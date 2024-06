España merece más

El Parlamento Europeo se convierte en escenario de los debates televisados de las elecciones europeas de 2024. / DPA/ PHILIPPE STIRNWEISS

Vivimos tiempos convulsos, a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional, los que venían a terminar con la corrupción probablemente acaben por ella. El hedor que emite este Gobierno es ya insoportable. Los negocios de la esposa del señor Sánchez no hay conflicto que los tape, por mucho que se empeñen en crear cada día uno nuevo para intentar tapar las noticias y las filtraciones de los medios que no pueden controlar.

La semana pasada vimos cómo la noticia estrella del reconocimiento del estado Palestino se ha visto eclipsada por la condición de investigada por corrupción de la Primera Dama. Lo vimos también en la sesión de control, cuando a preguntas sobre la condición de la señora Gómez saltaban con la cantinela de la ultraderecha.

Además del conflicto diplomático con Argentina e Israel, intentaron crear otro más por haber llamado “fascista” a la presidenta Meloni. La misma presidenta italiana sobre la que la candidata Ribera, a la pregunta de si sería posible alcanzar pactos con los Conservadores y Reformistas, contestó que “depende de la aritmética”, por mucho que lo quieran negar. Y, mientras tanto, nuestro país hecho unos zorros.

La inflación y los impuestos se están comiendo los salarios de las clases medias, que son las que más sufren las subidas de impuestos. El Congreso de los Diputados ha aprobado la propuesta del Partido Popular de deflactar el IRPF, pero este Gobierno prefiere seguir recaudando. Los jóvenes cada vez son más pobres y un 30% viven en riesgo de pobreza o exclusión social, con unos salarios un 35% inferiores a la media. Las personas que no pueden pagar su factura eléctrica y que no pueden calentar su casa en invierno son cada día más: la pobreza energética ha aumentado un 138% desde 2008.

Pero lo importante es salvar la imagen de la señora Gómez y que el señor Sánchez siga en Moncloa. En esta legislatura, la única ley que han podido aprobar es la de la amnistía: la ley más corrupta de la democracia que les ha valido la investidura. El proyecto de Pedro Sánchez para el futuro de España es Pedro Sanchez. El futuro de los españoles les importa bien poco, sobretodo el futuro de aquellos españoles que se dedican a la agricultura.

Que la cabeza de lista del Partido Socialista, cada vez menos obrero, sea la ministra de Transición Ecológica que ha resultado ser la más dañina para el campo español es toda una declaración de intenciones sobre el futuro que quieren para nuestro país. Han sido 26 las veces que la señora Ribera ha recortado de forma totalmente arbitraria el trasvase Tajo-Segura, del que depende el levante español para regar los campos que abastecen a Europa de unos alimentos extraordinarios.

Pero el próximo domingo tenemos la oportunidad de contestar de una manera clara y contundente a las políticas de este Gobierno y a la corrupción que afecta al PSOE, al Gobierno y a Moncloa. La cita con las urnas con ocasión de las elecciones al Parlamento Europeo cobra ahora una importancia extraordinaria. Debemos elegir entre el proyecto de pobreza y corrupción que ofrece el PSOE y entre el proyecto del Partido Popular, que ha conformado una lista de expertos como Marián Cano, que conoce particularmente bien el sector del calzado y podrá articular medidas que lo ayuden mejor que nadie desde el Parlamento Europeo.

Porque España merece más que este Gobierno cercado por la corrupción, que no tiene respeto alguno por los ciudadanos al mentirles una y otra vez con los indultos que no iban a dar, el grupo de expertos de la pandemia que nos dictaba cuándo podíamos salir y cuándo no, la amnistía que a 21 de julio era inconstitucional y tres días más tarde ya no… y que insulta e intenta desacreditar a la justicia y a los medios de comunicación día sí y día también. El fango no puede ganar y, por eso, animo a todos a que voten el próximo 9 de junio.