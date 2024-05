Las teles son urnas

Pedro Sánchez, entrevistado en Televisión Española. / RTVE

Las televisiones funcionan como urnas. El público soberano con su mando a distancia elige lo que desea ver, y lo que rechaza con odio. Es lo mismito que en las inminentes elecciones europeas. Se vota contra este o contra el otro. Los espectadores sintonizan con los noticiarios que van contra Sánchez, y hacen bandera de ello (me refiero a los televidentes). No es preciso que les pregunte en el supermercado o en la parada del bus. Están encantados de proclamar su repulsa hacia el gobierno de la nación sin ningún motivo justificado. No pronunciaré la palabra odio porque no me gusta mentar la bicha así porque sí. Del mismo modo que empleo el masculino genérico.

Los espectadores se informan mayoritariamente a través de Antena 3. Sus noticias son vistas por el doble de seguidores que las segundas en la clasificación, que son las de La 1. Eso es lo que me preocupa. Que los españoles elijan en mayor o menor medida seguir los noticiarios de Cuatro, Telecinco o La Sexta puede ser analizado de muchas formas, y no niego que tendría su importancia. Pero que el Telediario de nuestra televisión pública haya dejado de ser un referente, me preocupa y mucho. Que la edición de las nueve de la noche suela bajar del millón de espectadores por vez primera en la historia, mientras el espacio homónimo de Vicente Vallés le saca tanta ventaja (aunque comience con retraso, sea más breve y emplee artimañas comerciales) es significativo.

La ciudadanía vota a través del mando a distancia. Pero, atención, esta ciudadanía no quiere tanto informarse como que le cuenten lo que desea escuchar, al margen de análisis y contexto. La tanda de sucesos se comió a ese jarrón chino que era cultura. Peligroso.