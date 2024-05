Cuando los gobernantes pensaban como Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei. / EP

Los historiadores conocemos como urban penalty (castigo urbano) a la elevadísima mortalidad que los barrios obreros padecieron durante la Revolución Industrial. Daré algunos datos sobre Gran Bretaña y España. En la década de 1840, la esperanza de vida en Gran Bretaña era de 41 años, pero en los barrios obreros de Manchester, Liverpool y Glasgow era de 26, es decir, 15 años menos. A finales de la década de 1880, la esperanza de vida en España era de 33 años. Sin embargo, la ciudad minero - metalúrgica de La Unión (Murcia) tenía en 1890 una esperanza de vida de 18,2 años y la zona industrial de la margen izquierda de la ría de Bilbao de 19,9.

Los estudios etiológicos demuestran que esa sobremortalidad fue consecuencia de enfermedades infecciosas transmitidas por agua, alimentos y aire. En algunos de mis trabajos, la he explicado haciendo uso de la Teoría Económica y, más en concreto, de la parte de la Microeconomía que estudia los fallos de mercado y el modo de evitarlos mediante la intervención del Estado. Para el caso que nos ocupa, basta con considerar tres fallos de mercado: bienes públicos, información imperfecta y lentitud del mercado para ofertar con celeridad y en cantidad suficiente un bien preferente como es la vivienda. Un bien público es aquél de cuyo consumo no se puede excluir a nadie, de modo que ninguna empresa privada lo producirá debiéndolo hacer el Estado. Un ejemplo de información imperfecta es el que se produce a menudo en el mercado de los alimentos ya que los consumidores no pueden reconocer si están en buen estado – recuérdese el trágico episodio del aceite de colza-. En este caso, el fallo de mercado también se resuelve mediante la intervención del Estado a través del control bromatológico. Cabe asimismo la posibilidad de que la demanda de viviendas en una determinada zona crezca bruscamente como efecto de una rápida y masiva inmigración resultando imposible que la iniciativa privada las construya con rapidez. Siendo la vivienda un bien preferente, esto es, un bien sin el que no se puede alcanzar un nivel de vida digno, esa inelasticidad de la oferta debe paliarse mediante la construcción de casas baratas por el Estado.

Las infecciones transmitidas por agua, alimentos y aire derivaron de esos tres fallos de mercado. La proliferación de infecciones por agua se debió a la ausencia de alcantarillado, un bien público que ninguna empresa privada construyó porque no podía evitar que cualquiera evacuara gratuitamente las aguas fecales en cubos a los sumideros de la calle. Las infecciones transmitidas por alimentos se debieron a que los consumidores no podían reconocer los que estaban en mal estado por la manipulación, las pésimas condiciones higiénicas de almacenes y tiendas o por la adulteración. Finalmente, las infecciones transmitidas por inhalación obedecieron a una inmigración en “avalancha” a los barrios obreros que aumentó bruscamente la demanda de viviendas haciendo que los alquileres fueran tan altos que apareció el realquiler de habitaciones y con él el hacinamiento, hecho éste al que se sumó la construcción de calles estrechas y edificios altos con elevada densidad y compacidad. Todo lo anterior no significa que la sobremortalidad afectara también a las zonas residenciales de clases medias y burguesía. Aquí, la morbi-mortalidad fue menor porque estas familias compraban alimentos en tiendas con credenciales; consumían agua comprada a aguadores o tomada de sus aljibes y vivían en pisos grandes y en barrios con baja densidad y compacidad.

Desde la década de 1820, el movimiento higienista británico propuso combatir la sobremortalidad de los barrios obreros mediante una reforma sanitaria que incluía las mismas medidas de intervención pública que hoy recomienda la Teoría Económica para combatir los fallos de mercado que he citado: alcantarillado, control bromatológico de alimentos, construcción de casas baratas y regulación de la urbanización. Sin embargo, Gran Bretaña no emprendió la reforma sanitaria de las ciudades hasta la década de 1870 y España hasta finales del siglo XIX. No puedo extenderme en el análisis de las razones que explican esa demora, pero deseo destacar tres de ellas. Al igual que Milei, los gobernantes liberales poseían una fe ciega en el mercado; criticaban el gasto público porque los impuestos detraían recursos invertibles y consideraban la sobremortalidad una consecuencia natural de la indigencia y de los malos hábitos de los pobres.