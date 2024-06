Contestación al PSOE sobre los presidentes de distrito

Junta de gobierno en La Foia cuando se aprobó dar una partida de 900.000 euros para impulsar la autogestión de los distritos / INFORMACIÓN

En una moción de censura que el PSOE le presentó al Gobierno de la UCD de Adolfo Suárez, un correligionario suyo, Alfonso Guerra, le dijo al Ministro de la Presidencia Arias Salgado: ”¿Cómo se puede mentir tanto sin sufrir interiormente?”. Pues que el Sr Héctor Díez se aplique el cuento ya que dice cosas que no son ciertas. Descalifica globalmente en plan catastrofista a las Juntas de Distrito que están empezando, metiendo a todos en el mismo saco. Dice que algunos presidentes solo van a los Plenos del Ayuntamiento a “hacer bulto y abuchear y servir de relleno en algunos actos institucionales”; también que cada Presidente ha cobrado en Mayo 420 euros brutos al mes, lo cual es difícil pues a mí no me han pedido ninguna cuenta corriente para el supuesto pago, que no se si lo aceptaré por motivos personales, pero que defiendo a quien lo acepte, porque es una compensación al gran esfuerzo que realizan. Yo pongo como testigos a los funcionarios de los negociados de Limpieza, Mantenimiento, Parques y Jardines, Participación Ciudadana y Contratación, para que le digan la gran cantidad de gestiones que realizamos, saliendo a veces a las 14 h del Ayuntamiento como me ha pasado a mí. Por cierto, no le he visto nunca hacer gestiones en esos lugares, ya que Ud a lo mejor que se dedica es a criticar al Alcalde, quien para dignificar a la oposición les dio infinidad de exclusivas, pero “de forment, ni un grá”.

Fruto de esas 41 deficiencias que observamos al día siguiente de constituirse nuestra junta y de la presión ejercida, ahí están la gran limpieza que se han realizado en los Huertos de la Virgen, del Beleto en el Raval, de los alrededores del Hospital, entre otros logros conseguidos. Huertos que llevaban muchos años sin limpiar y sin recoger las palmas, que se convertían en secas con el peligro que suponía…. También hemos conseguido que pongan papeleras en el Huerto frente al Hotel Milenio, ya que durante 8 años solo había una papelera en la que no cabían las bolsas con las cacas de los numerosos perros, y las colgaban en las tabalas de las palmeras, en todo un Patrimonio de la Humanidad. Y así una veintena de cosas más, pues como distritos solo podemos realizar gastos corrientes este primer año.

Otros artículos de Francisco Vives Rodríguez

En los próximos años se irán ampliando nuestras competencias, para poder ordenar también pequeños gastos de inversiones.

Dice el portavoz socialista que nos gastamos el dinero en Fiestas. Y yo le digo: ¿Le parece un despilfarro que el Distrito 1 colabore en los gastos extraordinarios de las Fiestas de San Juan, tan enraizadas en nuestra ciudad, donde su Comisión de Fiestas celebra su 70 Aniversario?.

Pronto se van a celebrar bastantes Plenos de las Juntas de Distrito donde se van a arbitrar los procedimientos para que todos los vocales puedan presentar sus iniciativas. Pero mire Sr Díez: Yo como presidente estoy elaborando por consenso con las AAVV del Raval, de la AAVV de la Zapatillera, de la AAVV de Portes Encarnades, el orden del día de ese primer pleno, que todos los vocales recibirán con 3 días de antelación, acompañados de los respectivos presupuestos para que se voten. Quiero agradecer a la Presidenta de la AAVV del Raval con quien me he reunido presencialmene y con continuos correos, su gran colaboración al Distrito 1. Su AAVV es maravillosa en cuanto a sus iniciativas que benefician al conjunto de los vecinos, hasta el punto que voy a afiliarme a su Asociación. Con ella he consensuado gran parte del orden del día, así como con los presidentes de las asociaciones antes citadas.

En fin, si Ud no aguanta que en virtud de la libertad de expresión, haya habido alguien de algún distrito que le haya abucheado en algún momento, puede escribir una carta, como ha hecho su señorito, diciendo que ”me abuchearán pero no me quebrarán”.

Termino diciéndole que por fin se han creado las Juntas de Distrito, que Uds no crearon en 20 años, como se les recomendaba desde la Ley de las Grandes Ciudades. No para estar al “servicio” del Sr Ruz, como Ud afirma con mala intención, sino para acercar más la Administración al ciudadano.