Urnas y providencia

Elecciones europeas

Como soy del plan antiguo todavía me escandaliza que en las campañas, jornadas de reflexión y de votación, puedan hacerse cosas que alteren la normalidad del sufragio. Soy de la época en que pensábamos que las normas electorales requerían de interpretaciones estrictas porque ahí nos iba la consolidación democrática; y prudencia de los sujetos activos en el proceso. Soy de la época, en fin, en que cada campaña era vivir en un ay por si ETA decidía participar. Muchos parecen que han olvidado eso. Decir que los jueces hacen cosas de juzgado de guardia no es una paradoja, es una redundancia. Quizá podría entrar al fondo de esta jugosa cuestión: con una aplicación extensiva del criterio que intenta establecer el afamado juez Peinado en una Providencia –un juez conservador es lo más parecido a Dios cuando se trata de recordar que el infierno son los otros, o sea, la izquierda-. Podría argüir que todo lo que no me prohíba la Constitución o las leyes, estrictísimamente, puedo hacerlo, también en jornada electoral. Esto, en materia del desarrollo democrático es grave y no merece más que desprecio jurídico. Pero lo dejaré para otra vez, que no tengo espacio para tanto rezo ni para tanta conmiseración. Aunque lo mismo se me escapa alguna malhadada ironía, Dios y el Consejo General del Poder Judicial, insepulto, que no incorrupto, me lo perdonen.

Posiblemente los jueces conservadores –también los que se callan, los que ayudan con su silencio a las alegrías de sus colegas de corporación y santa cofradía- van desnudos bajo sus togas. Es lo mejor que pueden hacer para facilitar el acceso a la justicia, para no andarse con remilgos insensatos a la hora de defender a la patria. Y por lo del cambio climático. Dícese de la India que es la democracia más grande del mundo o, al menos, es el Estado en el que más gente vota, aunque su Presidente dé mucho miedo con sus soflamas religioso-patrióticas y su animación al martirio de los otros. Bueno, el caso es que han votado esta semana pasada y más de treinta componentes de mesas electorales murieron de calor. Ahí se ve que la democracia tiene sus peligros, por eso algunos opinan que mejor eliminar la democracia, no vaya a ser cosa que con sus calorinas se nos acabe la demografía y debamos exportar inmigrantes indeseables. Y que todo acabe como el rosario de la aurora en la calle Ferraz.

Casi seguro que hoy mismo hará calor. Siempre hace calor ya. Y esto no es broma. A más calor más inmigrantes, más muerte, más cabreados. Aunque es cierto que en la democracia orgánica valenciana, el tercio de procuradores por Hosbec y otras patronales turístico-inmobiliarias, considera que mejor así, pues vendrán más turistas… y que lo demás es demagogia. Los turistas son gente limpia, que arrastrarse por los desiertos y los mares ensucia mucho. Gente casi toda europea, llena de valores morales. Como dijo Srivara Issara, potente magnate inmobiliaria de Thailandia metida a política: “¡La rectitud moral está por encima de la democracia!”. Lo cuentan Levitsky y Ziblatt en su nuevo libro: “La dictadura de la minoría”. La clave, pues, es quién tiene la patente de la moral. Los jueces conservadores la tienen, por mandato de la divina Providencia y más allá de lo que digan constituciones y leyes. Y los que celebran la llegada de más millones de turistas también. Y los empresarios que se reúnen con Milei. Y el Rector de Salamanca y los que le votaron. Los demás, pues ya ve usted, nos tenemos que conformar con lo que encontramos. Con alguna papeleta electoral, y ver si está de Dios que Europa siga siendo ese referente magnífico de Ilustración y esas cosas que en el plan antiguo nos enseñaban. Los otros, los providenciales, pues tienen otros argumentos: a Dios rogando y con el mazo dando. Cada vez más mazo, si se les deja. O motosierra, si son modernos.

A estas alturas usted habrá deducido que estoy enfadado, Tendrá razón. Los del plan antiguo pasábamos la noche en vela viendo por la tele cómo alguien del Ministerio iba dando datos del recuento con cuentagotas. Éramos pacientes. Y confiados. Y debemos seguir siéndolo en muchos aspectos: en España las elecciones han funcionado muy bien siempre, sin apenas sombra de corrupción. Pero contaré una anécdota significativa: siendo Diputado a Cortes Generales formé parte de una delegación de la OSCE, coordinada por la UE, para monitorizar las Elecciones presidenciales rusas –ganó Yeltsin-. Mantuvimos muchas reuniones y estuvimos en mesas y en un recuento electoral. Más allá de alguna extrañeza causada por la legislación electoral –heredada de la época comunista- no vimos nada criticable. Pero en una de esas reuniones, personal diplomático nos advirtió de que las trampas no se hacían el día de las Elecciones, sino antes. Había sectores de las diversas élites con capacidad de mediatizar la campaña. No hacía falta vulnerar la ley: bastaba con actuaciones consentidas. Por ejemplo, en la jornada de reflexión se otorgaron, con gran repercusión pública, las principales medallas a rusos ilustres, con participación de miembros del Gobierno; y el jefe de la Iglesia ortodoxa apareció tranquilamente en TV para pedir el voto para Yeltsin. Mera coincidencia, problemas de agenda, libertad religiosa. Pero mire cómo ha acabado Rusia, aunque sigue teniendo elecciones.

Bueno, pues algo de eso hemos visto en esta campaña. Estamos muy lejos de lo que percibí en Moscú, pero me alarma la laxitud de algunos ante determinados hechos, ese imprudente mirar para otro lado, ese ardiente deseo de alcanzar la providencial equidistancia. Me preocupa que se dé carta de naturaleza a determinados comportamientos. La campaña ha acabado girando en torno a hechos externos, apartándose de la agenda objetiva. No soy un ingenuo como para decir eso de que hay que hablar de lo que interesa a los ciudadanos. Entonces se hablaría mucho más de fútbol y mucho menos de mujeres asesinadas, por ejemplo. Los políticos, a veces, son más sensatos que la mayoría ciudadana, porque los debates se constituyen en torno a relatos más amplios que lo abarcable en la conversación cotidiana. Y porque –hay encuestas que lo dicen en el marco europeo- una cosa es aquello que los ciudadanos saben que es muy grave –las guerras, por ejemplo- y otra que deseen que las campañas giren sobre un permanente recordatorio del terror y la angustia. Cómo aminorar la sospecha y la incertidumbre, en fin, es lo que más desean europeos y europeas. Que hay diversas respuestas a esa necesidad es otro asunto. Lo malo, digo, es si las campañas, como aquí ha pasado, acaban por rondar alrededor de interferencias insoportables, que ponen de manifiesto que los partidos políticos no son la única fuente de poder en España. Aunque sean la más transparente.

En fin, sea usted del plan antiguo o de alguna deriva posterior, haga el favor de acudir a las urnas. Su voto vale lo mismo que el del juez Peinado, por poner un ejemplo tonto que se me acaba de ocurrir.