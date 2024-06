Camps, in memoriam

El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, durante una rueda de prensa. / Rober Solsona / EP

¿Recuerdan ustedes a Víctor Campos? Es posible que no guarden conocimiento de él, pero fue vicepresidente de la Generalitat Valenciana. De quien seguro se acuerdan es de Rafael Blasco, exconseller de casi todo. O de Milagrosa Martínez, también consellera y luego nada menos que presidenta de las Cortes. Si son algo aficionados a la política, les sonará Ricardo Costa, que se desempeñó como secretario general del PP de la Comunitat Valenciana. Su compañero de correrías, David Serra, vicesecretario en la misma época, es posible que no sepan quién es si no son militantes. Quédense, en todo caso, conque si hubo un tiempo en que Costa era el «número dos», Serra era el tres.

¿Qué tienen en común todos ellos? Dos cosas. Todos formaron parte de los equipos nombrados, en el Gobierno autonómico o en la dirección del partido, por Francisco Camps. Y todos fueron condenados por corrupción. Podríamos hacer la lista más larga. Si metiéramos en ella a los que, siendo miembros de aquellos gobiernos que dirigieron la Comunitat Valenciana desde 2003 a 2011, resultaron imputados en algún proceso judicial vinculado a presuntas ilegalidades durante su gestión, la nómina ocuparía más espacio del que es posible digerir. Si la completáramos sólo con aquellos que ya no podrán ser juzgados (como Juan Cotino, ex director general de la Policía, expresidente de las Cortes y exconseller, fallecido en la pandemia), con los que resultaron exonerados con argumentaciones cuando menos curiosas (el tribunal que absolvió a la exconsellera Angélica Such no es que no apreciara en su gestión fallas, es que optó por la clemencia tras llegar a la conclusión de que simplemente «se dejó llevar» por las prácticas que se encontró al asumir el cargo) o con aquellos que aún están a la espera de juicio, como el exconseller de Gobernación y exdelegado del Gobierno Serafín Castellanos; si sumáramos todo eso, digo, este prefacio se haría interminable.

Opto, pues, por no alargarme más. Pero no puedo por menos de expresar mi perplejidad por algunas de las cosas que estamos viendo, oyendo y leyendo desde que el pasado miércoles la Audiencia Nacional diera carpetazo al último procedimiento que se seguía contra el expresident de la Generalitat por el llamado «caso Gürtel». Creo que fue Alfredo Pérez Rubalcaba el que dijo que en España enterramos muy bien. Y tenía razón. Da vergüenza ajena muchas veces leer los elogios fúnebres que en este país se prodigan, la mayoría de ellos rubricados por quienes, hasta el mismo día del óbito, se contaban entre los más conspicuos vilipendiadores del fallecido. Pero tanto éxito ha tenido el género obituario, que lo hemos extendido a los que sin haber muerto por fortuna físicamente, lo han hecho políticamente. «Lawfare», el témino que viene a definir la utilización espuria de la justicia para liquidar al rival político, es el palabro de moda. «Lawfare» gritan en Compromís ahora que han absuelto a Mónica Oltra, sin reparar en que, con independencia de que la extrema derecha estuviera entre los denunciantes, la Justicia no hizo sino instruir un caso que se asentaba sobre bases tan sólidas como los abusos a una menor puesta bajo la tutela de la Conselleria de Oltra por parte de un monitor que era el marido de Oltra. «Lawfare» claman ahora que ha quedado penalmente limpio Camps los de su bando, obviando igualmente que, aunque fuera la izquierda la que exigiera desde el primer día su cabeza, los indicios contra él eran tan firmes como que sus colaboradores más cercanos acabaron sentenciados.

A Camps no lo liquidó la izquierda. El verdugo llevaba en el pecho una gaviota

No. A Camps no lo liquidó la izquierda. Camps se pegó un tiro en el pie la tarde en que desde Presidencia se llamó a quienes en aquellos momentos dirigíamos los principales medios de comunicación de la Comunitat Valenciana. A unos fue el presidente en persona el que les contactó y a otros su entonces directora general de Comunicación. Pero el mensaje en todos los casos fue el mismo: el presidente no conocía de nada a Álvaro Pérez, por mal nombre El Bigotes. Los medios responsables no debíamos tragarnos ese bulo. Si no lo hacíamos por el crédito que la palabra del president nos pudiera merecer, debíamos hacerlo por respeto a lo que representaba. Todos caímos presa de esa apelación a la responsabilidad. Todos retuvimos la información que ya teníamos. Hasta que unos días después conocimos por la cadena Ser la conversación entre Camps y Álvaro Pérez, en la que el president de la Generalitat llamaba «amiguito del alma» a ese que nos había asegurado que no conocía. Jamás vi una crisis peor gestionada que aquella. Su credibilidad quedó arruinada nada más empezar.

