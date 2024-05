Archivo - Mando a distancia, televisión, televisor, TV / EUROPA PRESS - Archivo

No soporto las noticias capciosas. Hay que llevar mucho cuidado con ellas porque se cuelan por todas las rendijas de la escaleta informativa. Veo con mucha atención varias ediciones de los noticiarios diarios para comprender cómo llega la actualidad a los espectadores. Por supuesto que no me pierdo, como mínimo, una entrega diaria de los de Antena 3, que son los líderes desde hace varios dos años.

Son noticias que tienen en común con todas las demás su ligereza, la velocidad con la que pasan de un tema a otro (las áreas pasaron a la historia). De cómo las elaboran y transmiten se podría hablar tanto como del contenido del mismo de cada una de las piezas.

Pongamos un ejemplo reciente. Hablaban del número de suicidios en nuestro país en el último año. Siempre ilustran las noticias con grafismos. Así pueden seguirse incluso sin volumen. Pues bien, informaron que las comunidades autónomas donde se habían dado más casos de suicidios habían sido Andalucía, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Lo que omitieron es que evidentemente se trata de las cuatro comunidades más pobladas de España, y que lo extraño hubiera sido encontrar a La Rioja, Cantabria o Navarra liderando la clasificación. Aunque parezca obvio, así sucede en cualquiera de las informaciones, traten el asunto que traten. Somos más habitantes, y se dan más casos en todos los frentes, sanitarios, inmobiliarios, de cualquier ámbito.

Play RTVE acaba de colgar la serie documental Suicidio: dolor invisible, una producción propia excelente y nada capciosa.