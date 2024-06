Un instante de la plantà de Carolinas Altas, de categoría Especial, durante las Hogueras 2023. / Rafa Arjones

Del mismo modo que Javier Coronas lleva dieciocho años iniciando ‘Ilustres ignorantes’ con una dedicatoria a un colectivo, por una vez y sin que sirva de precedente hago lo propio. Vayan dirigidas estas líneas a los antifesteros. Esos conciudadanos a los que les molesta que otros lo pasen bien.

Con motivo de la llegada de las fiestas oficiales de la ciudad, les Fogueres estos misántropos tienen tema de conversación desde mayo: a santo de qué cuelgan las luces tan pronto, se les escucha decir apenas huele la ciudad a primavera; por qué se encienden en plena crisis energética, y así todo. Parece que no han salido a la vuelta de la esquina, y desconocen cómo en todas las ciudades de nuestro país, por cuestiones contractuales y de logística que no vienen al caso, el alumbrado se cuelga con mucha antelación. Del mismo modo que los palcos de Semana Santa ya están montados apenas asoma en el calendario la Cuaresma. Sí, bloqueando aceras, cortando parques, y no pasa nada.

Lo más irritante de todo es que siempre habla quien más tiene por qué callar. Normalmente los más criticones son los que viven en urbanizaciones bien apartadas del centro de la ciudad. Tan retiradas, que si me apuras lo mismo podrían pertenecer al término municipal de Alicante como al de San Juan, San Vicente, Mutxamel y hasta El Campello. Pero como trabajan, mercan, divierten y manducan en la capital, aquí que vierten toda su hiel. Ya quisiera verlos en mi piel, afrontando la vorágine desde su epicentro más de treinta años. Conste que podría escribir un libro sobre la falta de urbanidad, pero eso es otro tema. Lo que apostillo con idéntico tiento, juicio y cariño que emplearía otro de los grandes, mi querido Alfonso Arús.