Pero quien lo remató fue su partido. Camps presentó su dimisión como president de la Generalitat el 21 de julio de 2011, después de soportar durante semanas la creciente presión de sus camaradas. Mariano Rajoy había dicho que siempre iba a estar «un paso detrás tuyo, Paco». Pero a la hora de la verdad, cuando Paco se volvió, el que estaba un paso detrás con la maza era Federico Trillo, enviado a València para conseguir la renuncia del jefe del Consell con el fin de que su situación no perjudicara las expectativas del PP de lograr el Gobierno en las elecciones que se avecinaban. La reunión comenzó a últimas horas de la tarde del día 20 en el domicilio del president. Estaban Trillo, de un lado; Camps, Rita Barberá, que todavía era un tótem en el PP, y la esposa de Camps, de otro; y Juan Cotino, al que Camps siempre mencionó como su mentor, en medio: intentaba salvar a su pupilo, pero tenía claras las instrucciones de Rajoy y no pensaba rebelarse contra ellas. Estuvieron toda la noche y de madrugada se trasladaron al hotel en el que Trillo se hospedaba. Fue allí, ya con todos agotados, cuando la esposa de Camps le pidió que no se resistiera más. No lo hacía por el partido, sino por evitar un mayor sufrimiento a su marido. Ahí acabó todo. Pero no fue Compromís ni fue el PSOE. El verdugo llevaba en el pecho una gaviota.

Camps tiene todo el derecho del mundo ahora en pretender volver a la actividad política. Y el PP sabrá lo que hace si lo reincorpora, como está exigiéndoles. Pero de ahí a sostener que son la oposición o la sociedad quienes tienen una deuda con él va un trecho que entra de lleno en el ridículo. El calvario personal que ha sufrido durante casi tres lustros es lamentable, pero de lo que ahora se pretende hablar es de política. Así que, si el tribunal lo ha dicho, debemos dar por bueno que el exjefe del Consell estaba rodeado de colaboradores que desvalijaban la caja pública sin que él se enterara. Vale: no cabe reproche penal por ello. Pero en términos políticos habrá que concluir que su actuación sí fue repudiable.

Más aún: al margen de procesos judiciales, ¿cuál fue esa gestión tan loable como para que ahora haya que resarcirle? ¿Mantenerse ciego y paralizado mientras se nos venía encima la peor crisis en décadas, continuando con la política de «grandes eventos» cuando ya había gente que literalmente se estaba quedando sin techo ni sustento? ¿Ser incapaz de defender el sistema financiero valenciano, que acabó perdiéndose? ¿Hacer juegos de manos con la reforma del Estatut cuando lo único importante que cabía esperar de ello, la financiación, quedaba de nuevo sin resolver? Ni Lerma, ni Zaplana. Ni Puig, ni Mazón. El peor legado que ha recibido jamás un presidente de su antecesor fue el que tuvo que asumir Alberto Fabra cuando le tocó sustituir a Francisco Camps. ¿O no se acuerda ya nadie de cuando los periodistas contábamos que los diputados del PP imputados formaban un grupo más numeroso que el de los limpios de polvo y paja? Pues esas listas las heredó Fabra, pero las hizo Camps para aforarlos a todos.

El pasado noviembre escribí en este mismo espacio que la peor situación en la que Mazón podía encontrarse era la de que los tribunales absolvieran a Camps y condenaran a Zaplana. Me equivoqué. El peor escenario para Mazón, si hablamos de la estabilidad de su partido y de la suya propia, es que los absuelvan a los dos, tan visceralmente enemigos antes como dispuestos a hacer frente común ahora. Para que el actual jefe del Consell vaya preparándose, ambos procuraron que les fotografiaran comiendo esta misma semana en un restaurante de València. Mazón sabe que esa es la imagen que puede volver a condenar al PP. Habrá que ver si es capaz de congelarla o acaba viéndose obligado a hacerse un selfie con ellos. Ayuso, que no entiende de fronteras, ya se lo está reclamando para subirlo a su Instagram.