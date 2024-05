Sin Memoria no hay Concordia: la “generosidad” en entredicho

Fosas comunes del Cementerio Municipal de Alicante. / Alex Domínguez

Una sociedad sin memoria es una sociedad enferma. El olvido es una de las patologías sociales de mayor gravedad que se puede diagnosticar en un Estado democrático. Es por ello por lo que una sociedad que se precie no puede permitirse una mal llamada “Ley de Concordia” como la que pretenden sacar adelante PP y Vox en la Comunidad Valenciana, pues su única finalidad no es otra que desacreditar y desmantelar todo lo que se ha avanzado en nuestro territorio (y en España en general) en materia historiográfica y de reparación material y simbólica de los miles de víctimas de la dictadura franquista. Esto es, todo lo que se ha conseguido caminar en pro de los derechos humanos, que durante cuatro decenios ominosos de dictadura brillaron por su ausencia.

Tal y como se recoge en la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes” (art. 5). Francisco Franco y el vasto aparato represor de su régimen dictatorial utilizaron el terror y el escarnio público como propaganda de guerra y de posguerra y el exterminio físico del enemigo ideológico como práctica habitual.

Ahora, pasado casi medio siglo de la muerte del dictador, solo tiene cabida que nuestra sociedad actual siga conociendo el pasado de su país y repare la memoria de las víctimas de aquel Estado represor. Si no es ahora, ¿cuándo? Ya estamos en ese camino y no podemos permitirnos -ni nosotros como sociedad ni, por ejemplo, muchas familias de represalidados/as- desandar lo transitado.

Pasado y memoria son dos valiosos vestigios del entendimiento humano que hemos de custodiar, fundamentalmente las historiadoras y los historiadores para transferir los datos más relevantes a las instituciones y al conjunto de la sociedad. Si la memoria no está viva, el pasado existe, pero permanece inerte. En términos utilitaristas, podríamos decir que el pasado solo resulta útil si se aprende algo de él y si se sabe gestionar de forma adecuada desde los distintos presentes -desde la memoria colectiva y desde las instituciones públicas, sobre todo-. Porque la Historia no solo son datos y conocimiento. La Historia es, ante todo, un patrimonio social que debemos proteger. Solo conociendo nuestro pasado -las “glorias” y las “miserias”- las generaciones venideras podrán empezar a despolitizar un tema -el de los derechos humanos- que debería ser incuestionable y estar blindado ante cualquier gobierno, sea del signo que sea.

La escueta exposición de motivos de la proposición de Ley de Concordia que, el pasado mes de marzo, presentaron PP y VOX ante las Cortes valencianas es, desde un punto de vista académico, un auténtico despropósito. Está plagada de falacias y de palabras y categorías históricas confusas que tan solo pretenden desviar el foco de atención del verdadero cometido -de la esencia- de las leyes de memoria democrática aprobadas por los gobiernos central y autonómicos. Los proponentes de la Ley de Concordia demonizan la democracia española de los años 30 del siglo XX -nacida de las urnas y reconocida internacionalmente por otras democracias homologables- hasta el punto de llegar a calificarla de “catástrofe”. Ningún calificativo dedican, sin embargo, a valorar la dictadura franquista. No hace falta insistir más en este asunto.

Es más, la Ley de Concordia va más allá que sus homónimas de las comunidades autónomas de Aragón y de Castilla y León, pues pretende igualar una represión promovida e institucionalizada por el propio Estado franquista con otro tipo de violencias, de mayor o menor envergadura, ejercidas en otros contextos y por diferentes actores (persecuciones ideológicas, terrorismo etarra e islámico, etc.). Una mezcla que solo busca restar centralidad al periodo histórico que rige las actuales leyes de memoria democrática: Guerra Civil y Franquismo (1936-1975). Llegan a inventarse una categoría de “víctimas de la Segunda República”, lo cual sería tan rocambolesco y carente de rigor historiográfico como si habláramos de “víctimas de la monarquía borbónica” para referirnos a las víctimas de la banda terrorista ETA a partir de 1975. Dejemos de inventar.

Creer que la Tierra es plana o que la sociedad es plana y puede asumir cualquier ocurrencia de los negacionistas de los derechos humanos es algo que difícilmente cabe en una sociedad avanzada y democrática como la nuestra, donde el conocimiento científico debe estar por encima de intereses partidistas y, por tanto, de un revisionismo histórico carente de rigor y de credibilidad académica.

En resumidas cuentas, la derogación de la Ley de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana carece de sentido si no es para limpiar la imagen de la dictadura franquista e invisibilizar a las víctimas de su régimen represor, y para rebajar o eliminar toda cobertura legal y económica de los organismos pro derechos humanos que ya trabajan en materia de localización de fosas comunes, exhumación de cuerpos y reparación de la memoria de las víctimas del franquismo. ¿Qué sociedad que se precie puede vivir con la conciencia tranquila si sus gobernantes -quienes deben legislar para proteger nuestro derechos- desdibujan la centralidad que merecen esas personas represaliadas por un Estado dictatorial del pasado siglo XX? Estamos a tiempo de parar una insensatez política y humana que nos ha puesto en el punto de mira mundial en lo que a involución en materia de derechos humanos se refiere, tal y como han puesto de manifiesto los relatores de la ONU sobre estos asuntos.

No se trata, pensamos, de un tema que merezca partidismos. Como la educación, la sanidad, y otros tantos temas, los derechos humanos deberían ser tratados por nuestros representantes políticos con el mayor consenso y sensatez. Dejen actuar a los y las profesionales de la Historia en esta materia, pues son los únicos entendidos en el asunto y, por supuesto, también a las asociaciones cívicas de memoria histórica. Todo lo demás es demagogia. Intentar tramitar la proposición de Ley de Concordia ante las Cortes valencianas por la vía de urgencia -lo que permite reducir los tiempos a la mitad- denota las prioridades de nuestros gobernantes autonómicos de la derecha y de la extrema derecha. Es nuestra responsabilidad, como historiadoras e historiadores contemporaneístas de las cuatro universidades públicas valencianas, advertir y concienciar a la sociedad del peligro constante que nos acecha con las cada vez más descabelladas invectivas del tándem PP-Vox.

Para que haya una verdadera “concordia” -según la RAE, “conformidad o unión”, “convenio entre personas que contienden o litigan”- debería haber un diálogo previo, un entendimiento, entre todas las partes y un mínimo consenso a la hora de abordar una proposición de ley de tamaña envergadura. Es evidente que no es el caso.

No es “generosidad” -como refieren los proponentes de la ley-, por tanto, lo que hay detrás de la pretendida Ley de Concordia. Es imposición de una visión terraplanista de la Historia: esto es, todos los regímenes políticos son iguales y en todos hay víctimas, sea cual sea su naturaleza. No, no es así. Hacer esto es desdibujar la realidad para crear confusión entre la ciudadanía. Es simplificar cuestiones complejas y traumáticas para extirpar la esencia de su significado, de su razón de ser. Es vulneración de los derechos humanos de las miles de familias que sufrieron el exilio exterior e interior durante el régimen represor del dictador Franco. A todas luces es involución. Es revisionismo histórico rancio y antiacadémico -valga la redundancia-. Es insensatez política y humana. Resulta inaceptable. Esperemos que la justicia social y los derechos humanos ganen la batalla. Porque la victoria no será de ningún partido político, sino de una sociedad española libre y mayor de edad, que respeta su historia y se acuerda de todos sus antepasados.