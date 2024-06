José María Aznar en València. / LOYOLA PÉREZ DE VILLEGAS

El titular no es mío. Se lo he cogido prestado al Grupo de Análisis de FAES en un reciente artículo titulado:”Vox y la corrupción del conservadurismo” Publicado el lunes de esta semana por los analistas de la Fundación que preside José María Aznar. Me ha venido a la memoria tras conocerse la condena criminal por felón de Donald Trump. Felón -sin acento en inglés- es una persona condenada por un delito grave. En castellano sinónimos o afines de felón según la Real Academia son: “traidor, desleal, aleve, alevoso, pérfido, bellaco, infame, indigno, falso, engañoso, perverso”. No tiene desperdicio.

El ex presidente Aznar parece haberse cansado de las iniciativas y desmadres del líder de Vox. El mencionado artículo de los pensadores de FAES se despacha así ya en el primer párrafo: “Santiago Abascal y Donald Trump posaron juntos hace pocos meses dejando testimonio gráfico de su sintonía política. En el marco de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) celebrada en Washington, Vox quiso subrayar su cercanía a Trump buscando la foto conjunta y una mención pública del expresidente norteamericano desde el atril. El servicio de prensa de Vox enfatizó, tras la reunión de ambos dirigentes, su proximidad en intereses y propuestas, reproduciendo unas palabras de aliento de Trump a Santiago Abascal, de quien habría afirmado que “tiene una gran reputación” entre “los conservadores de todo el mundo”. Es de suponer que los simpatizantes de Vox alberguen una esperanza: que tal “reputación” supere la del propio Trump, quien, al ser nominado en 2016 dejó clara su filiación: “Esto se llama Partido Republicano, no Partido Conservador”; encajaba así, desafiante, la crítica de no ser, en absoluto, un “conservative”. “Por la pasarela voxista ha desfilado toda la “derecha alternativa” europea: Le Pen, Orban, … con énfasis distintos en función de las urgencias electorales de Vox en cada coyuntura: antisistema o ‘respetable’ según donde apunte la brújula demoscópica”. Además, por esa pasarela también han desfilado otros, a los que olvida citar, como Salvini y su aliada Giorgia Meloni. Le Pen, y el último, Netanyahu. Trump, que acababa de advertir en las fechas de la entrevista con Abascal que animaría a Rusia a atacar (“hacer lo que le diera la gana”) a cualquier aliado de la OTAN que él considere incumplidor. Incluida España. Un patriotismo de Abascal muy peculiar.

La condena a Donald Trump por los 34 cargos de los que era acusado es por un jurado, aceptado por la Fiscalía y la defensa, y que requiere para ser firme la unanimidad de sus doce miembros. La condena es por falsedad documental y violar las leyes de financiación de campaña en el estado de Nueva York. Ha utilizado el dinero recaudado para la campaña, para comprar el silencio de su amante y evitar que se conozca su infidelidad en plena campaña presidencial de 2016. Aunque para eso haya tenido que falsificar documentos como reconoció su ex abogado. Ahora el juez Juan Merchan impondrá la pena, que puede llegar a los cuatro años de cárcel, aunque le otorgue libertad condicional al carecer de antecedentes. La condena es recurrible a la instancia superior. El 11 de julio se conocerá la sentencia. En vísperas de la celebración de la convención Republicana que elegirá su candidato a la presidencia de los Estados Unidos el próximo mes de noviembre. Para esas fechas probablemente la Corte Suprema ya habrá decidido si a Trump se le puede juzgar por los papeles secretos que se llevó a su casa de Mar- a- Lago, y por el asalto del día 6 de enero de 2021 al Congreso USA.

“Una encuesta reciente de ABC News-Ipsos encontró que incluso el 20 por ciento de los votantes de Trump podrían reconsiderar su apoyo o retirarlo por completo si fuera declarado culpable” cita de Jennifer Rubin columnista del Washington Post. (15-V-2024). Sin duda esto pone a los republicanos a la defensiva o tal vez querrían reemplazar al candidato. Trump querrá seguir siendo candidato. Si ganara no iría a la cárcel. Es la misma situación que tiene Netanyahu, si dimite tendrá que cumplir las sentencias que tiene impuestas.

La condena de Trump es todo un terremoto global descoloca totalmente no solo a Abascal también a toda la ultraderecha europea y global desde Putin a Netanyahu, pasando por Le Pen, Salvini, Wilders, Orbán, Giorgia Meloni, etc…Y con ellos a Stephen "Steve" Bannon. Bannon es un ejecutivo de medios estadounidense, estratega político, exbanquero de inversiones, y gran muñidor de la estrategia trumpista en Estados Unidos y en Europa. Las consecuencias de la condena las vamos a conocer en Europa detalladamente el próximo día 9, en las elecciones al Parlamento Europeo.