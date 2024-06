La Ocupante y Rubiales

Rubiales vuelve a acusar a Jenni Hermoso de cambiar su versión sobre el beso

─Hola Pa. He estado siguiendo las peripecias de una individua que habita España. Le llaman la Beyoncé de Menorca porque se presenta de esta guisa: «Les voy a presentar un chalet que me he abierto... cuatro habitaciones. Que ni Beyoncé». «Tengo cinco niños». «Fuera de la ley, claro que está (lo que hago)». «No me pueden echar». La señorita en cuestión va cubierta con tatuajes en muñecas y antebrazos, y posa junto al chalet que ocupa –de un valor de 670.000 euros─, y un BMW azul claro.

─¡Santa madona!

─Pues resulta que esta señora, que junta 1.500 euros mensuales en subvenciones, ha sido sorprendida conduciendo su BMW sin carné y ha dado positivo en test de cocaína. Y ocupa dos chalets de lujo, uno para diario y otro los fines de semana.

─Realmente singular el asunto.

─No hay país en Europa donde esté ocurriendo lo que sucede en España. El año pasado, según el ministerio del Interior, hubo 15.289 infracciones penales relacionadas con la usurpación o el allanamiento de inmuebles. El récord: Cataluña, con 6.258. Casi el triple que el segundo, Andalucía, 2.331. Cuatro veces más que Madrid. Se supera largamente las 120.000 en la última década... La gente solo lo entiende cuando le sucede.

─¿Y no pasa nada?

─Bueno… se puede denunciar la ocupación, pero los jueces tienen las manos atadas con el concepto de vulnerabilidad. Los desalojos son dificilísimos, de hecho muchos jueces se quejan de la escasez de posibilidades legales para evacuar a esta gente de las casas ajenas.

─Y, sin embargo, leo en el diario que La Fiscalía pide dos años y medio de cárcel y una indemnización de 100.000 euros para el señor Rubiales por el caso del beso a la futbolista del combinado femenino Jennifer Hermoso, etiquetando aquel beso como agresión sexual.

─En otras palabras: Tú puedes ocupar durante años una propiedad ajena que nada sucede, pero si se te ocurre darle un beso ante las cámaras de todas las televisiones –lo que supone evidente escasa intención de agresión─ puedes acabar en la trena.

─¡Bienvenido a la España de 2024!

─Leo además que en España hacen falta 20.000 conductores de camión y 2.300 de autobús. Y que falta personal en la hostelería, concretamente más de 40.000 personas.

─Así es. Un camarero cobra unos 1.200 euros con jornadas de 8 a 10 horas. Condiciones que provocan que los empleados apenas duren meses y que haya un recambio intenso de esos puestos de trabajo.

─Es comprensible. Pero entonces, ¿no se debería luchar para mejorar las condiciones laborales de esos colectivos y hacer los puestos de trabajo más atractivos?

─Quizá. Pero la opción B es dar subvenciones a diestro y siniestro.

─Eso es poco eficaz desde el punto de vista social. Sobre todo porque desincentiva el esfuerzo y la ambición por mejorar de los ciudadanos, que se conforman con la paguica en vez de levantarse cada mañana dispuestos a trabajar duro para avanzar.

─Si además pueden ocupar un par de chalets…

─Será más ineficaz, pero crea una red de paniaguados agradecidos al partido en el gobierno que los transforma en infantería militante y votantes fieles e inquebrantables.

─Ah… no había yo caído…

─Pues creo que otros sí se han percatado. Porque una cosa es luchar contra la desigualdad y otra muy diferente desincentivar el esfuerzo, que es, sin duda alguna, el único ascensor social útil.