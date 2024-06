Viajeros alucinantes

La estación Elx Parc de cercanías / Antonio Amorós

¿Queda un cuarto de hora? ¿Y eso es mucho o es poco? Es una de las expresiones que escuchan a lo largo de la jornada los vigilantes de seguridad de la estación del ferrocarril de Elx Parc. Concluyo mi decimoséptimo curso como usuario del servicio, fiel al transporte público, y hace muchos que trabé amistad con alguno de estos profesionales. En dos turnos, de seis de la mañana a tres de la tarde, y de ahí hasta que pasa el último tren cerca de medianoche, han vivido anécdotas tan descabelladas que relatadas en un libro parecerían inverosímiles.

“¿Que pase el billete por el frontal del torno, y eso dónde está?”. O el pasajero que va a Orihuela, ve desde el andén pasar el Cercanías destino Murcia, y no se da por aludido, sentado en la bancada. “¿Por qué iba a tomar el tren con destino a Murcia si yo voy a Orihuela que está en la provincia de Alicante? Yo tendré que tomar el que anuncien con destino a Alicante”.

Tampoco tiene desperdicio la observación de este otro pasajero. “La pantalla dice ‘Cercanías a Murcia’; ¿por qué se llama Cercanías? No veo yo que Murcia esté tan cerca. No entiendo por qué lo tienen que llamar así. Eso está mal puesto”.

Si algo me queda claro en estos 17 años es que estos compañeros (así me gusta dirigirme a ellos) tienen más conocimiento del territorio que muchos de nuestros políticos. De Elche hacia el sur, me comentan, se inicia otra historia, otra forma de ser, otro mundo. No es mejor ni peor, es otro planeta, y bueno es saberlo y conocerlo. Cuando así me hablan, recuerdo las palabras finales de Julieta Serrano en la película más mítica de Jaime de Armiñán: “qué me va usted a contar, señorita”.