Una semana cualquiera

La cantante Taylor Swift durante la primera de sus dos actuaciones en el Estadio Santiago Bernabéu. / Ricardo Rubio - Europa Press

Lunes, a primera hora. Oigo a Carlos Alsina en Onda Cero entrevistar a Alberto Feijóo. El secretario general del Partido Popular tiene una voz muy radiofónica, calmada y sedosa, pero le mentan a Ayuso y pierde fuerza y compasión. No es un quiero y no puedo, es algo así como un «yo quiero, pero ella no me deja, señoría». Alsina, que guarda sus mejores armas para piezas mayores, se apiada del dirigente gallego, que sigue en mitad de la escalera. Y ni siquiera él sabe aún si está subiendo o bajando.

Martes, a media tarde. Nadal se va de París jugando bien, pero perdiendo por tres set a cero ante un contrario doce años más joven que no tuvo conmiseración. Aguó la solemnidad del momento al decir que no sabe, que quizá, que tal vez, que a lo mejor. Debido a sus inversiones en Arabia Saudí, a las entrevistas que hace con el ceño fruncido y a la forma (un poco lastimera) en que se opone a su retirada, el mallorquín está acumulando haters que aprovechan para salir de sus escondites, tras el fin de su dictadura tenística mantenida durante casi veinte años. Lo quieran unos u otros, con Nadal asaltamos el cielo de Roland Garros y nos tumbamos a la bartola en él, con todo París mirando y teniendo que aguantarse la envidia y el rencor. Nadie, jamás, corrió ni sudó tanto por nosotros como él, cada final de primavera. Con unas piernas y una mentalidad a prueba de bombas atómicas y nucleares quizá sea ésta ahora su mayor enemigo para elegir el momento de irse y cómo anunciarlo. A Nadal le hace falta un dircom, claramente.

Miércoles, anocheciendo. Va a comenzar el concierto de Taylor Swift, y por los alrededores del nuevo Bernabéu no paran de llegar chicas llenas de pulseras en las muñecas, coloretes en la cara y lentejuelas en la ropa. Qué nervios. Saber que esta chica rubia de treinta y cuatro años y con cara de desvalida puede hacer subir el producto interior bruto de cualquier país a poco que tararee un par de baladas y se cambie de vestuario diez veces, da un poco de yuyu. Y para rematar, con más de quinientos millones de seguidores en las redes, dicen que Biden depende de que Taylor decida hacer público su apoyo a su candidatura para las elecciones de noviembre (otra cosa es que Biden sepa quién es Swift y no la confunda con Marilyn Monroe, Nicole Kidman o Brad Pitt, que también son rubios…). Tiembla, Donald.

Jueves, la amnistía. «El Congreso aprueba por 177 votos a 172 la ley de amnistía», dice de manera objetiva y neutra Marta Carazo en La 1. «La ley de amnistía ya está aprobada» repite Franganillo desde Telecinco. «Ya ha ocurrido», sentencia dramáticamente Vicente Vallés desde A3. En la peligrosísima tertulia de El Hormiguero, los peligrosísimos Juan del Val y Nuria Roca dictan su voto en contra. Antes en el Congreso se vivió una jornada histórica, pero de las malas, gracias fundamentalmente a los galanes de Vox. También dio nosequé ver aplaudir la aprobación de esta ley a muchos que hasta hace muy poquito decían que ni hablar, que de ninguna manera, que de eso nada, hasta que llegó un señor de Waterloo que tenía siete votos y el más listo de la clase dijo que mira tú por dónde. El tiempo dirá, pero el destrozo que todo esto nos deja es de los que no se salta un torero.

Viernes. Leo una entrevista hecha a Martin Baron en El Mundo. Baron ha sido exdirector del Miami Herald, del Boston Globe y del Washington Post (ná, poca cosa), y ha escrito un libro de sus vivencias como director y está de promoción por España. Aunque no tantas como Juan R. Gil o Paco Esquivel, algunas maldades sabe de esta cosa de hacer periódicos, pero le salva que tiene cara de buena persona (no como Paco y Juan Ramón). Me quedo con un frase: «Es sorprendentemente fácil hablar con Jeff Bezzos -el dueño de Amazon, y que compró el Post con la calderilla de un Black Friday cualquiera-: solo hay que olvidarse de la cantidad de dinero que tiene».