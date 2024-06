Troquelando políticos

Representantes políticos y empresariales que impulsan la iniciativa de «Empresas Centenarias», durante la rueda de prensa de presentación de la nueva edición de 2024. / Alex Domínguez

Los políticos son la única raza ¿humana? que tiene coherencia cero y credibilidad negativa. Tampoco parece que les importe mucho y contrariamente a mi costumbre de no generalizar, he de decir que en su inmensa mayoría tienen rasgos comunes, como si los troquelaran de pequeñitos.

En realidad, es así: les modelan desde las juventudes. No hay tantas diferencias en las interioridades de las sedes de un partido de derechas y uno de izquierdas, las dos funcionan de forma semejante y con códigos muy parecidos. Para progresar adecuadamente un militante con aspiraciones debe pegarse a un líder y ser capaz de dar el salto y buscar otro más cachas cuando ve que su primera opción no llega a ninguna parte. La traición no es pecado, es estrategia, y cambiar de caballo a media carrera sirve para seguir en competición. Todo vale.

No nos puede extrañar que cuando estos jovencitos de los partidos llegan a tocar pelo de poder, actúen como pollos condicionados. Por eso tampoco es raro que las declaraciones públicas, y lo que es peor, las decisiones y actuaciones de gobierno, sean muchas veces un sinsentido para los ciudadanos, pero coherentes desde el punto de vista del aparato del partido. Un político se debe en primer lugar a quien le pone en las listas y le otorga un sueldecito y en segundo lugar, y ya si eso, a los ciudadanos que votan.

Que ese es el pecado original de nuestra democracia: no votamos a una persona, votamos una lista cerrada. Como si en un restaurante te apeteciera de la carta un solomillo, pero también tuvieras que pedir alitas de pollo y lentejas (platos que odio, por cierto). Obviamente quien está ahí puesto a dedo puede ser de todo menos crítico con quienes le salvan de arrastrar el arado o hacer zanjas, que la mayoría no tienen ni los conocimientos ni la formación necesaria para otras labores.

¿Son así todos? Pues salvo raras excepciones me temo que sí. Un político es un profesional que habrá estudiado algo sin prestar mucha atención, otros, ni eso, sencillamente se han inventado el curriculum, y desde su más tierna infancia han mamado folletos y pegatinas de su sede. Trabajar fuera de la política ni se les ocurre y ahí pasan los días a la espera de pillar cacho, cuando los suyos ganan y consiguen tantos puestos disponibles que caben todos y más que tuvieran. Ni quemándolos se les acaban los sueldos a costa del Erario. Lo de menos es que sepan algo del cargo que ostentan; conozco y conocí montones de directores generales y presidentes de empresas públicas que saben menos de su función que la señora que les limpia el despacho.

Pero, vamos, la cosa no tiene arreglo: es lo que es y así será hasta el fin de los tiempos. Probablemente en todos los países avanzados sea igual o parecido y así la democracia sigue siendo una forma imperfecta de gobierno, pero la menos mala que hemos inventado (hasta ahora).

Hay por ahí cada gobierno que da miedo y miríadas de malos malísimos que se sentaron en tronos. En comparación, los que nos gobiernan son la madre Teresa y, aunque todo es susceptible de empeorar, toquemos madera.

No sé muy bien si estamos al final de un ciclo o al principio de otro, pero convendría rejuvenecer las anquilosadas democracias y pegarles una patada en el culo a las salvajes dictaduras, que cada vez son más y ahora son producto de las urnas no como antaño. Obviamente no es sencillo porque la historia demuestra que para que algo cambie, muchos deben sacrificarse y no hay forma de hacer tortilla sin romper huevos. Vivimos además en un mundo en el que los mensajes fáciles calan, porque en las redes sociales únicamente destacan los gritos y las soluciones del “todo a cien”.

Mucho más difícil era tomar la Bastilla y se hizo, o pasar de la feroz explotación obrera al estado de bienestar. Curiosamente no todos están de acuerdo en que hayamos mejorado. En el camino muchos quieren retroceder, no hay más que escuchar a los populismos de ultraderecha (o de izquierdas, que también tienen lo suyo). No está claro dónde quieren volver: ¿Quizá al vasallaje medieval incluidos derechos de pernada? ¿Al paraíso obrero de los Gulag? ¿Al nacional socialismo de Goebbels y demás jerarcas?

Es posible que la Humanidad en su conjunto viva al mismo tiempo la mejor y la peor época de la historia, pero a costa de que los beneficiarios sean cada vez menos y los excluidos, más. También pasaba en la Grecia clásica donde la democracia era para unos centenares como mucho y desde luego se excluía a las mujeres, los trabajadores, los extranjeros y los esclavos. Faltaría más.

La desigualdad no parece preocupar a unos políticos que no ven más allá del siguiente despacho que colonizarán. Nunca han salido de su corralito y no sienten la necesidad de ver otro paisaje, no sea que les cierren la puerta y se queden en la calle como la vulgar plebe. Y anda que no es inhóspita la calle.