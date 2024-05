Cuando la palmes, todos hablarán bien de ti

Varios ataúdes.

La concepción de la muerte entre los mayas precolombinos correspondía a la de un ente sagrado, en el que incluso el suicidio era considerado como un honor, pues el hombre ofrendaba a sus dioses lo más preciado que tenía: la vida. En México nos explicaron que los mayas tenían un juego en el que, el que ganaba, debía morir. El guía, en tono jocoso, comentó que, si él tuviera que jugar actualmente, seguro que fallaba aposta. John Lennon decía que la vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes, pero yo me quedo con la canción de Los Rodríguez: "la vida es una gran sala de espera, la otra es una caja de madera".

Parece que a la hora de morir todos son ventajas. Si mueres joven, dirán que falleciste saboreando lo mejor de la vida, sin soportar la tristeza de la vejez. Como el lema de James Dean, dejarás un cadáver bonito. Si pereces de viejo, contarán que te fuiste lleno de experiencia, pero, ¿y si expiras de repente, de un infarto? Manifestarán que no sufriste nada, pero, si lo haces después de años postrado en la cama y habiendo perdido la batalla contra una cruel enfermedad, explicarán que por fin has descansado.

¿Qué ocurre si eres un depravado, repudiado por la familia, sin amigos? Alguien que nunca escuchó la popular canción de Raimon: "qui perd els origens, perd la identitat", con quién no irías ni a cobrar la lotería. Una abominación, que compararías, no con el Creador, sino con su antagónico. En definitiva, esa clase de persona a quién no quieres ver, y que, realmente, te da igual si le va bien o mal, pero siempre y cuando sea muy lejos de ti. Pues el cura, que nunca te conoció, te colmará de elogios, y siempre habrá algún despistado que diga :"siempre se van los mejores". Si eres escritor, músico,o pintor, y no encontraste la gloria en vida, siempre puedes aspirar a ser un Cervantes, Mozart o Van Gogh cualquiera.

Lo mejor son los comentarios en el tanatorio. "No me lo puedo creer, si estuve ayer con él". Amigo mío, no te lo podrías creer si lo ves mañana. "Ahora está descansando": en España hay millones de parados, que también, por desgracia, lo están haciendo. "Parece que está dormidito."¿Tú has visto a alguien, aparte del conde Drácula, durmiendo en un ataúd? Por cierto, ¿alguien sabe cómo este aristócrata transilvano conseguía ir tan peinadito, si no podía mirarse en un espejo?

Retorcerán la realidad para dejarte bien. Si bebías, afirmarán que "cataba la vida a sorbos". Si defraudabas a Hacienda :"eras económicamente imaginativo". Si tenías adicción al bingo :"le encantaban las bolas". El tema tiene más.ventajas. Toda tu vida condujiste un ciclomotor, pero dejas el mundo subido a un lujoso Mercedes. Además, es la única reunión familiar donde nadie va a discutir ni chillarse. Y en dicho lugar funesto, siempre hay un bar, que en ocasiones parece una reunión de amigos contando batallitas.

Personalmente, no entiendo por qué hay que exhibir allí el cuerpo del fallecido .Yo tuve que ver a tres familiares muertos, muy de cerca, y tanto me impresionó el tema, que jamás he querido acercarme a un cadáver en el tanatorio. Tampoco comprendo el nombre de "corona de flores", cuando nadie, salvo en una fiesta hawaiana o polinesia, se la pone en la cabeza. Y menos aún ese texto de: "tus compañeros no te olvidan". Si falleciste ayer, ¡cómo te van a olvidar!

¿Qué ocurre cuando vives muchos años? Mi suegra, cuando iba al Teatro Principal de Alicante, miraba alrededor y decía: "no conozco a nadie, todas mis amigas están muertas". Lo mismo le ocurre a mi padre, (que pasa de los noventa, aunque está bastante mejor que muchos de setenta), al que sólo le queda un amigo de su generación vivito y coleando (alive and kicking, icónica canción de Simple Minds, por cierto). Aunque lo auténticamente chungo tiene que ser encontrarte a alguien por la calle, y escuchar de fondo: "¿pero ese no se había muerto ya?"

Terminaré explicando que juego al tenis desde niño, y sospecho que, hasta que me muera, no se reconocerán mis ocasionales victorias en las pachanguitas dominicales. Sin embargo, es incuestionable que, pese a que la tierra batida no es mi superficie favorita, entre Rafael Nadal y yo, juntamos 14 Roland Garros. Y, con suerte, en 12 meses, 15.