Nuestro Principal en la 2

La fachada del Teatro Principal de Alicante, en imagen de archivo. / Álex Domínguez

El plato más exquisito de la programación actual se sirve en Culturas 2. Tània Sarrias ejerce de anfitriona impecable. Hace pocos días departió con Nacho Duato, que habló de sus historias con la danza, sus proyectos y desengaños. De repente Tània puso en su boca el nombre de nuestro querido Teatro Principal de Alicante: anunció que allí mostrará su nuevo trabajo al frente del CDN. Pero erró en la fecha y Nacho rectificó. Ella bromeó y ambos repitieron lugar y día para que no cupiesen dudas. Fue un momento mágico. En mi programa cultural de cabecera hacían un trabalenguas aludiendo a la que es mi segunda casa desde su rehabilitación en 1991.

Las piezas Jardí tancat, Duende y Na Floresta, zanjó Duato, se podrán ver sobre el escenario del Principal el 5 de junio, ni el 4 ni el 6. Entre las sonrisas cómplices que sucedían en televisión, me vino a la mente una película con los 34 años que han pasado desde que Luis de Castro decidió cambiar el rojo de las butacas del antiguo coliseo por el azul actual. Cuántos sentimientos encontrados vinieron a mi mente al acabar la entrevista. Ráfagas incontroladas de rabia, pena e impotencia. Si Tània Sarrias supiera con qué presupuesto anual cuenta nuestro Principal no lo creería. Solamente la partida que el Ayuntamiento destina a la Federación de Hogueras casi triplica la aportación destinada al teatro. Su (sub)directora Mª Dolores Padilla se encarga de hacer magia para que nadie lo note; al frente de un reducido equipo que se multiplica. Su rostro visible es Alberto Ramos: ojo, una persona que sabe más de teatro que algunos que han traspasado sus puertas luciendo no pocos galones. No sospecha el equipo de Culturas 2 que el Principal juega en la Liga de Champions, y da el pego en el contexto nacional, con presupuestos de regional y una trastienda de película.