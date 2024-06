La gran esperanza

Cifras y letras / RTVE

Ver ‘Cifras y letras’ ayuda a mantener la esperanza. Que en un mundo cada vez más zafio y en una televisión enloquecida pueda existir un remanso de paz de lunes a jueves, y que a ese islote acudan fieles medio millón de personas cada día es un signo de que no todo está perdido. Todavía quedan seres que abogan por el buen gusto, por el sosiego y el silencio frente al grito histérico. Espectadores que eligen un tipo de televisión que ya no se practica, se supone que porque no queda nadie al otro lado. Pero sí: contamos con medio millón de resistentes, enemigos frontales de la estulticia.

Admiramos a los concursantes. Nos da gozo ver a los que desfilan cada noche por delante de nuestras retinas. Nos sentimos sus cómplices y concursamos con ellos desde casa. La mayoría somos de letras, y tratamos de averiguar las palabras que se esconden tras esa ristra de letras. A veces acertamos. Desde el sofá es más fácil. Muchas veces se agota el tiempo sin que las veamos. En la prueba final siempre nos llevamos al zurrón dos o tres nuevos términos no cotidianos que amplían nuestro bagaje. El saber no ocupa lugar.

Es un placer conocer al tipo de personas que acuden al plató. Están hechos de la pasta que necesita esta sociedad para progresar, si no queremos caer en picado. Por qué será que tengo la impresión que buena parte del perfil de jóvenes talentosos que pasan por allí acabará en el extranjero. Los titulados en Medicina ya están emigrando en bloque. Qué pena.

Fue un placer compartir catorce cenas con Álvaro Gamboa, el crack de los números; otras con Miguel Borrego, el primero que se llevó el bote del programa. No hay concursante mediocre en ‘Cifras y letras’.