De loteria i urbanitzar

Pablo Ruz, en un pleno.

Entre les poques maneres legals d’aconseguir diners d’un colp trobem les següents: que et toque la grossa de la loteria i el canvi de la qualificació d’uns terrenys de la teua propietat. En el primer cas, cal jugar i tenir sort; el segon és més determinista, la component d’atzar, tot i que present, juga un paper secundari. Per a l’últim escenari, sospite que s’ha de dissenyar una estratègia i tenir complicitats ideològiques en les altures. No cal dir que, si hi ha un canvi normatiu promogut per les administracions que estan per damunt del municipi, el camí es més fàcil.

A la majoria dels mortals, tant si són empresaris/es o treballadors/es, no els toca cap loteria al llarg de la seua vida, els cal pencar per a viure. Somniar poden somniar, però ben d’hora, cada dia i amb esforç renovat, han de tirar la faena avant.

Al meu alcalde, Pablo Ruz, no li agrada la Llei 6/2021 de la Generalitat de Protecció i Promoció del Palmerar d’Elx, tot i que el PPCV s’abstingué a les Corts. Ha manifestat el seu rebuig en diverses ocasions: «Y sí, vamos a reformar la ley y vamos a hacerla flexible en todo. En toda el área del entorno, porque es una barbaridad» (Ple de 27-11-2023); «la Ley del Palmeral es absurda por las tramitaciones que se deben de llevar a cabo para realizar actuaciones en la zona de amortiguación» (roda de premsa 20-02-2024), entre d’altres. Segons la llei esmentada, és igualment BIC i zona Unesco tant la llista del palmerar com la zona d’amortiment. El legislador ja preveia que, per a atorgar la màxima protecció als horts, calia delimitar al seu voltant una àrea tampó; de fet, a les Directrius Pràctiques per a l’aplicació de la Convenció del Patrimoni Mundial (Unesco) es parla in extenso de la zona d’amortiment dels patrimonis mundials, i, s’hi adverteix, que la modificació d’aquesta zona haurà d’obtenir l’aprovació del Comité de Patrimoni Mundial. Aquest concepte, zona d’amortiment, també s’aplica als espais naturals, per exemple ja la trobem en la Llei 11/94 d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana. Fa una funció clau, la zona d’amortiment, i és que, per a protegir el cor, cal començar per tenir cura de la pell. Requalificar en la zona d’amortiment perjudica el Patrimoni i, a més, el posaria en risc.

Al meu president de la Generalitat, Carlos Mazón, no li agrada el Pla d’Acció Territorial de la Infraestructura Verda del Litoral (Pativel), perquè «no es compatible con la llegada de inversiones» (4-10-2023). El PPCV ja anuncià que estudiaria «todas las vías para que no se aplique» (4-05-2018). El Pativel (Decret 58/2018) és un instrument supramunicipal per a protegir l’escàs litoral valencià que queda sense edificar. En l’actualitat està en vigor, tot i que amb una sentència en contra del TSJCV i un recurs pendent davant del TS. El proppassat divendres, el Consell anuncià l’exposició pública de l’avantprojecte de llei de Protecció i Ordenació de la Costa Valenciana (DOGV 31-05-2024) (protecció?). Així doncs, o el TS tomba el Pativel (fins ara hi ha dictades 16 sentències favorables al pla) o és el Consell que ho fa amb una llei, o ocorren totes dues coses alhora. En qualsevol cas, pretenen continuar amb «la ordenación», és a dir, l’ocupació del litoral. Fins ara, el litoral elxà, en particular, ha resistit les envestides d’alguns promotors, però crec que, amb els governants actuals, té els dies comptats. Et propose un exercici senzill, entra en GMaps i viatja per exemple de la Mata a Pilar de la Foradada, hi trobaràs tot el territori «ordenado». ¿És aquest el futur que volen per a tota la costa? Ara recorre de la platja del Tamarit fins a la desembocadura del riu Segura, aquesta façana del litoral està «no ordenada», ¿la llei de la costa valenciana «la ordenará»?

Com hem dit, per a canviar la qualificació urbanística d’un terreny cal la gràcia del governant, aquest ha d’anar per davant aplanant la senda legislativa, altrament s’incorreria en una il·legalitat. L’argumentari per a justificar determinades actuacions urbanístiques té diversos comodins, un dels més repetits és el de «la creació de riquesa i llocs de treball», només en el primer punt de l’exposició de motius de l’avantprojecte esmentat està repetit dues voltes. Això té fàcil contestació, per tant, no cal. ¿Què tenen en comú la «flexibilidad» en la zona d’amortiment del palmerar, que reclama l’alcalde, i les «inversiones» en el litoral del president? Sé que ja tens la resposta; no obstant això, vull recordar que Pedro Costa Morata ho tractà àmpliament en un llibre que el pròxim any compleix 40 anys, Hacia la destrucción ecológica de España (té un apartat amb el premonitori títol «El saqueo del litoral», p. 128). Malauradament, s’ha complit amb escreix el que l’enginyer i sociòleg advertí. I continuem sense fre pel mateix camí equivocat.