Begoña Gómez, la mujer del Presidente del Gobierno. / Europa Press

Tengo para mí -y es solo una suposición basada en la epifanía que viví en el Tíbet cuando estaba empoderado en la reencarnación del Yeti- que la victoria del Real Madrid en la Champions haciéndose con su decimoquinto título (quinceavo es propio de la Portavoz del Gobierno y de Pachi López), no le ha sentado bien al gobierno de Sánchez ni a sus socios. Eso de que un equipo español y sus miles de seguidores vayan por Londres y llenen las gradas de Wembley con banderas españolas gritando “que viva España”, sin causar desórdenes, y siendo el equipo del “régimen”, ha ido demasiado lejos. Y para colmo de males, viéndolo 400 millones de personas en todo el mundo. Lo suyo habría sido un equipo cuyos seguidores desplegaran en el estadio una pancarta con el lema “Cataluña is not Spain” y “Freedom for Cataluña”, con la figura recortada al fondo del mártir Puigdemont haciendo autostop escondido en el maletero de un coche. Y, además, sin ninguna bandera española (o en todo caso quemándolas) y exigiendo los aficionados la carta del pub de las “pintas” en catalán. Es posible que la UEFA haya hecho coincidir deliberadamente la final de la Champions -sabiendo que la ganaría el Madrid- con las elecciones europeas para interferir en ellas, pero esa suposición también viene del Tíbet. Habría hecho bien Sánchez en escribirle a la UEFA una de sus famosas cartas pidiéndole retrasar la fecha de la final para evitar el fango de la fachosfera.

Porque mientras la ciudad vota elecciones europeas mutadas en un plebiscito nacional que podría utilizar Sánchez -según los resultados- para validar la amnistía y los escándalos de presuntas corrupciones que acorralan a su gobierno y a su esposa (con la presión que ello supondría para los jueces), la Policía Judicial toca el timbre de Moncloa para notificarle personalmente a Begoña Gómez que está citada el día 5 de julio en el juzgado para declarar como investigada por los presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Al conocerse la noticia, y antes de que se juegue la final, Sánchez redacta otra carta personalísima de contenido melodramático que envía a las redes sociales (¿no es ahí donde se esconde la fachosfera mediática?) para explicarles, entre otras afectadas sensibilidades, que le “resulta extraño” la citación de su esposa a cinco días de las elecciones, y por eso, para que el fascismo que le persigue no se salga con la suya, pide el indulto de los votos. Y envía la epístola a los españoles por medio de redes sociales porque es allí donde radica la soberanía popular, no en frivolidades como el Parlamento o la comparecencia ante los medios de comunicación y con preguntas, una moda ésta que solo se estila en países democráticos.

También la prensa internacional conoció y se hizo eco del caso de Begoña Gómez que salpica a su marido Pedro

Pero no ocurrió así con Ábalos cuando estalló el caso “Koldo”, porque a este PSOE fagocitado por don Pedro le faltó tiempo para exigirle al exministro y exsecretario de Organización -que ni tan siquiera estaba citado a declarar- la entrega de su acta de diputado dejándolo caer en el abismo sin atisbo de piedad ni presunción de inocencia. Por “responsabilidad política”, dijeron los palmeros de Sánchez, tan agradecidos de estómago que son. Su jefe, el “puto amo”, no escribió ninguna carta al otrora íntimo nazareno de la cofradía sanchista. La misma dimisión, por cierto, que exigió Sánchez a Isabel Díaz Ayuso en el caso de su pareja, y a otros dirigentes del PP. Y, como en la final de la Champions, además de los espectadores del estadio, también la prensa internacional conoció y se hizo eco del caso de Begoña Gómez que salpica a su marido Pedro. Para algunos despistados y despistadas, para que quede constancia en el tablón de honor de esta memoria democrática tan selectiva, viene al discurso recordar que ninguna de las esposas de los presidentes del Gobierno de España desde la Democracia (Suarez, Calvo Sotelo, González, Aznar, Zapatero y Rajoy) fueron llamadas a declarar ante un juzgado como investigadas. Y los jueces de entonces seguían siendo eso, jueces, como los de ahora.

De verdad, si a estas alturas del curso por correspondencia que imparte, sin catedrática, la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad del Tíbet, no podemos colegir que las actividades desarrolladas por Begoña Gómez -que por extensión y contracción afectan a su marido Pedro Sánchez- resultan altamente dudosas en lo ético y lo estético, o bien confundimos Tíbet con Nepal, o el grado de ceguera colectiva es, como dicen los modernos, para hacérselo mirar. Máxime, cuando Pedro y Begoña recurren al más bananero de los populismos buscando que los “votos” oculten las cicatrices dejadas por una frenética utilización del “bótox” cuando la estética de la sospecha hizo arrugas en la carne. Algo que hoy está siendo investigado por un juez cuya instrucción avalan tres magistrados de la Audiencia Provincial. Ello, sin perjuicio de la oportunidad de la fecha señalada por el juez, asunto nada pacífico (véase la defensa que de la actuación del juez hacen el Foro Judicial Independiente, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, y del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura).

Por cierto, nada nuevo. El exjuez Garzón, condenado por prevaricación y expulsado de la carrera judicial, lo hizo pocos días antes de las elecciones gallegas y vascas de 2009. Así lo recogía El País: “La investigación de Garzón alcanza el corazón de las finanzas del PP”. “El juez implica al tesorero del partido, el senador Bárcenas”. Zapatero y Rubalcaba salieron en defensa de Garzón ante el proceso de “amedrentamiento e intimidación” que estaba sufriendo el juez por parte del PP. ¿Les suena? Por otro lado, también conocía Pedro que su mujer estaba siendo investigada y sin embargo escribió la primera carta ocultando el dato. Es más fácil deducir que el juez ha dictado su resolución con criterios estrictamente jurídicos, que creerse que Sánchez no ha abierto la crisis diplomática con Israel y Argentina con el objeto de tapar los nubarrones que se ciernen sobre La Moncloa y para influir en la campaña electoral.

En tiempos de concordia, de progresismo democrático, de hermanos con hermanas, la vicepresidenta y candidata del PSOE a las europeas, Teresa Ribera, sentenció en el mitin de Benalmádena “No pasarán”, como dijo La Pasionaria en la Guerra Civil. Qué decepción democrática: mirar hacia el futuro y encontrarte con el pasado en plena guerra civil. A más ver.