Alicante, la ciudad sin alcalde

En primer plano, Mario Ortolá y Carmen Robledillo, de Vox. Al fondo, Manuel Villar y el alcalde Luis Barcala, del PP. / Jose Navarro

Han pasado doce meses desde las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, otro año más de Gobierno del PP, más de 6 años de Luis Barcala.

Es inevitable que en estas fechas, cuando se cumplen 365 días de las elecciones, nos planteemos las siguientes preguntas: ¿Vivimos mejor? ¿Tenemos mejores servicios públicos? ¿La ciudad está más limpia, segura o adaptada al cambio climático? ¿Se generan oportunidades, empleo de calidad y riqueza? ¿Ha mejorado la participación de la ciudadanía en los asuntos municipales de interés?

Luis Barcala ganó en 2023 con una amplia mayoría, una nueva partida con cuatro comodines, cuatro cartas ganadoras. Todo a favor.

La primera de esas cartas: gobierno en solitario. En el anterior mandato nos gobernó un bipartito conformado por el PP y el extinto Cs, aunque a efectos prácticos el primer edil no tuvo mucha presión interna. Fue un simple paseo durante cuatro años.

El segundo comodín: el presupuesto más elevado de la historia. Casi 360 millones de euros.

La tercera carta ganadora son los más de 100 millones de euros procedentes de Europa. Alicante es una de las ciudades españolas que más se beneficiará de estas inversiones.

Y la última carta, y no por ello menos importante: también gobiernan en la Generalitat.

¿Ven ustedes cómo tenían todo a favor? Pues bien, en un año se han tirado y desperdiciado todas las cartas en una partida más que fallida, en la que la perjudicada es la ciudadanía.

A los pocos meses de comenzar el mandato toda la ciudad se dio cuenta de que la lista “renovada” por la que apostó Barcala para presentarse a las elecciones no tiraba, no funcionaba. Ni buenos gestores , ni con suficiente peso político… ¿Qué decisión se tomó para suplir tales carencias? Crear un gobierno paralelo: doce altos cargos elegidos a dedo con sueldos de ministro y competencias de concejal, además de 25 asesores para apuntalar a un gobierno que ya nació fallido.

Todo el mundo entendería que, con el presupuesto más elevado de la historia y más fondos procedentes del Gobierno de España y de Europa, la ciudad podría por fin despegar y transformarse a nivel urbano, social y económico y hacer frente a la transición verde y energética… Pues no ha sido así. Tenemos los servicios públicos colapsados, las contratas siguen campando a sus anchas sin control del equipo de Gobierno y haciendo “su agosto” con nuestro dinero, prestando unos servicios muy deficitarios e insuficientes (hablamos de limpieza, zonas verdes, gestión de residuos y transporte…). Hablamos de una ciudad que no se está adaptando al Cambio climático, una urbe más contaminada, que está gestionando los fondos muy negligentemente, con obras cosméticas que no están mejorando la movilidad ni la calidad del aire. Actuaciones que esquivan la transformación digital y la cohesión social. La práctica totalidad de las obras se están desarrollando con retrasos, sobrecostes, y demasiado a menudo, incluyen talas masivas de arbolado.

Y además este mismo partido, el PP, gobierna en la Generalitat. ¿Existe un frente común y una coordinación entre los consellers y los concejales de las distintas áreas? Para nada, tan sólo se coordinan para copar todos los actos y festejos y salir bien en las fotos. Vemos a diario recortes en Educación, y se mantiene paralizada la construcción de centros educativos. Recortes en Cultura, Innovación, TRAM, dependencia, mayores, y seguimos sin rastro de los 3 centros de salud pendientes… Que gobiernen bajo las mismas siglas no es garantía directa de que haya una entente cordiale entre ambas administraciones. Vemos diferencias entre Luis Barcala y Carlos Mazón que contribuyen a la descoordinación entre Ayuntamiento y Generalitat Valenciana.

En definitiva, después de más de seis años en el poder, es hora ya de que este equipo de Gobierno se ponga las pilas y aborde cuestiones acuciantes, como un plan estratégico para hacer de Alicante una ciudad moderna, amable y sostenible, dotada de unos servicios públicos dignos.

Desde Compromís apostamos por intervenir el mercado de la vivienda para garantizar su acceso. Queremos un Alicante que genere oportunidades, donde los jóvenes no tengan que huir porque aquí sólo se les ofrece trabajo precario y vinculado al sector servicios. Es hora de potenciar la diversidad industrial de nuestra ciudad, de incidir en la innovación y de centrar los esfuerzos en un sector turístico responsable y sostenible que priorice la calidad antes que la cantidad. Es hora de tomar medidas , de ejercer acciones para que Alicante sea una ciudad verde y adaptada al cambio climático, y que las estrategias de sostenibilidad sean un elemento de desarrollo local, con la participación ciudadana. También es hora de hacer de la cultura un elemento vertebrador del avance que queremos para nuestros barrios.

Alacant es una ciudad maravillosa. Pero es imprescindible implementar medidas que mejoren su condición presente y futura. En Compromís creemos que este Alicante sí es posible. Ahora que termina este primer año de mandato, recordamos que es nuestro cometido trabajar para mejorar la ciudad. Con nuestro trabajo diario de fiscalización, trabajamos para hacerlo posible.