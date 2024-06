El retorno de los espectros

Camps en À Punt / LEVANTE-EMV

En ésta, nuestra Comunidad, vamos de susto a muerte gracias a algunos de los maravillosos dirigentes a los que encumbramos. Es milagroso que nada saltara por los aires, ni se tuviera que aplicar el 155 o intervenir la autonomía después de Camps y sus compañeros mártires, lo que dice mucho y bien de la ciudadanía. Hay que tener morro para reclamar ahora un puesto en la historia y en el futuro cuando al que era MH le floreció la corrupción en su entorno como las amapolas en los trigales. Ah, ¿que él no se enteró, y ha quedado demostrado, porque los jueces le han absuelto de “quedarse cuatro trajes”, mientras condenaban a todos los suyos, que además habían reconocido el delito…? Bueno, me da pereza escribir otra vez de jueces y leyes y sentencias. Ustedes disimulen.

Va a ser divertido ver cómo gestiona este entuerto el PP, sobre todo teniendo en cuenta que fue el propio partido quien tiró a Camps por un barranco, antes de que les contaminara. Ahora, que es inocente como una lechuga, por más que no tuviera más que ranas en su entorno (Ay, Esperanza, otra que tal baila), se pide volver al puesto que tuvo ahí. Quizá debería cederle el sillón Mazón y retrotraer el pasado hasta el momento en que, en un almuerzo de empresarios al que asistí, en un hotel de Valencia, Zaplana dice “éste es mi hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd”. A los postres ya se había arrepentido. Algunos de esos prohombres pusieron el grito en el cielo, pero por lo bajinis, tenían mucho miedo al capo, que en aquel entonces veía con opciones su camino a la Moncloa. A Camps, al que no conocía nadie, por lo menos en Alicante, le bautizaron esa sobremesa como el cochero de Drácula, no digo más. Soy testiga y no puedo mentir, ya me gustaría señorito.

No estaría mal volver a los diecisiete después de vivir un siglo, regresar a la casilla de salida, que Camps volviera a ser presidente y poder pedir consejo a alguno de los que estaban en esa comida en 2003. En el viaje de vuelta, en el coche, “Moscú” me comentaba que si Eduardo creía poder manejar a Camps con un mando a distancia desde Madrid iba listo. También coincidimos en que el nuevo presidente iba a ser flor de un día, o de dos, y veintiún años después aún sigue, para terror de los suyos.

Ahora, en esta noche de walpurgis, en la resurrección de los zombis, puede que los que se creen muy vivos hayan sentido un escalofrío en sus espinazos. Y ese reciente almuerzo Camps-Zaplana es de aquelarre, les faltó Rita y Cotino, ambos fallecidos, aunque tampoco me extrañaría que les hubieran invocado con una ouija o con una queimada, rito en el que era experto mi querido Vázquez Novo. Por cierto, que los dos ex presidentes se junten tiene más miga de la que parece y deja boquiabierto a gran parte de su partido, porque es como juntar agua y aceite. Aunque, bien mirado, los enemigos de tus enemigos son siempre tus amigos.

Mazón tiene un problema gordo. Por si no tuviera bastante gente presionándole, especialmente la ultraderecha de la que depende su futuro, sólo le faltaba tener a Camps reclamándole qué hay de lo suyo. Si Zaplana se salva, por uno de esos misterios judiciales, ya no te quiero ni contar. Al fin y al cabo, él está criado a sus pechos, es sangre de su sangre, zaplanista hasta la médula, y con Camps puede hacerse el loco, pero con Eduardo… Me imagino que el MH y los suyos estarán haciendo una Novena pidiendo la gracia de que por favor le condenen, aunque suspendan su entrada en la cárcel, que tampoco hay que exagerar.

Siempre he pensado que los fantasmas vuelven más pronto o más tarde y si tienes esqueletos en el armario, cuidadín cuidadín, porque no hay pozo bastante profundo donde enterrarlos. En el retorno de los espectros hay más de película de ficción que de materialidad posible, pero no conviene confundir el cine con la realidad. Más de uno se ha pegado un susto de muerte al ver aparecer en un callejón oscuro al fantasma de las navidades pasadas. No es tan raro que el Comendador se presente a cenar si Don Juan comete el error de emplazarle, porque quien dice no tener miedo a los espectros no calcula que los espectros tampoco se lo tienen a él.

Definitivamente Mazón debería cederle el puesto y echarse a un lado. Siguiendo la doctrina jurídica del árbol envenenado, si los motivos por los que le hicieron dimitir (ojo, los suyos, no el enemigo), el árbol, estaba corrompido, los frutos que se derivan de él también están contaminados y para ser justos debería entrar en el Palau bajo palio. Ya tardan.

Aunque, ahora que lo pienso, hay otra opción: el triunvirato. Hay precedentes como el de Julio César con Pompeyo y Craso. Aquí podríamos tener uno con Mazón, Zaplana y Camps. No será una delantera como la que alineará el Madrid con Vinicius, Mbappé y Bellingham, pero tendría su morbo.