Libres sin alas 

Mónica López en "Carmen, nada de nadie" / Sergio Parra

No es frase mía, forma parte de " España Camisa Blanca de Mi Esperanza ", una bella y descriptiva canción del cantautor Víctor Manuel a la que Ana Belén le puso la voz y el alma, y que suena en mi cabeza mientras sigo desde el proscenio del Teatro Principal de Alicante la función teatral -" Carmen, nada ni nadie "- escrita por Francisco M. Justo Tallón y por Miguel Pérez García, dirigida por Fernando Soto.

Carmen Diez de Ribera, existió. El escritor Francisco Umbral la llamó "la musa de la transición". Algunos recuerdos vividos de aquellos momentos de mi precoz juventud, y de las primeras manifestaciones legalizadas o no, que, gracias a mi mejor escuela de vida, la revista Cambio16, pude observar muy de cerca, y a ella admirarla.

Carmen, un día como hoy estaría haciendo campaña para las elecciones del próximo domingo. Eurodiputada en las elecciones del 10 de Junio de 1987 por CDS, y dos años después el 15 de julio de 1989, y el 12 de Junio de 1994 por el PSOE. Fue la primera mujer que ejerció de Jefa del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez.

Su vida personal estuvo marcada por la doble moral de un país que permitía a la aristocracia imponerse a la genética, y tuvo que renunciar al amor por enamorarse de quién era su hermano, lo que no la impidió reivindicar la libertad de quienes, por diferentes razones a las suyas, nacían sin ella.

En la misma representación el autor pone en boca de Carmen la visibilidad de una España llena de "bastardos" y "traidores".

Con la valentía de quien puede permitírselo, y arriesgando la reputación familiar, fue tan esencial en la transición española, como intencionalmente olvidada.

El autor le concede a ella la capacidad de predecir el futuro, en donde queda claro que "el poder" cambia de nombre, pero siempre está en las mismas manos.

¿En qué partido político estaría hoy Carmen Diez de Ribera? ¿Y a qué partido político votaría el próximo domingo 9 Junio ?.

Yo tengo un candidato preferido, va en el cuarto lugar de una lista en la que debería ser el primero, y tal vez por ello es difícil que vuelva a ser eurodiputado en estas elecciones, a pesar de su permanente compromiso defendiendo los Derechos Humanos, y de ser honesto, coherente y buena persona ( "Se devorarán entre ellos mismos" lo dice Mónica López en su papel de ella, y así está siendo).

Paso la fotografía de "mi elegido" a algunos/as de la agenda telefónica, por supuesto filtrando amigos para no ofender, pero son aquellos, y aquellas que en un pasado reciente estuvieron en ese lado de mi ¨predilecto¨, quienes me aseguran que "no votarán" o lo harán por "el útil"... Y siento una profunda tristeza, posiblemente por mí misma, entendiendo y lamentando a la vez el avance de "la extrema derecha".

Me abstrae de mi viaje al pasado el ruido ensordecedor de los muchos, y de unas cuantas, que gritan con euforia (sin reparar en el tímpano ajeno). Ha ganado algo, al parecer muy importante: el Real Madrid.

Ese algo, (me informo) es "La Champions" o dicho de otra manera "La Copa de Europa", y se ha jugado en Londres (que ya no lo es), me explica quién sabe, y es que lo deportivo tiene otro tipo fronteras.

Pero lo que yo me pregunto es si el resultado estadístico del "desinterés" por el progreso europeo que demuestran las amistades de mi agenda, guardará alguna relación con los seguidores de ese trofeo que invade la Plaza de Cibeles en Madrid, o si simplemente, los españoles, y las españolas del 2024 tenemos, cómo dice la canción "libertad, pero no alas", o dicho como antes, lo nuestro es "pan y circo".

*María Dolores Padilla, gracias por programar teatro, en El Teatro Principal.