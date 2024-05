Per una revisió i humanització dels sistemes d’atenció pública amb la ciutadania

Puntos de recarga de móviles en la UA con energía solar / Jose Navarro

Segons les dades globals, la humanitat ha començat a llegir amb força en suport digital. Des de la pandèmia de la COVID-19 aquestes dades s’han incrementat, de manera que, a partir de l’estudi de Global Digital Insights, un 80 % dels adults del món fem ús de formats digitals, bé siga en línia o en dispositius mòbils. Un increment de la lectura digital en sintonia amb l’augment general en el temps de l’ús d’Internet amb una mitjana de 6 hores 40 minuts diaris. L’estudi ofereix una dada interessant: a nivell mundial hem passat d’uns 950 milions de lectors en suport digital del 2019 a 1,11 mil milions el 2024. No obstant això, segons les dades del World Economic Forum, en un cas com el dels Estats Units d’Amèrica, un 35 % de la població fa ús també de la lectura en paper. Una realitat que no ha desplaçat l’altra: hem fet compatible els mitjans analògics amb els digitals, tot incrementant l’accés de la ciutadania a la informació i a la lectura que és del seu gust.

No us amagaré que aquestes dades, més enllà del debat que podem tenir, m’agraden. L’avanç en la tecnologia no desplaça, per motius diversos com la immediatesa o el simple fet del plaer pel paper, usos recurrents de dècades anteriors. No obstant això, la meua perplexitat naix quan m’adone que aquesta compatibilitat entre sistemes antics i actuals ha desaparegut quasi per complet de la tramitació administrativa. Jo mateix he hagut aquesta setmana de dedicar un esforç per complimentar distintes documentacions vinculades amb el meu treball o la meua vida personal de forma exclusivament electrònica. Tot això amb una situació privilegiada que no amague: tinc els recursos tecnològics al meu abast i el suport de persones que m’han ajudat en el que podia desconéixer. Però, heu viscut l’experiència d’haver de fer una tramitació de manera telefònica amb l’administració perquè fallava el sistema informàtic? L’atenció directa pot representar més de mitja hora de qüestionaris per una veu produïda per la intel·ligència artificial que pot conduir a un carreró sense eixida ­–atzucac, amb la paraula tan nostra– que acaba finalitzant la conversa que mai ha arribat a produir-se amb un humà. Heu intentat localitzar a algú que no trobeu a través del telèfon d’emergències o de qualsevol taulell policial o, fins i tot, sanitari, per intentar saber alguna cosa del desaparegut? Les hores poden passar sense tenir cap tipus de resposta en ares de la beneïda protecció de les dades. El no sempre per resposta, sense mostrar cap tipus d’empatia davant de l’usuari o de la persona que pregunta.

Tenim una administració pública envejable, tant la sanitària, com l’educativa en tots els nivells, entre altres. Però oblidem que la seua existència té només un sentit: servir a la ciutadania. Deshumanitzem una relació que requereix necessàriament una proximitat i una resolució dels conflictes o de la situació plantejada. Disculpeu-me el to: n’estic fart de tant de qüestionari o d’instància genèrica que exigeix tenir un sistema informàtic actualitzadíssim i enyore la resposta humana des d’un taulell d’informació o a través d’un telèfon. Justifiquem la nova situació en ares a l’eficiència i a la transparència: totes i tots som igual. Com diria la meua estimadíssima Isabel-Clara Simó: “mentida podrida”. En gran part dels casos, l’exigència de la digitalització en l’obtenció d’una informació que necessitem i la seua corresponent tramitació obeeix a criteris de productivitat, de deixar constància de la tasca realitzada, i d’organització del treball de manera més continuada sense interrupcions molestes per al gestor com les visites de l’administrat o les trucades telefòniques.

Jo mateix em faig al càrrec quan una alumna o un alumne vol revisar el seu treball o necessita consultar-me qualsevol tema relacionat amb la docència. Puc fer compatible l’atenció personal directa, en persona o per telèfon, o a través de mitjans digitals. Totes les eines són vàlides per a entendre’ns i compartir els dubtes plantejats. Imagineu que demanara al meu alumnat que, per cada consulta sobre un punt del temari o la revisió d’una pràctica, hagueren d’emplenar una instància genèrica i adjuntaren la documentació pertinent després d’haver-los enviat electrònicament els reglaments corresponents de normatives docents o d’acompliment de l’avaluació? En el marc d’una institució pública com la que treballe, no s’entendria aquesta deshumanització que es produeix, per exemple, en les universitats que ofereixen exclusivament ensenyament no presencial. Imagineu que davant d’una urgència mèdica, el malalt o qui l’acompanye haguera de fer una instància genèrica abans de ser atés tot incloent la documentació històrica pertinent? Per sort, com he pogut comprovar recentment, les unitats d’urgència que es diuen com a tal funcionen perfectament, amb una professionalitat i un sentit empàtic envejable del qual hauríem d’aprendre la resta de la societat.

Del contrari, hauria de demanar als responsables de l’estructura general de les nostres administracions que cataloguen com a unitat d’urgència totes les que configuren el nostre sistema públic en qualsevol de les distintes branques que les componen. Els qui treballem en aquest sistema i els qui tenen algun tipus de responsabilitat no ho hem d’oblidar mai. Servim per a una ciutadania que en el moment de requeriment pot tenir una determinada situació personal que ell mateix considere urgent, però que sobretot potser les circumstàncies anímiques, personals o de coneixement del sistema digitalitzat no són les adequades al que li exigim. Revisem els procediments i fem compatibles, com en el món de la lectura s’ha fet, totes les formes de comunicació que no ens facen oblidar la raó de ser de l’administració pública.