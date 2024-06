El doble rasero del CGPJ

. / INFORMACIÓN

Tiempo le ha faltado al interino órgano de gobierno de los jueces para convocar una reunión extraordinaria en la que abordar los supuestos ataques a la independencia judicial por parte del presidente del Gobierno y de otros miembros del Ejecutivo a raíz de sus manifestaciones acerca de la sui géneris instrucción que está llevando el no menos singular juez Peinado sobre la mujer de Pedro Sánchez.

Nada tendría que objetar al cónclave de la comisión permanente, por muy deslegitimado que esté no solo este órgano, sino el CGPJ en pleno, de no haber presenciado en más de una ocasión cómo, ante situaciones graves imputables al quehacer de un miembro de la carrera judicial que realmente afectan al correcto funcionamiento de Justicia, el gobierno del Poder Judicial se ha puesto de perfil, cuando no ha optado por mirar hacia otro lado.

De magistrados que se han trasladado dejando centenares de sentencias por poner sin que desde Madrid se haya movido un dedo hasta que la inacción era ya un clamor sabemos mucho por estos lares sin que casos como estos sean, ni de lejos y pese a lo que conllevan esas demoras, los más sangrantes.

A nadie que conozca de cerca la realidad judicial de Alicante se le escapan situaciones por muchos conocidas, incluido el CGPJ, en las que profesionales con dolencias diagnosticadas incompatibles con el correcto ejercicio de la magistratura han estado y están decidiendo sobre vidas y haciendas, que no es moco de pavo.

Y ahí siguen, camuflándose las disfunciones en cambios de destino que únicamente contribuyen a extender un mal que, per se, es motivo más que suficiente para que el Consejo actuara. Si de verdad le importara que la Administración de Justicia funcionara, claro.