Por y para el público

Una imagen de 'Un año difícil'. / INFORMACIÓN

Título: ‘Un año difícil’

Valoración: XX

Los cineastas franceses Olivier Nakache y Éric Toledano han centrado su carrera en el noble objetivo de atraer al gran público a las salas. A fe que lo han conseguido. El maridaje entre los espectadores franceses y esta pareja de cineastas se prolonga en el tiempo. Da envidia ver las cifras de taquilla que mueven en cada uno de sus lanzamientos. Fabrican un cine comercial que funciona como un mecanismo de relojería.

Dichosos ellos. Aunque la crítica los mire con gesto torcido y reconociendo que sus películas no son más que artefactos vacuos. Incluso festivales como el de San Sebastián han contado con ellos para clausurar el certamen: sus películas amables siempre dejan un buen sabor de boca en la platea.

‘Un año difícil’ es una comedia satírica que retrata el mundo de hoy, ubicando a sus personajes en el entorno de los activistas medioambientales. Da igual que sobre el papel nos cuente una historia pegada al tiempo presente, porque nada es creíble ni traspasa la pantalla. Percibimos que todo está guionizado. El ecosistema ficcional es como una burbuja y una de dos: o juegas con ellos y te diviertes, o como es mi caso, captas el trampantojo a una legua y las dos horas de metraje se hacen eternas. De la cincuentena larga de películas francesas que disfruto cada temporada, situaría ‘Un año difícil’ entre las que menos me interesan. Pero no por falta de oficio ni pericia de sus realizadores.

Pese a ello, he elegido este título a conciencia, puesto que esta semana se celebra la Fiesta del Cine, que no es más que un grito desesperado de las salas de exhibición a los espectadores. Los cines continúan abiertos también en junio, compitiendo contra la playa, la Eurocopa, las plataformas, los exámenes y las fiestas que abarrotan las calles. No hagan mucho caso a los críticos, acudan a ver lo que les plazca, pero vayan al cine.