La palabra toponimia proviene del griego topos (lugar) y nimia (nombre). Se ocupa de investigar el origen, significado y tratamiento de los nombres geográficos. La toponimia está fuertemente ligada a la geografía, la historia y la cartografía, ésta última encargada de incorporarlos en las cartas náuticas y mapas.

Hace unos días, viajando desde Santiago a Molina (comuna de la provincia de Curicó que se encuentra ubicada en la Región del Maule) me encontré un cartel en la carretera que decía PEOR ES NADA. Le acompañaba una flecha que indicaba la salida hacia ese lugar. Pregunté si era la denominación de una localidad y, tanto Lucía como Valeria, me respondieron afirmativamente. Expresé mi sorpresa y pregunté si se sabía el origen del toponímico. De inmediato, mi querida Vale, con su eficiencia habitual, leyó en su móvil el resultado de la búsqueda: Cuenta una leyenda de finales del siglo XIX, que la hija de un poderoso terrateniente, al recibir su herencia, obtuvo el terreno más pequeño en comparación a los de sus hermanos. Resignada, la joven dijo: PEOR ES NADA. Una actitud sensata, optimista y pragmática, pensé, había dado el nombre a la localidad chilena.

El pueblo tiene hoy 1900 habitantes. Me hubiera gustado seguir la dirección de aquella flecha y detenerme en la localidad para dialogar con su alcalde y con sus habitantes.

- ¿Qué piensan del nombre de su pueblo?, les hubiera preguntado

No sé si los habitantes de la localidad, conocedores del origen de su nombre, participan de la filosofía de su fundadora. O, si no lo conocen, quieren hacer honor al contenido semántico de la expresión. Es mejor tener algo que no tener nada. En el fondo es un planteamiento optimista, que confiere valor a lo que se tiene.

Esas características de las personas de una zona geográfica siempre me han parecido generalizaciones gratuitas: los catalanes son avaros, los aragoneses son tercos, los andaluces son vagos, los peor…

Se cuentan chistes al respecto, que no pasan de ser más que bromas, unas simpáticas, otras, quizás, ofensivas.

Cuentan que, al fallecer la esposa de un catalán, el marido acudió al periódico para poner una esquela. Cuando le dijeron cuál era texto que deseaba publicar, dijo:

Marta, muerta.

Pensando el director del periódico que había elegido un texto tan breve por ahorrar, le dijo que el precio era igual por dos palabras que por cinco. Por el precio mínimo podía escribir cinco palabras. El viudo se quedó pensando unos segundos y dijo:

Siendo así ponga estas cinco palabras: Marta, muerta. Vendo Seat Panda.

No creo que existan estas características sociológicas. En todos los sitios habrá avaros y tercos y vagos…. Me contó la Ministra de Educación de Bolivia en una cena celebrada en la ciudad de Potosí que los habitantes de la ciudad tenían fama de ser muy pesimistas. Tanto, dijo, que se les ha acuñado el siguiente dicho:

- Cuando un potosino se desmaya, no vuelve en sí, vuelve en no.

Pues bien, creo que en la ciudad de Potosí habrá pesimistas y optimistas como en cualquier otra ciudad del mundo.

No se sabe muy bien dónde radica la lógica de las atribuciones; se desconoce si son fruto de la geografía, de la historia, del clima, de la economía, de la cultura o de las tradiciones…También podrían explicarse como profecías de autocumplimiento. La profecía de un suceso se suele convertir en el suceso de la profecía.

Si así fuera nos interesará adjudicar aquellos nombres que tuvieran un significado estimulante. De este tipo: Todo es para bien, Más vale tarde, Haz bien y no mires a quién, Obras son amores, Sí se puede, La vedad os hará libres, Querer es poder, Juntos podemos…

Lo que me hubiera gustado escuchar en la campaña electoral a las elecciones europeas es qué Europa quieren construir los candidatos. Si tuvieran que reflejar este sueño en un nombre, ¿cuál elegirían? ¿Mejor todos juntos, La casa solidaria, Cuidar a los necesitados, Las niñas primero…? ¿O, más bien, Cada uno a lo suyo, Sálvese el que pueda, Ganar a los otros, Ande yo caliente, Capitalismo salvaje, Fuera inmigrantes, No hay violencia machista, No existe el cambio climático, Privaticémoslo todo…?

