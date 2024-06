X aniversario de la abdicación del Rey

Mariano Rajoy anunciaba la abdicación de Juan Carlos I

El 2 de junio de 2014 sonó el despertador a la seis de la mañana en la mesita de noche de Rafael Spottorno, Jefe de la Casa de S.M. el Rey. Tras un barrido radiofónico por los informativos, se volvió a dormir. Qué alivio. No se había filtrado la noticia guardada en secreto durante tres meses, que, cuatro horas después, cambiaría la historia: El presidente del Gobierno Mariano Rajoy anunciaba la abdicación de Juan Carlos I, de 76 años, treinta y nueve de ellos en el trono.

Los artífices de la discreta preparación política y jurídica de la decisión personalísima del rey fueron el propio Rajoy y su vicepresidenta Soraya Sainz de Santamaría del Partido Popular, y del PSOE, el líder de la oposición Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido en mayo de 2019, y su Vicesecretaria General, Elena Valenciano, junto a altos cargos del Palacio de la Zarzuela, desde Spottorno hasta el director de Comunicación, Javier Ayuso, periodista acostumbrado a buscar confidencias y a guardarlas.

A don Juan Carlos lógicamente le costó dar el paso, pero tras superar sus problemas de salud y reincorporado a la vida activa vio claro que la Corona necesitaba savia nueva para afrontar la crisis que vivía España: cicatrices sociales por la Gran Recesión desatada en 2008, nacimiento de fuerzas políticas indignadas que cuestionaban el sistema, crecimiento del independentismo catalán, situaciones insólitas como la infanta Cristina y su entonces marido imputados por el Caso Noos, escándalos por actividades opacas del Jefe del Estado y valoración que subía para el Príncipe de Asturias y bajaba para el monarca, en las encuestas encargadas por la Casa Real. Don Felipe estaba sobradamente preparado y la sucesión sería segura y estable, garantía de continuidad, característica de las Monarquías parlamentarias, como así ha sido.

Una vez más el olfato político del rey funcionó. Había citado a Pérez Rubalcaba nada más informar a Rajoy a finales de marzo o principios de abril. Juan Carlos y Alfredo se conocían desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. El Rey y el entonces Ministro de Educación acudían de una competición a otra como auténticos fans de los deportistas españoles. Quedaron como amigos para siempre. Pero los vientos populistas en la primavera madrileña de hace diez años eran de fin de ciclo. Se tambaleaban los pilares centrales. El bipartidismo estaba tocado. A finales de mayo, el secretario general del PSOE anunciaba su dimisión por el ascenso de Podemos y el mal resultado socialista en las elecciones europeas. Las primarias se habían convocado para julio. ¿Por qué no se marchó enseguida? Porque quería convencer a sus correligionarios de la necesidad de aprobar la Ley Orgánica de Abdicación con amplio consenso entre los dos grandes partidos de Estado. Para una decisión de alcance histórico no bastaba con la mayoría absoluta del PP. Mas la labor de persuasión en los que rebrotó el alma republicana socialista no se podía hacer mientras la decisión del Rey no fuera pública. Tras el anuncio del 2 de junio, transcurrieron diecisiete días de vértigo. En julio y agosto se cerraban las Cortes por vacaciones. Rubalcaba recorrió sus grupos del Congreso y el Senado y sedes provinciales para convencer a los militantes de votar con el PP. El 18 de junio se aprobaba la ley con los votos de populares y socialistas y el 19 era proclamado Felipe VI.

El pasado día 29, Elena Valenciano, la mano derecha del líder progresista durante la policrisis, recordaba en el Ateneo de Madrid, que “Alfredo logró poner al PSOE donde siempre había estado: junto a la Constitución”. En este acto de presentación de la Agrupación Sabatini, periodistas y escritores expertos en monarquías, se destacó que los dos partidos asumieron el espíritu de la Transición por el rey comprometido con el afán de que España llegara a ser “una democracia moderna, plenamente integrada en Europa”, palabras de Don Juan Carlos en su discurso de abdicación, recordando su proclamación con 37 años. “Por eso, el rey emérito ya ha pasado a la Historia”, concluyeron los ponentes.

Hace una semana, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page criticaba ante un centenar de empresarios madrileños y valencianos el adanismo que quiere hacer tabula rasa de la Transición española y defendía el papel de la Monarquía. Juan Carlos tuvo que ser osado, valiente y rápido para saber actuar en circunstancias muy difíciles heredadas del franquismo. Ahora –añadió- necesitamos un Rey tranquilo, sereno, con templanza, como Felipe VI, factor de equilibrio ante los que quieren destruir las instituciones. El espíritu de Rubalcaba no ha muerto.