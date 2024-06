El señor de los platillos

El Presidente de Argentina, Javier Milei. / EP

Mientras la peluquería unisex que se encarga de atender trimestralmente mis obligaciones capilares iba recortando los pocos brotes que me quedan de lo que otrora fuese una orgullosa cabeza sospechosamente amiga de la calvicie; entre el flujo de inquietantes tijeras y la resignación del frenopático babero; ante un inmisericorde espejo que jamás ríe y al que no puedes engañar, el del tiempo, tuve tiempo de pensar si hay algún país democrático de nuestro entorno que tenga un gobierno con tantos y tan graves frentes abiertos al mismo tiempo. Y, pese a lo embarazoso de la reflexión y la solemnidad del circunspecto lugar donde se producía, no, no me salía ninguno, solo España. Aunque debo reconocer, mientras me hacían la «permanente abisinia», que no puse en el mismo patrón de los émulos a democracias tan ejemplares como las de China, Rusia, Venezuela, Irán, Nicaragua o Cuba, es cierto. Empero, solo con realizar un repaso a los recientes acontecimientos que sacuden a nuestro Gobierno –entre el corte del pelo y la tomadura de pelo–, nos da idea de la ciclópea dimensión del tema del que les hablo.

Doy por descontadas las réplicas que a esta aseveración harían dos de los más insignes e ilustrados alumnos y alumnas de nuestra progresía patria: la vicepresidenta Yolanda Díaz y el «vocero» (por aquello de Milei) del PSOE en el Congreso Francisco Javier López Álvarez, conocido como «Pachi» López, una eminencia que no llegó a terminar sus estudios superiores al ser llamado a graves responsabilidades políticas. Y cito a una y otro –con permiso de la tercera en el rango, la vicepresidenta María Jesús Montero–, porque Yolanda, refiriéndose a Palestina, tuvo el cuajo de declarar «desde el río hasta el mar», lo que siempre ha significado la expulsión, la eliminación, la destrucción de Israel. Por eso adoptó el grupo terrorista Hamás el eslogan. Luego, siempre luego, dice que no dijo lo que dijo porque se le entendió mal. Luego. Y a Pachi, porque refiriéndose a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, la llamó presidenta del Gobierno. Algunos hombres y mujeres malas se barruntaron si había sido uno de los lapsus de ignorancia de Pachi o que el subconsciente le jugó una mala pasada. Pero solo lo pensaron algunos hombres y mujeres malos y malas. Pero no se lo crean… lo de presidenta, digo. ¿O quizá sí?

Veamos hacia fuera. Desde de que el aspirante a autócrata (no consulta con el Gobierno, ni con el Parlamento, ni con el PSOE, ni con los Órganos Consultivos pertinentes), Pedro Sánchez, enfangó nuestras relaciones diplomáticas con Marruecos y Argelia que dieron como resultado final que Sánchez tomara la progresista decisión de entregarle el Sáhara a Marruecos ante el vergonzoso silencio de toda esa izquierda que dice defender al pueblo saharaui pero prefiere seguir comiendo del pesebre del poder, el fango de política exterior en el que se ha metido el Gobierno y en especial su presidente, no tiene parangón. Tras la retirada de la embajadora marroquí y la invasión de Ceuta y Melilla por miles de inmigrantes organizada por su Gobierno, no hemos hecho más que empeorar. Y siempre al paso que marcan los intereses del presidente Sánchez por mantenerse en el poder. A la irrelevancia en el mundo exterior, se suman los evidentes desacuerdos con Europa merced a los erráticos vaivenes de Sánchez (recuerden cuando se dirigió al líder del Partido Popular Europeo, el alemán Manfred Weber, invocando al Tercer Reich, lo que le valió la descalificación de Weber para cualquier cargo europeo internacional en el futuro). Después, o casi al mismo tiempo, según el calendario de intereses de Sánchez, ha llegado la crisis diplomática con Israel y con Argentina. Del caso Milei, burda e interesadamente iniciado por Óscar Puente y secundado por Sánchez, ya se ha dicho todo; o lo que es lo mismo, tapar problemas internos (en especial los referidos a la presidenta Begoña Gómez) abriendo problemas externos. Y en cuanto a la grave crisis con Israel, más de lo mismo, con el agravante de que el Gobierno se separa de la línea seguida por los países más importantes de Europa y el mundo democrático (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, USA, Canadá, Australia…).

Veamos ahora hacia dentro. Como datos objetivos, resulta ser un Gobierno sin presupuestos porque sus socios amigos no los aprueban. Resulta ser un Gobierno que retira sus propias leyes porque sus aliados políticos se las tumbarían. Resulta ser un Gobierno donde los ministros y ministras de Sumar dicen todo lo contrario a lo que dice el Gobierno. Resulta ser un Gobierno cautivo, permanentemente chantajeado por sus socios separatistas si no les da lo que quieren y cuando lo quieren. Resulta ser un Gobierno que ha dividido a la sociedad española con una ley de Amnistía que ni tan siquiera se atreve a consultar con su propia militancia y mucho menos con la ciudadanía. Resulta ser un Gobierno que iba a luchar contra la corrupción y le salta el caso «Tito Berni» (tan soez, que presuntamente incluía episodios de prostitución y drogas, además de la corrupción política). Resulta ser un Gobierno en almoneda ética y estética porque su otrora poderoso ministro y secretario de Organización del PSOE, Ábalos, se ve envuelto en un feo asunto de corrupción protagonizado, presuntamente, por su hombre de confianza Koldo García, y del que la Fiscalía Europea ha reclamado la investigación de todo el caso. Y para remate, el asunto de la mujer del presidente, Begoña Gómez, cuya investigación por un juzgado de instrucción de Madrid acaba de ser avalada por la Audiencia Provincial. Ya son cuatro magistrados, no la «fachosfera» ni el fango de la derecha. Y suma y sigue. A final, con tantos problemas acumulados y socios tan poco de fiar, el señor de los platillos, por más que los mueva frenéticamente, no podrá controlarlos todos a la vez y se le caerán. ¿Es este un Gobierno estable, como los de nuestros socios europeos? A más ver.