¿Tú qué haces ante el racismo?

Son muchas las formas de votar racismo casi a diario. Si eres testigo de un comentario racista en cualquier grupo de WhatsApp en el que estés y callas, estás votando racismo, porque todos y cada uno de nosotros somos responsables de proteger la convivencia democrática.

Creo que empieza a ser preocupantemente habitual asistir a comentarios despectivos dirigidos a cualquier persona o colectivo que no sea, o no parezca, estrictamente español, blanco, católico y heterosexual. Ese desprecio, aparentemente espontáneo, no es fruto de la nada, más bien todo lo contrario. De hecho, no necesitamos hurgar mucho en el mundo de las redes sociales para encontrar innumerables influencers, pseudomedios de comunicación y todo tipo de cuentas dirigidas desde las granjas de bots, que hacen de la promoción del odio su negocio.

Muchos es los personajes que habitan ese submundo se jactaran de atreverse a decir lo que muchos callan, son los “sin complejos”, ¿les suena? Pues bien, esto no es un tema de complejos, es un tema de humanidad. Verdaderamente hay que carecer por completo de humanidad para gritar desde la tribuna de un mitin de campaña eso de “más muros y menos moros”. Quizás sea un grito de campaña que le permita a ese partido ganar unos cuantos votos, pero ¿se ha parado alguien a pensar el tipo de monstruo que están despertando? ¿Se han parado a pensar un solo segundo, cuáles pueden ser las consecuencias de esas palabras para un niño magrebí en su colegio, para una familia magrebí en su barrio? No, nadie parece haberlo tenido en cuenta, porque ellos no tienen “complejos”. ¿No será más bien que lo que no tienen es humanidad, empatía, respeto por las personas?

El resultado de todas estas maniobras y manipulaciones cristaliza en hechos concretos. Sin ir más lejos, recientemente, en uno de los grupos de WhatsApp de madres y padres de alumnos, tuve ocasión de leer como una de las madres atribuía, tranquilamente, todos los posibles problemas de seguridad en la madrugada de unas fiestas patronales a la presencia de “la gentuza de moros y gitanos”. Está visto que la condición de madre no lleva asociada una mayor sensibilidad ni una mayor empatía hacia nuestros semejantes.

Inmediatamente sentí la necesidad de exponer mi desacuerdo con el cruel comentario. No solo por lo injusto del mismo, sino porque además creo firmemente que cuando callamos ante semejantes ataques estamos siendo cómplices de una injusticia.

Ante mi queja por su comentario, esta madre, insistió en su desprecio hacia las personas árabes y de etnia gitana. Entró en una especie de bucle, haciendo continuas afirmaciones en las que atribuía a estas comunidades el origen de todos los males. Su verborrea, plagada de prejuicios y estereotipos no tenía fin. Y como ella probablemente es una de esas personas que piensa que no tiene complejos, ni tan siquiera se disculpó usando la recurrente frase de “yo no soy racista, pero…”

¿Qué mundo es este en el que una persona puede manifestar públicamente y por escrito su desprecio hacia otras personas sin que el resto les ponga la cara colorada? ¿de verdad vamos a callar ante el auge de los discursos supremacistas? No, callar no es una opción.

Callarnos es dar por buenas sus afirmaciones, es permitir que su odio ultraderechista arraigue en nuestra sociedad. Debemos tener presente que nuestro silencio únicamente contribuirá a que las personas señaladas sufran la presión de este racismo directo. Presión que en demasiadas ocasiones conduce a un estado de estrés continuo cuyas consecuencias son, entre otras, el empeoramiento de la salud mental (aumento de cuadros depresivos, alcoholismo, intentos de suicidio, etc.)

