascas frías, sistemas convectivos de mesoscala y bajas desprendidas en altitud. En consecuencia, dana y “Kaltlufttropfen” no son, en modo alguno, conceptos equivalentes, el primero posee una extensión muy superior y una comprensión bien inferior: todas las “gotas de aire frío” son danas; pero no a la inversa, ya que la “gota de aire frío”, “Kaltlufttropfen” en su versión originaria, queda restringida a la definición que de la misma proporcionara Scherhag, con referencia a una estructura en la vertical precisa y excluyente, que no condiciona la caracterización de la dana, tan solo una depresión aislada en niveles altos.

Son de subraya los numerosos errores resultantes de considerar “gotas frías” configuraciones o estructuras que no lo eran, al carecer de los requisitos exigidos por la definición de Scherhag; excediendo, una y otra vez, su extensión conceptual, limitada por la ausencia o modesta presencia de la baja en superficie. En este aspecto, la enorme amplitud del concepto “dana” evita la práctica totalidad de este tipo de confusiones; sin embargo, no dejan de cometerse otras, al olvidar o desconocer que la dana es una depresión aislada en niveles altos, o sea, un área de baja presión cerrada, envuelta, como mínimo, por una isohipsa y desprendida de la circulación general del oeste. En consecuencia, una vaguada, configuración depresionaria abierta, por más que conlleve la irrupción en altitud de aire frío y la inestabilización atmosférica, acompañada, a veces, de precipitaciones muy abundantes e intensas, no es, en dicho estadio, una dana, sin perjuicio de que pueda acabar por serlo. En definitiva, la presencia o irrupción de aire frío en los niveles superiores de la troposfera no puede ni debe ser calificada de dana, como muy frecuentemente se hace, si la depresión no se ha configurado. Es un error lamentable y reprobable que terminará, si no se corrige y evita, por desvirtuar un concepto tan amplio y útil como el de dana.

Como se ha dicho, una de las causas primordiales de la adulteración del concepto de “gota fría” en España ha sido la generalización de una sinonimia, errónea e inexistente, con diluvio. Es cierto que la presencia de aire frío en los niveles superiores de la troposfera la inestabiliza, por cuanto incrementa el gradiente térmico estático en la vertical; pero ello no implica, en modo alguno, que desate un diluvio. Este solo se produce cuando se registra el acople en superficie con una situación que aporta aire con elevada carga higrométrica, altos potencial energético y grado higrométrico, sumamente inestable, que, al conjugar su reducido gradiente pseudoadiabático con la exageración de gradiente real que origina la mencionada irrupción de aire frío en altura, puede ascender hasta la misma tropopausa, generando nubes de gran desarrollo vertical, gigantescas “nubes puestas en pie”, colosales cumulonimbos, que interesan todo el espesor de la troposfera y se acompañan, a veces, de aguaceros muy copiosos e intensos, auténticos diluvios. Sin embargo, al igual que ocurre, en general, con las danas, estos episodios no constituyen la norma, sino la excepción. En apretada síntesis, la llegada de una dana inestabiliza la atmósfera; en ocasiones, si la situación en superficie es apropiada, comporta lluvia y, contadas veces, en circunstancias muy favorables, con abundante alimentación por aire de elevada humedad específica y sumamente inestable, se desencadena el diluvio.

En resumidas cuentas, lexicalizado y asumido por el gran público, el acrónimo “DANA”, ya un criptónimo por las razones apuntadas, constituye un excelente instrumento de comunicación; que conviene cuidar y proteger, preservándolo de extralimitaciones incorrectas, simplificaciones inexactas y sinonimias imaginarias e irreales.

1. 2. 3.

Topografía de la superficie de 500 hPa, isohipsas en metros.

1. Con bajo índice de circulación zonal, estrangulamiento de isohipsa y formación inicial de un mínimo, que acabará, desprendido y aislado del flujo general del oeste, configurando una dana.

2. Área depresionaria abierta, vaguada meridiana.

3. Área depresionaria cerrada y aislada, dana. Llamar dana a una vaguada es error frecuente, en trance de generalizarse. Una dana acarrea inestabilidad; a veces, no siempre, lluvia y excepcionalmente diluvio.