Imagen de jovenes estudiantes con adicción a las pantallas. / INFORMACIÓN

Es preocupante la gran cantidad de casos relacionados con la delincuencia sexual que se están cometiendo por internet, desde agresiones sexuales por medio de la sextorsión al apoderarse los autores de los contenidos del ordenador de las víctimas, que generalmente son menores, y extorsionarles con divulgar sus secretos en redes sociales para que practiquen sexo on line con los autores.

De igual modo, los que utilizan internet para, aprovechándose de la inocencia de los menores que empiezan a utilizar las redes sociales, les engañan haciéndose pasar, también, por menores y llegar a contactar con ellos para tener relaciones sexuales, lo que ha llevado a que internet se convierta en un lugar idóneo para los depredadores sexuales para llevar a efecto todo tipo de prácticas delictivas sexuales.

Es por ello por lo que la principal vía para luchar contra la delincuencia sexual por internet es la publicidad institucional de las Administraciones públicas. Y ello, en razón a que habría que hacer un esfuerzo específico para publicitar a los menores de edad, sobre todo, que deben desconfiar de quienes contactan con ellos por internet y que los progenitores controlen los accesos a redes sociales de sus hijos para evitar este tipo de casos.

Los padres y madres deben, pues, estar atentos a con quién contactan sus hijos, sin que ello se entienda como una intromisión en la intimidad de sus hijos e hijas, sino un refuerzo en el ámbito de protección que los progenitores deben llevar a cabo. Pero en cualquier caso, si al final son víctimas es preciso que se articulen las vías informativas para que los menores sepan qué se puede hacer cuando sean víctimas de este tipo de hechos. Porque el principal problema de la ciberdelincuencia sexual es el de la ausencia de información de las víctimas acerca de lo que pueden hacer cuando lo sean, ya que se encuentran en un cerrado túnel del que no pueden salir cuando han entrado en el mismo y se encuentran con la victimización de los autores.

Por ello, los expertos sobre este tipo de delincuencia ponen el énfasis en los siguientes aspectos que se deben destacar en la ciberdelincuencia. a.- Se lleva a cabo con víctimas adolescentes aprovechando la especial vulnerabilidad de las mismas y su casi nula capacidad de reacción o de defenderse de esta presión extorsionadora del autor de la sextorsión. b.-El autor ha recibido imágenes de contenido sexual de las víctimas por distintos canales y ejerce presión psicológica y coerción sexual sobre ellas para que estas tengan sexo on line con ellos, lo que introduce a estas en un círculo del que no pueden salir. c.- Este tipo de situaciones han llevado a muchas víctimas menores a llegar a pensar en el suicidiocomo forma de salir del problema. d.- Las víctimas llegan a aceptar el chantaje para evitar que sus padres no lleguen a tener conocimiento de las imágenes de ellas comprometedoras, y tampoco su entorno si las mismas son difundidas on line, como les amenaza el sextorsionador si no accede a tener sexo on line con ellos. e. La prolongación en el tiempo de la sextorsión agrava la situación de una víctima que no ve fin a estos hechos en los que está acosada para llevar a efecto sexo on line bajo la amenaza de que difundirá las imágenes de ella que posee. Pero las víctimas deben ser conscientes de que las extorsiones no terminan nunca. La extorsión y sextorsión no tiene fin. f.- Incluso la extorsión puede manifestarse exigiéndole que le mande más imágenes o video aparte de las que posee el autor, lo que agranda el material que tiene para chantajearle. g. Las víctimas tienen un permanente miedo a que sus padres o amistades conozcan sus imágenes sexuales si se niega a seguir con la presión del sextorsionador, y ello supone una jaula de la que no pueden salir, ya que, por un lado, quieren acabar con esa situación, pero, por otro lado, van agravando el problema. h.- La vulnerabilidad de las víctimas les convierte en más vulnerables ante esta situación prolongada en el tiempo.

Así las cosas, la delincuencia sexual es una amenaza y una realidad que nos sitúa en unos porcentajes en los que el 70 % de las víctimas son adolescentes, y en la mayoría de los casos las víctimas son mujeres. Por ello, la mejor solución pasaría por el “intervencionismo” de la Administración mediante la divulgación de folletos informativos por los que debería informarse acerca de los riesgos de internet de cara a los delitos que se cometen, y qué advertencias y precauciones deberían observar los adolescentes en estos casos para evitar caer en las “trampas” de los ciberautores.

Por ello, una buena información acerca de cómo actuar usando los menores internet siempre es una herramienta preventiva de indudable eficacia para evitar la victimización sexual de los menores de edad.