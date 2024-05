Veus discordants

TORREVIEJA I Protesta de la jornada de huelga de los docentes contra los recortes en Educación /

L'Educació s'ha convertit en la nova croada de PP i Vox en la Generalitat Valenciana. En efecte, si bé promulguen la llei de la concòrdia, sembren la discòrdia allà per on passen. Les declaracions i despropòsits continuats de la gestió d'este nou govern han posat en peus de guerra a tot el col·lectiu. Com a conseqüència, els sindicats van cridar a la vaga a tota la comunitat educativa el 23 de maig. El que es tradueix per una crida a la participació de les famílies compromeses amb l'Educació.

No totes les famílies advoquen per acceptar els constructes reduccionistes i discriminadors impostos pel nou gabinet. Fatiga causa escoltar incansablement, des de files de la dreta i ultradreta, faules com ara que el valencià no té res a veure amb la Vega Baixa, que l'alumnat ha d'emigrar a Múrcia per impossibilitat d'escolarització en espanyol, que s'imposa la necessitat de traure la ideologia de les aules... Doncs bé, això mostra, una vegada més, la perversa manipulació de la realitat, puix que seria benevolència pensar d'aquests polítics que la seua ignorància és molt atrevida. Les famílies renunciem a ser manipulades per discursos viciats. Amb tota certesa, podem afirmar que la llei de llibertat educativa persegueix la degradació del bilingüisme enfront del monolingüisme. En efecte, suposa la quasi eliminació del valencià en les terres castellanoparlants. En poblacions on el PP té el seu feu, mai s'aconseguirà el percentatge mínim per a la creació de la línia en valencià. Per consegüent, estem parlant d'una llibertat condicionada per la ideologia majoritària dels votants, sobretot, respecte a l'ús de la llengua pròpia. Aquest plantejament segueix el de l'antic Botànic sobre la participació de les famílies en la implantació de la jornada escolar. Però, qui som les famílies per a decidir l'horari laboral del professorat o per a intervindre en la confecció del currículum acadèmic?.

A més a més, les famílies insistim que l'exempció és una excusa més en contra de la normalització del valencià, sobretot, en territoris castellanoparlants. Aquesta no ha creat més que incongruències acadèmiques des de l'aprovació de la Llei 4/1983. Malgrat això, la nova llei persisteix i es reitera en la contradicció, com ho indiquen els art. 6.3 i 7.3: l'alumnat exempt “tendrá la obligación de asistir a clase i participar activamente en dicha asignatura”. Les famílies ens quedem bocabadades davant l’articulat. Alumnat exempt, però activament participatiu. Tots sabem, famílies incloses, les conseqüències de tindre individus exempts a l'aula, tant per al professorat com per a l'alumnat matriculat en l'assignatura de “Valencià: llengua i literatura”. Sens dubte, això és una forma de boicot al dret d'aquell alumnat interessat a aprendre.

En esta mateixa línia de descrèdit cap al valencià, es concreta l'homologació al nivell C1 de valencià a l'alumnat de Batxillerat que obtinga un 7. En zones castellanoparlants i amb el percentatge que s'atribueix a l'assignatura amb la nova llei, l'alumnat no aconseguirà les habilitats mínimes per a l'obtenció d'un C1 segons el MECR que s'aplica en les EE.OO.II, la JQCV i en la CIEACOVA. Resultat: degradació de la garantia del valor significatiu del nivell C1 de valencià.

Tot això suggereix que aquest despropòsit vulnera el dret d'accedir a l'educació plurilingüe en les mateixes condicions que l'alumnat valencianoparlant i crea ciutadans de primera i segona categoria dins d'un mateix territori.

Doncs, des d’ací, fem una crida perquè les lleis educatives s’aproven per consens entre tots els actors que participen en el sistema educatiu i es moguen per criteris pedagògics més que per interessos partidistes que acaben obrint bretxes socials.