Es obvio que la extrema derecha ha decidido utilizar a su favor el atávico miedo y desconfianza hacia el diferente. Hay un claro interés por potenciar esos prejuicios para luego traducirlos en votos. Y es cierto, claro que no es siempre fácil entender a quienes proceden de culturas y tradiciones distintas, pero que nadie se equivoque, estos partidos que tanto desprecian a los inmigrantes, no vienen a resolver esos posibles roces de la convivencia, vienen a beneficiarse de esos conflictos para ganar peso político. Ellos jamás renunciarían a la mano de obra que los denostados emigrantes aportan, eso sí, los quieren sin derechos, bajo el plástico de los invernaderos, no sentados en la misma consulta del médico que ellos, no de compañeros de colegio de sus hijos. ¿Se le ocurre a alguien un planteamiento menos cristiano?

¿Dónde queda ahora ese Gran Jesús de piel canela, Jesús del Gran Amor, Jesús de los Pobres, que nos emocionó?

Acaso nadie recuerda Mateo 25; 40: "De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me hicisteis".

Pues bien, todo este racismo que algunos votan a diario con su palabra o con su silencio, se lo estáis haciendo a Jesús.

Pero volvamos a nuestra actualidad, el próximo domingo día 9, tendremos la oportunidad de decidir nuestro Parlamento Europeo. Del cual saldrá la nueva Comisión Europea, pues bien, de nosotros, de nuestro voto en la urna, depende que la próxima Comisión Europea sea un gobierno de la UE guiado por los valores del humanismo o un gobierno que dependa de los partidos xenófobos que hacen bandera de la persecución del diferente.

Y no es que la actual Unión Europea haya sido un paraíso para la inmigración. Nada más lejos, ya en 2016 la Unión Europea acordó con Turquía que retuviera a los migrantes en su territorio a cambio de cifras descomunales, evitando así su llegada Europa a las personas que huían de la guerra de Siria, o teniendo que hacerlo mediante mafias que les ponían en riesgo en medio del Mar. Aquel tratado se conoció de forma popular como El Pacto de la vergüenza. Somos muchos los activistas, de distintas ONGs, quienes vemos con tristeza el recientemente aprobado Pacto Europeo sobre migración y asilo, el cual no hace más que poner más trabas a las personas migrantes y facilitar su expulsión. Pero todo ello no parece suficiente para saciar la sed de sufrimiento ajeno de la extrema derecha. Siguen pidiendo más, siguen haciendo sonar sus tambores de guerra.

A riesgo de sonar sensiblera, he de decir que somos muchas las personas a quienes nos inunda el dolor al ver violentados los derechos humanos tan básicos. Derechos como ser rescatados de una embarcación a la deriva en vez de ser acosada y hundida por las autoridades fronterizas europeas. Nos duele, sí, porque como dice mi amiga María: “humanos somos todos”.

Ante la reciente aprobación del mencionado Pacto, muchas ONG del Estado español salimos a la calle para manifestar nuestro descuerdo. De esa movilización surgió una Coordinadora Estatal de la Sociedad Civil Contra El Pacto, pero también es cierto que han sido demasiadas las ONG que han mirado para otro lado. No sabemos ni hacia donde porque no las vimos, en un momento tan crucial para la humanidad.

Desde nuestro punto de vista, pagar el lucrativo negocio de la industria de la vigilancia en las fronteras no es la solución, como ya hemos visto en Turquía y ahora veremos en Egipto con las personas de Palestina. Esa apuesta política y económica, la llamada externalización de fronteras, es solo una entre las diez barbaridades que la Unión Europea propone, y así de paso vamos sosteniendo regímenes autocráticos y tiranos.

No sé por qué la ultraderecha no pone un link en sus discursos antiinmigración donde te lleve al número de refugiados, desplazados, desaparecidos, torturados y vejados por tantas diversas condiciones como matrimonios forzados, violencia de género, condición sexual, mutilación genital, conflictos bélicos o guerras... Pues por eso hemos llegado a un momento tan frágil de conciencia que es más fácil aplaudir el racismo que gestionar la realidad con enfoques posibles y positivos de acogida. Y como dice Ángela Davis, en una sociedad racista no basta con no ser racista. Hay que ser ANTIRRACISTA.

Ni calles ni desaparezcas, hazlo por ti.