Y nadie dice nada

Una mujer trata de sintonizar su televisión.

Lo que ocurre en La 1 es inaudito. Navega sin programación desde hace semanas, convertida en un videoclub que emite películas todas las noches, de martes a domingo. No digo filmoteca ni cinemateca con toda la intención, puesto que sale del paso con títulos elegidos más o menos al peso, con tal de llenar una parrilla vacía. Pero lo que ocurre en este país es todavía más insólito: no ha habido hasta la fecha nadie que denuncie esta situación en ningún medio escrito, ni impreso ni digital. A fe que los peino día tras día como si trabajase en el departamento de Comunicación de Prado del Rey, y salvo descuido, ni rastro de un justificado tirón de orejas.

La situación generada se me hace tremendamente incómoda. Defiendo a la televisión pública como si me fuese la vida en ello (y en realidad consagré mi existencia a analizarla). Pero tampoco me nace atacarla en público sabiendo las ganas que le tienen muchos: si pudieran la cerraban y privatizaban.

Como accionista que soy de RTVE, un servicio público de toda la ciudadanía, puedo presentar mi queja por la nula habilidad con la que es capaz de manejar las noches de su canal Prémium. Programar películas, películas y más películas a dos meses vista de una Eurocopa salvífica es algo que nunca habíamos vivido en toda su historia. Justificar el fichaje de Broncano por el hecho de que resultará más barato que 4 estrellas es un argumento infantil. Comprar el formato That’s my jam, carísimo, sabiendo que no pasará de un 4 % es un despropósito.

Pero está La 2, el 24 Horas, Play RTVE, la inmensa RNE y me tengo que callar. Bastantes enemigos tiene la Corporación como para que yo eche leña al fuego.