Mañana se celebran las elecciones europeas. Me gustaría que los resultados permitan formar un gobierno de corte progresista, un gobierno que marque el camino hacia la solidaridad, la preocupación por el bien común, por la garantía de los derechos de todos y de cada uno de los ciudadanos de la unión. Me gustaría que los resultados permitan caminar hacia una Europa más democrática ante el avance insoportable del fascismo.

Deseo conocer qué Europa quieren los candidatos y las candidatas. A eso debería dedicarse la campaña. Pero no.

La candidata del Partido Popular, Dolores Monserrat, en el programa de Esradio, que dirige Jiménez Losantos tenía la única obsesión de mostrar ante el líder mediático su furor contra la izquierda. “Hemos denunciado y hemos denunciado y hemos denunciado…”, repetía una y otra vez. “¡Lo hemos denunciado todo!”, decía con entusiasmo, conquistando la anuencia del entrevistador. “Hemos denunciado la infame ley de amnistía”, “hemos denunciado el “manoseo” (¿qué es eso del manoseo, señora Monserrat?) de las instituciones, hemos denunciado el señalamiento (¿qué es eso del señalamiento, señora Monserrat? de los jueces y de los medios de comunicación, hemos denunciado la corrupción (¿qué corrupción, señora Monserrat?) del presidente y de su mujer… Ni una propuesta, ni un avance, ni un programa de trabajo, ni un camino de progreso… Tengo la impresión de que repiten consignas sin entender lo que dicen. Para hablar de alguien habrá que señalarlo. ¿Ustedes no señalan al presidente del gobierno?, ¿no señalan a su esposa?

El presidente del PP pide la respuesta coral de los asistentes a un mitin celebrado en Extremadura: ¿El puto amo? ¡Nooo! Bonita forma de llamar al presidente del gobierno. Nada, que de Europa no dicen nada.

El alcalde de Madrid compara al presidente español con Donald Trump y le acusa de populismo. Pero, ¿qué dice el señor Almeida del proyecto que tienen para Europa? Ni una palabra.

La señora Ayuso, que siempre se lleva la palma de la falta de cordura, dice que estas elecciones deberían servir para echar a Sánchez de la Moncloa, ¿Son para eso las elecciones europeas?

Se diría que el PP celebra con alborozo cualquier indicio de corrupción que pueda aparecer en la vida de Begoña Gómez. No odian la corrupción. No les duele. La celebran. Les conviene. Qué entusiasmo en las acusaciones.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid aprueba, contra el criterio de la Junta Electoral Central, reuniones delante de Ferraz para que recen los convocados el Santo Rosario pidiendo no sé qué favores a la Virgen María. Un acto claramente político autorizado en el día de reflexión y en el mismo día de las elecciones. ¿No se puede criticar a los jueces? ¿No se puede acusar a un juez de comportamientos electoralistas? No digo que sea solo un derecho ejercer la crítica. Es también una obligación de la ciudadanía. Los jueces no pueden tener patente de corso.

Me gustaría que los candidatos nos digan qué Europa quieren construir, por qué y para qué quieren ir a Bruselas. Pero parece que el PP solo tiene una pretensión en estas elecciones: acabar con Sánchez y con el gobierno socialista.

Me gustaría conocer hacia dónde va la flecha que me encuentro en el camino, hacia dónde pretenden llevarnos cuando nuestros votos les den el poder para hacerlo. Me preocupa que la derecha y la ultraderecha nos lleven a una Europa menos solidaria, menos abierta, menos igualitaria, menos libre, menos pacífica, menos preocupada por los derechos de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de los 27 países de la Unión.

Cuando leí el cartel en la carretera que dirigía a la localidad PEOR ES NADA, tuve el deseo de cambiar el rumbo y de acercarme a sus gentes. Ahora me gustaría leer el cartel a donde nos quieren llevar los partidos que se presentan a las elecciones. Ayer vi el debate íntegro de los nueve candidatos en Televisión Española. Algunos han equivocado la campaña. No nos dicen nada sobre la utopía que desean construir en Europa. Solo saben decir que un prófugo de la justicia ha negociado una ley, que hay sospechas de corrupción sobre la esposa del presidente y que sería estupendo que un fracaso en las elecciones hiciese saltar a Sánchez de presidencia del gobierno. Votaré a quien me señale el camino para construir una Europa mejor.