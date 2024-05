¿Hay motivos para la huelga en Educación?

Una manifestación en Alicante contra los recortes en Educación, en imagen de archivo / INFORMACIÓN

En un sector acostumbrado a la mediocridad porque la mayor preocupación de las administraciones está en la imposición ideológica más que en el aprendizaje del alumnado, sin duda hay muchos motivos para protestar. La educación en este país sigue siendo una colección de despropósitos, improvisaciones y experimentos carentes de rigor técnico ni pedagógico.

Desde que se implantó la primera ley educativa con la democracia en España, no han dejado de sucederse una tras otra sin posibilidad alguna de que se desarrollen; LOECE en 1980, LODE en 1985, LOGSE en 1990, LOPEG en 1995, LOCE en 2002, LOE en 2006, LOMCE en 2013. LOMLOE en 2020... Son demasiadas leyes en poco tiempo para poder establecer ninguna con éxito. El problema ha sido siempre el mismo, la falta de un pacto educativo entre todas las fuerzas políticas y el compromiso de no instrumentalizar la educación para obtener rédito particular que les beneficie electoralmente. Además en nuestra Comunidad, el sinsentido de la legislación educativa se ha visto aderezado con interminables decretos autonómicos utilizando la lengua como arma arrojadiza para mantener la misma tensión política nacional pero con lectura autonómica y con sentencias desfavorable del Supremo incluidas.

El resultado de todo esto no puede ser otro que maestros desconcertados y desorientados e incapacitados para programar el desarrollo de sus contenidos curriculares debido a la incertidumbre legal que avale la aplicación de sus materias de una forma temporalmente aceptable. Esta profesión altamente vocacional otorga un criterio lógico a los profesores que tienen muy claro su cometido: formar y educar niños con criterio, con espíritu analítico y resolutivo y tratar de inculcarles unas competencias y contenidos curriculares que les permitan seguir dando pasos en su formación académica; pero las innumerables trabas administrativas, políticas y de desacreditación social a las que se ven sometidos están consiguiendo que el grado de motivación disminuya y esto seguramente repercuta en el nivel del sistema educativo valenciano.

Motivos para una huelga no faltan, pero no es menos cierto que los que la promueven logran una motivación mayor cuando el enemigo está en el poder; es decir, la historia de siempre: los sindicatos de izquierda se movilizan cuando gobierna la derecha y son más indulgentes cuando lo hacen los suyos, y lo mismo ocurre con los sindicatos “más conservadores”; el resultado de semejante falta de objetividad refleja que el fin no es lograr una educación de calidad sino herir al contrincante político. Para conseguir una educación de calidad se necesita un pacto educativo estable y duradero con criterios estrictamente pedagógicos entre todas las fuerzas políticas, un aumento de formación y de recursos humanos que garantice una aplicación curricular correcta, una disminución de ratio en las aulas, una apuesta decidida por dotar de recursos a la inclusión, una disminución de la burocracia y una política eficaz para recuperar el prestigio de la labor docente.

En la Comunidad Valenciana hemos pasado de un extremo al otro en el timón de mando con el asunto de la lengua como dardo envenenado que lanzar al enemigo. Es una verdadera lástima que hasta la fecha no haya habido todavía un consenso técnico, pedagógico y metodológico que no sea imponer o derogar desde un despacho en la Avenida Campanar de Valencia. Las urgencias, las imposiciones, la falta de consenso e incluso las amenazas no son buenas compañeras de viaje para unos docentes que además de educadores, son padres, psicólogos, sanitarios, policías, administrativos, informáticos, mediadores... y contamos con escasos recursos para tratar de inculcar unos conceptos educativos y valores personales a una de las generaciones más bombardeadas a estímulos con alarmante falta de atención y concentración.